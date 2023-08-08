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Вот вам вотум. Индийская оппозиция бросила вызов премьеру
00:01 09.08.2023

8.08.2023,

Нижняя палата парламента Индии открыла дебаты по вопросу о вотуме недоверия правительству Нарендры Моди. Дебаты были инициированы оппозицией в связи с беспорядками в штате Манипур. Продолжающийся несколько месяцев межплеменной конфликт с большим числом жертв стал самым серьезным вызовом властям в преддверии парламентских выборов 2024 года. Несмотря на отсутствие шансов развалить правящую коалицию и отправить правительство в отставку, оппозиция, потерпевшая сокрушительное поражение на предыдущих выборах, пытается воспользоваться кризисом в Манипуре перед новой битвой за власть.

Обсуждение вопроса о вынесении вотума недоверия правительству Нарендры Моди началось в нижней палате индийского парламента во вторник. И это стало для страны на ее нынешнем этапе развития чрезвычайным политическим событием. Особенно учитывая раздробленность оппозиции и прочные позиции правящей коалиции, которую возглавляет партия премьер-министра "Бхаратия Джаната парти".

Предыдущая попытка вынести вотум недоверия правительству была инициирована в 2018 году региональной партией "Телугу Десам" при поддержке ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс". И она с треском провалилась. После 12-часового обсуждения вотум был отвергнут.

Спустя пять лет расклад сил в нижней палате индийского парламента свидетельствует о том, что шансы оппозиции отправить правительство Моди в отставку остаются нулевыми. В 543-местной палате правящая коалиция имеет 311 мандатов.

При этом у созданного "Индийским национальным конгрессом" вместе с 25 другими оппозиционными силами "Индийского национального инклюзивного альянса развития" (I.N.D.I.A.) голосов более чем вдвое меньше - всего 144.

Тем не менее, добившись начала обсуждения вопроса о вотуме недоверия правительству, которое продлится до четверга, когда перед парламентариями по их требованию выступит премьер Моди, оппозиция рассчитывает в ходе дебатов одержать моральную победу и продемонстрировать готовность бросить вызов партии власти на парламентских выборах будущего года.

Весьма символично, что обсуждение будет проходить в преддверии отмечаемого 15 августа Дня независимости - одного из главных государственных праздников, когда со своими обращениями к нации выступают президент и премьер, перечисляя достижения страны и задачи дальнейшего развития.

Торжества по случаю Дня независимости этого года омрачили беспорядки в северо-восточном штате Манипур, как раз и послужившие основанием для обсуждения вопроса о вотуме недоверия правительству. "Если пылает Манипур, значит, пылает Индия, если Манипур разделен, Индия тоже разделена",- заявил во вторник, открывая дебаты, депутат Гаурав Гогой, представляющий оппозиционный "Индийский национальный конгресс". Созданный в 1972 году небольшой штат Манипур, население которого составляет менее 3 млн человек, с момента своего основания стал одной из зон нестабильности, в которой развернули активность многочисленные повстанческие группировки, в связи с чем для въезда на его территорию даже требуется особое разрешение. События последних месяцев подтвердили, что, как и десятилетия назад, Манипур способен создавать проблемы для полуторамиллиардной Индии.

Детонатором конфликта стало требование представителей проживающей в штате народности мейтей получить статус так называемой зарегистрированной касты.

Этот статус предоставляет членам касты ряд социальных привилегий и прав, в том числе при устройстве на работу и при поступлении в высшие учебные заведения, а также разрешает покупать землю.

Предложение включить народность мейтей в список зарегистрированных каст вызвало протест у представителей составляющей коренное население штата народности куки, которые сочли эту инициативу покушением на их права. После того как в начале мая куки провели "Марш племенной солидарности", призывая власти не менять статус мейтей, в штате вспыхнули массовые межэтнические столкновения, продолжающиеся и сейчас.

Вскоре после начала беспорядков Манипур посетил глава МВД Индии Амит Шах, который провел переговоры с местными племенными вождями, призвав их не допустить эскалации насилия, однако приезд министра результатов не дал.

Ситуация еще больше накалилась после того, как несколько недель назад была обнародована скандальная видеозапись, на которой толпа мужчин ведет обнаженных женщин народности куки в поле, где они были изнасилованы. В связи с этим инцидентом полиция Манипура уже арестовала шесть мужчин, в том числе предполагаемого зачинщика, однако это не погасило страсти. В прошлом месяце руководство действующей в штате НКО "Женская организация куки за права человека" направила премьер-министру Моди письмо, в котором говорится, что "мейтей широко практикуют сексуальное насилие как метод ведения войны".

По данным властей, в ходе столкновений последних месяцев в Манипуре были убиты 142 человека, 17 пропали без вести, несколько сотен человек получили ранения.

Во время столкновений власти зарегистрировали более 5 тыс. поджогов, около 7 тыс. человек были взяты под стражу.

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Для наведения порядка в прошлом месяце в Манипур были переброшены более 20 тыс. военнослужащих и полицейских, однако и эта мера не позволила взять ситуацию под контроль. По сообщениям из Манипура, участники столкновений применяют стрелковое оружие и минометы, похищенные с армейских складов, и нападают на дислоцированные в штате воинские подразделения. В ночь на воскресенье новыми жертвами экстремистов стали 6 человек, 16 жителей получили ранения. В связи с этим уже на текущей неделе власти направили в Манипур дополнительный контингент сил безопасности численностью 800 военнослужащих.

Нарендру Моди обвиняют в давних погромах и религиозной ненависти
Попытки раскачать ситуацию в Индии в преддверии выборов 2024 года предпринимаются и в других регионах. На прошлой неделе вспыхнули беспорядки в соседнем со столичным Дели штате Харьяна. Поводом послужило религиозное шествие, устроенное индуистскими организациями в округе Нух, где проживает мусульманская община. В ходе беспорядков были убиты 6 человек, более 100 - задержаны.

Помимо этого полиция зарегистрировала 26 заявлений о правонарушениях в пригороде Дели Гуруграме (бывший Гургаон), где неизвестные подожгли мечеть, а также несколько домов и магазинов.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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