Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне

22:21 08.08.2023

Экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне

Vidsboku: Экс-глава МИД Австрии на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово



Бывшая глава иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, прославившаяся после танца с российским лидером Владимиром Путиным на ее свадьбе, летом будет жить в рязанской деревне. Экс-министр была вынуждена покинуть страну.



"...Карин Кнайсль появилась на празднике „Макушка лета" в деревне Петрушово Касимовского района", - сообщает рязанское издание Vidsboku.



Внезапная гостья, как выяснилось, сняла в Петрушово дом. Экс-глава МИД Австрии уже знакома со многими жителями, а также она полюбила русскую баню.



Карин Кнайсль покинула страну из-за волны угроз. Причиной стал ее танец с президентом РФ в 2018 году. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для дипломата были созданы страшные условия из-за ее хорошего отношения к РФ. Позже женщина призналась, что станцевала бы с Путиным еще раз.



Авторы: ПОЛИНА ПЕТРУСЕВИЧ