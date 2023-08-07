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Гагаузская политика: автономисты начинают побеждать прагматиковГагаузская политика: автономисты начинают побеждать прагматиков
00:20 09.08.2023

ИГОРЬ ИВАНЕНКО

Политическую жизнь Гагаузии, автономного региона на юге Республики Молдова, можно представить в виде постоянного противостояния автономистов и прагматиков. Первые ратуют за максимальную самостоятельность региона в отношении Кишинева, полемизируют с прорумынскими силами в Молдове; вторые "в интересах дела" готовы взаимодействовать с любыми молдавскими властями, а возникающие с ними противоречия предпочитают разрешать не публично.

Это деление, конечно же, условно, речь идет больше о мировоззренческих концепциях, чем о конкретных политических структурах. Тем не менее в период гагаузского самоопределения начала 90-х годов в столице автономии Комрате бесспорно верховодили радикальные автономисты. Затем, когда Гагаузия получала статус автономно-территориального образования (АТО) в составе Молдовы, властные рычаги постепенно перешли в руки прагматиков.

Последние в целом уверенно сохраняли контроль над ситуацией, лишь изредка давая возможность автономистам осуществлять свои резонансные инициативы. Пример - проведение в 2014 г. региональных референдумов об отложенном внешнем самоопределении Гагаузии в случае утраты Молдавией своей государственности и о вступлении страны в Таможенный союз наряду с Россией, Белоруссией и Казахстаном.

Вероятно, сейчас мы наблюдаем попытку гагаузских автономистов вновь взять под свой контроль политику автономии. Ярким проявлением этого процесса стало заседание Народного Собрания (парламента) Гагаузии 4 августа 2023 г. В ходе него схлестнулись коалиция во главе с нынешним спикером (прагматиком) Дмитрием Константиновым и сторонники немедленного утверждения Исполкома (правительства) региона Евгении Гуцул.

Громче других среди союзников нового башкана (главы) автономии Гуцул звучали голоса автономистов: аксакала гагаузской политики Николая Дудогло и "бронзового призера" недавней избирательной гонки за пост башкана Виктора Петрова.

Дудогло, к примеру, предложил на майском съезде депутатов всех уровней автономии инициировать референдум о независимости Гагаузии. Таким образом он намерен положить конец многолетней политике урезания полномочий автономного региона республиканским центром. Петров заявляет о необходимости давления на молдавские власти через иски в международные суды.

Такая активность оппозиции в региональном парламенте объясняется тем, что недавно вступившая в должность башкана Гуцул является объективным союзником для автономистов. В связи с этим совсем не случайно, что депутат Петров номинирован на должность заместителя председателя (вице-премьера) Исполкома.

Победа Гуцул на прошедших весной 2023 г. выборах главы автономии стала главной политической сенсацией Молдавии последних месяцев. Мало кто ожидал, что 37-летняя политик-новичок одержит верх в конкурентной борьбе с известными деятелями автономии.

Этот успех объясняли и запредельным популизмом кандидата, и запросом избирателя на "новые лица" во власти, и активным подкупом выборщиков (якобы средства на это выделял покровительствующий Гуцул Илан Шор - влиятельный молдавский бизнесмен, заочно приговоренный на родине к тюремному сроку).

Центральные власти Молдавии много говорили об использовании на прошедших выборах "грязных" технологий. Дабы заполучить доказательства подкупа избирателей, национальная полиция даже изымала документы из Гагаузского избиркома.

Видимо, не найдя серьезных подтверждений громким обвинениям, официальный Кишинев вынужден был отступить. Апелляционная палата Комрата утвердила победу Гуцул.

Прагматичное руководство Народного Собрания первоначально пыталось создать альянс с новым главой исполнительной власти, но безрезультатно. Подбором кандидатов в кабинет Гуцул руководил непосредственно Шор - дистанционно, находясь в Израиле.

В конце июля на центральной площади Комрата опальный олигарх по видеосвязи представил потенциальных вице-премьеров и министров. Наличие среди таковых "варягов" из других регионов республики Шор мотивировал желанием укомплектовать правительство Гагаузии наиболее квалифицированными и действительно неподкупными кадрами. Попутно он заявил, что глава Народного Собрания пытался пропихнуть в исполком своих кандидатов - "детей и любовниц" членов регионального парламента.

Разумеется, что представленный таким образом Исполком был обречен на обструкцию со стороны группировки Константинова в Народном Собрании. Что и произошло на заседании 4 июля.

Автономисты, как могли, пытались убедить коллег-депутатов "дать шанс" новому правительству реализовать свой потенциал, но безрезультатно.

Несмотря на то, что первый акт этой схватки остался за Константиновым, инициатива по-прежнему в руках Гуцул. Ведь в соответствии с основным законом автономии, если в течение 45 дней региональное правительство не будет сформировано, то башкан может распустить Народное Собрание. По мере приближения этого срока депутаты-одномандатники (Народное Собрание избирается по мажоритарной системе) наверняка будут демонстрировать большую договороспособность, стараясь избежать обременительных для себя досрочных выборов.

Кроме того, Гуцул может вполне руководить Гагаузией и через временную администрацию региона. Отстранить же башкана от должности Народное Собрание вправе лишь при одобрении регионального референдума, что крайне маловероятно.

Так что же сближает гагаузскую команду Шора с депутатами-автономистами в гагаузском парламенте? Обе группы заинтересованы в более наступательных действиях Комрата в отношении прозападного правительства Молдовы. Для Шора регион очень важен в контексте создания им межрегиональной фронды политическому курсу Майи Санду.

В данный момент под контролем сторонников олигарха находятся Оргеевский и Тараклийский муниципалитеты. Исполком Гагаузии важен не только сам по себе, но и тем, что он может помочь Шору привести к власти своих соратников в ряде крупных муниципальных образований юга Молдавии.

История успеха "шоровцев" основывается на непарламентских методах борьбы - массовых и длительных акциях протеста, блокировке дорог, щедрых инвестициях олигарха в подконтрольные ему регионы. Во многом это соответствует ожиданиям депутатов-оппозиционеров в Народном Собрании, которые считают, что при попустительстве прагматиков автономия лишилась в последнее время больших финансовых ресурсов и административных структур.

Правда, не стоит забывать, что политическая система Гагаузии не является самодостаточной. Весьма мощные рычаги влияния на нее есть у центральных властей Молдовы. К примеру дело о подкупе избирателей со стороны Гуцул не закрыто и в любой момент может быть вновь активировано.

В любом случае остаток лета в самом пророссийском регионе Молдовы (если не считать Приднестровья) обещает быть жарким не только в погодном, но и в политическом смысле.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691529600


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