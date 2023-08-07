Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое имя в честь Путина

22:03 08.08.2023

Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое имя в честь президента РФ Владимира Путина.



Как рассказал сам боксер в беседе с газетой "Известия", зовут его теперь Кевин Владимирович.



"Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович - в честь Владимира Путина", - пояснил боксер.



Он также добавил, что теперь он "без шуток на 100% русский".



Ранее Джонсон заявил, что мечтает жить в России, так как ему "по душе российские просторы".