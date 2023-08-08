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Нигерия пытается избежать интервенции в Нигер, - НГ
00:32 09.08.2023

Запад и ЭКОВАС все еще надеются воздействовать на хунту в Ниамее дипломатическими мерами
Данила Моисеев
8.08.2023

И.о. первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, где встретилась с рядом руководителей, осуществивших в стране государственный переворот и сместивших президента Мохамеда Базума. Больших успехов она не достигла. К тому же остается под вопросом, готова ли предоставить Нигерия, мощнейшая страна региона, военный контингент для интервенции. Запад и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пытаются воздействовать на хунту экономически и дипломатически, но пока эффекта это не имеет.

Встреча Нуланд длилась более двух часов. Дипломат заявила, что стороны обсуждали вопросы "максимально откровенно", но призналась, что дискуссия велась "тяжело" и что новые власти твердо стоят на своих позициях. О том, что американского представителя были видеть не очень рады, говорит хотя бы тот факт, что до главы путчистов Абдурахмана Тчиани ее не допустили. Общаться Нуланд пришлось с генералом Муссой Салау Барму. Не удалось ей очно встретиться и с Мохамедом Базумом, с которым американке позволили провести беседу лишь по телефону.

В ходе переговоров речь неизбежно зашла и о группе "Вагнер". Нуланд отметила, что она очертила перед Барму те риски для суверенитета Нигера, которые возникнут в случае реального вовлечения российских военных в конфликт власти в африканской стране. Напомним, ранее стало известно о том, что новые власти Нигера запрашивали помощь у ЧВК "Вагнер".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что хотя ЧВК не стоит за военным переворотом, но она стремится получить выгоды из нестабильной политической ситуации. При этом Базум, находясь под домашним арестом, написал колонку для Washington Post, в которой прямо заявил, что "Вагнер" является преступным сообществом, которое проводило "жестокий террор" в Украине, и что сотрудничество с ЧВК ущемляет права жителей Нигера и их достоинство.

Прокомментировал события в Нигере и лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что Белый дом, по сути, признал новые власти страны и готов это сделать официально, лишь бы Тчиани не стал соглашаться сотрудничать с его частной военной структурой.

AFP сообщает, что в ближайшее время войсковой операции не будет точно. К тому же появляются различные сложности: интервенция требует дополнительной аргументации, а Нигерия – соседняя страна с крупнейшей экономикой Африки и с самым большим населением – не может определиться, следует ей вторгаться или нет, учитывая, что еще совсем недавно военные Нигера и Нигерии бок о бок сражались против джихадистов.

Никакого желания получить войну в Нигерии, самой страдающей от деятельности экстремистов и сталкивающейся с высокой инфляцией, нет. Это подтвердил и Сенат страны, принявший резолюцию против использования войск в Нигере, несмотря на то что верхняя палата парламента контролируется партией власти – "Всеобщим прогрессивным конгрессом".

При этом Запад, в частности в лице президента Франции Эмманюэля Макрона, заявляет, что решение об интервенции и ее целесообразности будет принимать именно ЭКОВАС. Напомним, саммит организации пройдет в столице Нигерии Абудже в четверг.

Параллельно с этим хунта отказалась принимать у себя миссию от ЭКОВАС, объяснив это соображениями безопасности. Новые власти назначили нового премьер-министра: им стал экономист Али Махаман Ламиа Зейн, занимавший с 2003 по 2010 год пост министра финансов и экономики. Именно в этой сфере Нигер без помощи Запада и после введения санкций может пострадать больше всего. На это и напирает Белый дом: если Базум не будет возвращен на свое законное место, то значительная часть финансирования страны будет отрезана, предупредил Блинкен.

Аналогичным образом поступает Франция, в том числе с теми, кто готов оказать поддержку путчистам. Во вторник было объявлено о приостановке помощи Парижа Буркина-Фасо, власти которой заявили о намерении воевать за новые власти в Нигере вместе с Мали.

***
За ситуацией в Нигере следят и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Нигерцам, без сомнения, нужно держать ухо востро – США куда более опасный для африканской страны актор, чем страдающие фантомными болями об ушедшей колониальной эпохе французы, - полагает "Мейстер". - Получив сегодня отказ в своих требованиях о встрече с руководством страны и уж тем более, о его капитуляции, США продолжат искать инструменты для сохранения постколониального миропорядка, где часть Африки контролируется Францией, а сама Франция – США".

Источник - НГ
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