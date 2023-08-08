 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.08.2023
01:37  Даврон Назармухамедов назначен замминистра внутренних дел Узбекистана
00:34  Китай модернизирует устаревшие эсминцы
00:32  Нигерия пытается избежать интервенции в Нигер, - НГ
00:29  ОБСЕ поддержит дистанцирование Казахстана от России, - В.Панфилова
00:20  Гагаузская политика: автономисты начинают побеждать прагматиков
00:01  Вот вам вотум. Индийская оппозиция бросила вызов премьеру
Вторник, 08.08.2023
22:21  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне

22:03  Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое имя в честь Путина
21:15  За пытки каракалпаков осуждены 3 сотрудника МВД Узбекистана
20:55  Выборы в Пакистане могут отложить
20:53  Китай замедлит мировой ВВП
14:35  "Я еврей с Казахстана!" – сооснователь "Яндекса" отрекся от России
14:33  "Пророссийские элиты" Украины обманули руководство РФ накануне СВО, – Клинцевич
14:24  Конкуренция между странами Центральной Азии растет. Главы государств региона соберутся в Душанбе для консультаций
14:18  Китайские хакеры в 2020 году взломали сеть Минобороны Японии - Washington Post
13:21  Трудовая миграция в ЕАЭС обрела встречный характер
13:19  "Российский" Polymetal перебежал в казахстанскую юрисдикцию
13:16  Узбекистанцам разрешили оформлять ID-карты и загранпаспорта не выходя из дома
13:14  "Узбекнефтегаз" опроверг заявление талибов о низком качестве узбекистанской нефти
13:00  Почему война на Украине идет без братаний и массовой сдачи в плен? - Роман Рейнекин
12:53  Андрей Полонский: Понимание справедливости СВО изменило российское общество
11:23  Почти 60% госслужащих Узбекистана привлекаются к сверхурочной работе
11:22  Американская приманка для Узбекистана, - Сергей Кожемякин
10:23  "Таджпромбанк" официально объявлен банкротом: 26 миллионов сомони рассосались в никуда
10:21  Рахмон поменял командование погранвойск Таджикистана
09:31  Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области сознался в коррупции
09:24  Некто бросил атомные бомбы на Японию. Но мы не скажем кто, - Дм.Седов
09:02  В Бишкекском гарнизоне офицер вывел из строя системы ПВО
08:44  Некому работать: Латвия готовит почву для массового ввоза гастарбайтеров
08:40  Зачем президент Медведев в 2010-м подарил Норвегии 80 тысяч км в Баренцевом море? - СП
00:50  Бывшие силовики подают голос в политике Казахстана, - Георгий Бондарев
00:27  Битва флотов: яхты олигархов разгромили новые боевые корабли России
00:04  От гастарбайтеров в РФ потребуют справки о хорошем здоровье
Понедельник, 07.08.2023
20:56  Лидия Графова открыла соотечественникам путь на Родину
20:26  Интервенция в Нигер откладывается. Соседние страны не решились подавить путч силой, - НГ
20:22  Ашхабадский дебют приафганского трио. Водные проблемы объединили Туркмению, Таджикистан и Узбекистан, - Сердар Айтаков
15:31  Расизм... против белых, - The Spectator
15:27  Куда делась половина населения Украины? - "Kayhan"
14:13  Кадровые перестановки в Казахстане: стране нужны кризис-менеджеры
14:10  Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали в РФ микрокредитов на 20 млрд
14:00  О стремительном развитии войны чипов между Китаем и США
13:58  Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине
13:44  Запад пытается оклеветать БРИКС из зависти, - Ян Шэн
13:38  "Нашествие неоварваров" все менее вероятно: приоритет был отдан сценарию "неоимпериализма", - А.Школьников
13:37  Альянс демократий: большие оДжиддания, - Александр Маслов
13:35  Глобальный суперкризис придет точно по расписанию: как он изменит все, к чему мы привыкли, - Андрей Фурсов
13:28  Базумные дни: Блок стран ЭКОВАС готовится к военной интервенции против Нигера
11:17  Почему с провалом саммита в Джидде не все так однозначно, - Мирон Орловский
10:07  Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами, - Олег Хавич
09:42  Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? - А.Кошкин
08:04  Умерла историк, политолог, писатель, русист и советолог Элен Каррер д’Анкосс (Зурабишвили)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
ОБСЕ поддержит дистанцирование Казахстана от России, - В.Панфилова
00:29 09.08.2023

8.08.2023

Отказ от тесного сотрудничества с Москвой поможет Астане развивать флот на Каспийском море
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Казахстан планирует развивать свои Военно-морские силы на Каспии в сотрудничестве с Турцией.
Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи посетит Казахстан с официальным визитом 11 августа. На переговорах с руководством страны состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия республики с организацией. Эксперты считают, что Османи будет обсуждать углубление интеграции Казахстана в западном направлении, что может привести к отказу от тесного сотрудничества с Россией.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее высказывал обеспокоенность разногласиями по поводу роли ОБСЕ. Так, на встрече c генеральным секретарем организации Хельгой Шмид, которая состоялась в июне с.г. на полях форума "Астана", заявил, что для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. "Нас беспокоят существующие разногласия о роли организации. После саммита (ОБСЕ. – "НГ"), который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках организации", – цитирует главу государства его пресс-служба.

Будут ли обсуждаться проблемы организации на встречах с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, а также министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой? Скорее всего нет, считают эксперты.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что ОБСЕ на сегодняшний день – организация либо умирающая, либо находящаяся в глубокой коме, поэтому "она полностью попала под влияние антироссийских сил". "Председатель ОБСЕ приедет в Казахстан обсуждать более глубокую интеграцию Казахстана в западную повестку. Из которой следует прежде всего отказ Казахстана от тесного сотрудничества с Россией. Перепрофилирование Казахстана в целом.

А также строительство военного флота и любого другого флота на Каспии будет активно поддерживаться Европой. Даже если эти корабли будет строить Турция. Почему? Потому что Казахстан может создать серьезный флот на Каспии в противовес российскому при помощи Запада", – сказал "НГ" Кобринский.

167-5-3480.jpg
Действующий председатель ОБСЕ
Буяр Османи обсудит более тесную
интеграцию Казахстана с ЕС.
Фото с сайта www.coleurope.euНапомним, что Турция и Казахстан в Стамбуле в ходе международной выставки IDEF-23, которая состоялась в конце июля, заключили соглашение о сотрудничестве между казахстанским предприятием "Зенит" и Управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Министерства национальной обороны Турции. Подробности соглашения не раскрываются. Но известно, что главная цель соглашения – обеспечение проектирования и строительства морских транспортных средств и боевых кораблей для казахстанского флота. В результате достигнутых договоренностей выиграли обе страны. Казахстан получит боевые корабли для своего каспийского флота, а Турция сможет загрузить свои производственные мощности, выступив в роли производителя и поставщика военных кораблей.
Эксперт также отметил, что сегодня во внутренней повестке Казахстана успехов у Токаева нет и не будет, а ему нужно демонстрировать позитив, поэтому он делает акцент на внешний контур. "Приезд председателя ОБСЕ – это показатель правильности вектора развития Казахстана именно для казахов, но, на мой взгляд, это не соответствует действительности", – подчеркнул Кобринский.

Экономическая ситуация в Казахстане не улучшается – инфляция несколько замедлилась, но произошел рост коммунальных тарифов, повышение цен на ГСМ, инфраструктурный и водный кризис, падение доходов населения. Это, как предполагает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, даст не самый лучший социальный эффект. Однако принципиальная смена экономического курса не ожидается. По мнению эксперта, необходимо пересмотреть массу концепций, соотношение госсектора экономики к частному, качество транспарентности госсубсидий. "Также нужен более жесткий мониторинг инвестиционной политики. Но ко всему этому в кабмине пока никто не готов. Перестановками в правительстве ситуацию не изменить. Скорее всего назрела структурная реформа", – полагает политолог.

По мнению Кобринского, председателя ОБСЕ внутриполитическая повестка Казахстана интересует только в контексте перетягивания республики в западную парадигму. "Понятно, о чем они будут говорить, дело только в нюансах. А нюансы заключаются в том, какие европейские компании смогут глубже интегрироваться в экономику Казахстана в связи с тяжелейшей ситуацией в Европе. Но это Казахстану не пойдет на пользу. А кто не верит, спросите у африканских стран. Они века были в западной парадигме. Показателем является Нигер", – сказал Кобринский. У Запада, по его словам, сегодня задача заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать обстановку в Центральной Азии – правдами и неправдами, посулами, подкупами, пустыми обещаниями. И Киргизия тому наглядный пример. "После серии визитов европейских чиновников Бишкек резко стал отдаляться от Москвы. Пока Киргизию удерживают вопросы экономического сотрудничества и экономической выгоды. Но ментально киргизское общество уходит от России. Основная цель и задача Запада – увести казахстанское общество от РФ. Это и есть элементы когнитивной войны", – считает Кобринский.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691530140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Главы государства по развитию Астаны обсудили в Правительстве
- Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил первый заместитель Премьер-Министра РК
- Кадровые перестановки
- Прямой экспортный путь в Персидский залив, Пакистан, Индию и Восточную Африку планирует создать Казахстан
- Чем вызваны многочисленные проблемы казахстанских аэропортов?
- Не смог стать акимом за взятку? Стань руководителем аэропорта!
- В Правительстве обсудили вопросы дебюрократизации деятельности госаппарата
- МСХ: Острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется
- Нужно поддерживать динамику развития казахстанского бизнеса через решение конкретных проблем предпринимателей - Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  