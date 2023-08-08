ОБСЕ поддержит дистанцирование Казахстана от России, - В.Панфилова

00:29 09.08.2023

8.08.2023



Отказ от тесного сотрудничества с Москвой поможет Астане развивать флот на Каспийском море

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Казахстан планирует развивать свои Военно-морские силы на Каспии в сотрудничестве с Турцией.

Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи посетит Казахстан с официальным визитом 11 августа. На переговорах с руководством страны состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия республики с организацией. Эксперты считают, что Османи будет обсуждать углубление интеграции Казахстана в западном направлении, что может привести к отказу от тесного сотрудничества с Россией.



Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее высказывал обеспокоенность разногласиями по поводу роли ОБСЕ. Так, на встрече c генеральным секретарем организации Хельгой Шмид, которая состоялась в июне с.г. на полях форума "Астана", заявил, что для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. "Нас беспокоят существующие разногласия о роли организации. После саммита (ОБСЕ. – "НГ"), который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках организации", – цитирует главу государства его пресс-служба.



Будут ли обсуждаться проблемы организации на встречах с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, а также министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой? Скорее всего нет, считают эксперты.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что ОБСЕ на сегодняшний день – организация либо умирающая, либо находящаяся в глубокой коме, поэтому "она полностью попала под влияние антироссийских сил". "Председатель ОБСЕ приедет в Казахстан обсуждать более глубокую интеграцию Казахстана в западную повестку. Из которой следует прежде всего отказ Казахстана от тесного сотрудничества с Россией. Перепрофилирование Казахстана в целом.



А также строительство военного флота и любого другого флота на Каспии будет активно поддерживаться Европой. Даже если эти корабли будет строить Турция. Почему? Потому что Казахстан может создать серьезный флот на Каспии в противовес российскому при помощи Запада", – сказал "НГ" Кобринский.



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Действующий председатель ОБСЕ

Буяр Османи обсудит более тесную

интеграцию Казахстана с ЕС.

Фото с сайта www.coleurope.euНапомним, что Турция и Казахстан в Стамбуле в ходе международной выставки IDEF-23, которая состоялась в конце июля, заключили соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием "Зенит" и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции. Подробности соглашения не раскрываются. Но известно, что главная цель соглашения – обеспечение проектирования и строительства морских транспортных средств и боевых кораблей для казахстанского флота. В результате достигнутых договоренностей выиграли обе страны. Казахстан получит боевые корабли для своего каспийского флота, а Турция сможет загрузить свои производственные мощности, выступив в роли производителя и поставщика военных кораблей.

Эксперт также отметил, что сегодня во внутренней повестке Казахстана успехов у Токаева нет и не будет, а ему нужно демонстрировать позитив, поэтому он делает акцент на внешний контур. "Приезд председателя ОБСЕ – это показатель правильности вектора развития Казахстана именно для казахов, но, на мой взгляд, это не соответствует действительности", – подчеркнул Кобринский.



Экономическая ситуация в Казахстане не улучшается – инфляция несколько замедлилась, но произошел рост коммунальных тарифов, повышение цен на ГСМ, инфраструктурный и водный кризис, падение доходов населения. Это, как предполагает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, даст не самый лучший социальный эффект. Однако принципиальная смена экономического курса не ожидается. По мнению эксперта, необходимо пересмотреть массу концепций, соотношение госсектора экономики к частному, качество транспарентности госсубсидий. "Также нужен более жесткий мониторинг инвестиционной политики. Но ко всему этому в кабмине пока никто не готов. Перестановками в правительстве ситуацию не изменить. Скорее всего назрела структурная реформа", – полагает политолог.



По мнению Кобринского, председателя ОБСЕ внутриполитическая повестка Казахстана интересует только в контексте перетягивания республики в западную парадигму. "Понятно, о чем они будут говорить, дело только в нюансах. А нюансы заключаются в том, какие европейские компании смогут глубже интегрироваться в экономику Казахстана в связи с тяжелейшей ситуацией в Европе. Но это Казахстану не пойдет на пользу. А кто не верит, спросите у африканских стран. Они века были в западной парадигме. Показателем является Нигер", – сказал Кобринский. У Запада, по его словам, сегодня задача заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать обстановку в Центральной Азии – правдами и неправдами, посулами, подкупами, пустыми обещаниями. И Киргизия тому наглядный пример. "После серии визитов европейских чиновников Бишкек резко стал отдаляться от Москвы. Пока Киргизию удерживают вопросы экономического сотрудничества и экономической выгоды. Но ментально киргизское общество уходит от России. Основная цель и задача Запада – увести казахстанское общество от РФ. Это и есть элементы когнитивной войны", – считает Кобринский.