Китай модернизирует устаревшие эсминцы

00:34 09.08.2023 3.08.2023



Пекин на практике реализует концепцию "новый корабль в старом корпусе"



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Эскадренный миноносец "Хэфэй" проекта 052D нанес в 2017 году дружеский визит в Санкт-Петербург.

В социальных опубликованы первые фотографии эскадренного миноносца (ЭМ) "Ухань" (тактический номер 169) Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) во время прохождения капитального ремонта с глубокой модернизацией. Это дает еще один пример практической реализации набирающей популярности концепции "новый корабль в старом корпусе".

С эсминца полностью снято радиоэлектронное оборудование, а также все ракетное и артиллерийское вооружение. Предположительно, перед возвращением в строй "Ухань" пробудет на верфи еще не менее двух-трех лет.



Эсминец управляемого ракетного оружия (ЭМ УРО) "Ухань" относится к типу 052B и представляет второе поколение кораблей дальней морской зоны, самостоятельно спроектированных и построенных китайскими специалистами. Он был заложен в 2000 году и принят в состав ВМФ НОАК спустя пять лет. Эсминцы типа 052B полным водоизмещением 6500 т были на тот момент самыми крупными надводными кораблями китайской постройки. Данные корабли заложили основу для создания еще более тяжелых и продвинутых ЭМ УРО проекта 052С, а позднее и 052D. Они продолжают строиться и по сей день.



ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЕКТЫ



В китайской программе военного кораблестроения тип 052B представляет собой одну из ранних, но важных вех.



На базе эсминца данного проекта местная судостроительная промышленность освоила интеграцию российских систем ракетного оружия в корпус собственной разработки.



На момент постройки возможности ЭМ УРО "Ухань" заметно уступали современным американским и японским эсминцам.



К недостаткам проекта 052B западные эксперты относили слабую, по их мнению, систему ПВО. Тогда как американские эсминцы получали дальнобойный AEGIS, "Ухань" довольствовался зенитным ракетным комплексом (ЗРК) средней дальности семейства "Ураган/Штиль" (на основе ЗРК Сухопутных войск семейства "Бук"). Возможно, свое заключение иностранные специалисты вынесли не обладая полной информацией о реальных возможностях данной российской системы. Как показывает специальная военная операция (СВО) на Украине, "Бук", особенно в исполении "М2" и "М3" прекрасно справляется со сложными целями, включая британские крылатые ракеты Storm Shadow. Как бы там не было, а американские эксперты для себя приняли, что "Штиль" отличает низкая огневая производительность, малая дальность действия и относительно низкая вероятность поражения цели типа "крылатая ракета". Отсюда их вывод: "Ухань" не способен эффективно отражать ракетные атаки противника. Следуя советской школе военного кораблестроения, значительный упор в проекте 052B сделали на ударное вооружение, которое представлено 16 дозвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) YJ-83.



Во многом концепция эсминца проекта 052B была аналогична советскому проекту 956Э "Сарыч". Пара таких эсминцев была приобретена в России в конце прошлого века. Оба проекта обладают схожим радиолокационным, зенитно-ракетным и противолодочным вооружением и играют роль, по сути, плавучей батареи ПКР.



В более поздних проектах ЭМ УРО (начиная с проекта 051С), с опорой опять-таки на советско-российские технологии, ВМФ НОАК реализовали западную" концепцию так называемого AEGIS-эсминца, акцентирующую задачи противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) при сохранении многоцелевого профиля надводного корабля в целом.



Понимая технологическую отсталость переходных проектов 1990-х и нулевых годов, руководство КНР реализовывало их лишь небольшими сериям в один-два корабля, итеративно (то есть многократно, с постоянным анализом достигнутых на разных стадиях результатов) переходя к созданию более продвинутых судов.



Например, помимо "Ухани" по проекту 052B был построен еще один эсминец – "Гуанчжоу" (бортовой номер 168). По информации китайских наблюдателей, в последние четыре года "Гуанчжоу" также прошел глубокую модернизацию, хотя официальные фотоподтверждения этого процесса пока не были опубликованы.



НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



В настоящее время ВМФ НОАК располагают почти полсотней ЭМ УРО. Большинство построено за последнее десятилетие, отвечает современным стандартам технического оснащения, а по уровню вооружения соответствует тяжелым кораблям дальней морской зоны ВМС США.



Причем в отличие от более крупных американских кораблей данного класса китайские эсминцы предназначены не столько для эскортирования авианосцев, сколько для создания эшелонированной системы ПВО по всему периметру густонаселенного и промышленно развитого побережья КНР. С учетом крупносерийного строительства эсминцев проектов 052D и 055 к концу нынешнего десятилетия общее количество кораблей этого класса в составе ВМФ НОАК, вероятно, достигнет 70 единиц.



Параллельно ведется строительство кораблей класса фрегат управляемого ракетного оружия (ФР УРО). К настоящему времени в состав ВМФ НОАК принято не менее 30 современных ФР УРО типа 054A. Еще более десятка корпусов находится на разных этапах строительства.



ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ



На фоне "великого китайского судостроительного конвейера" модернизация старых кораблей обычно не привлекает особого внимания иностранных специалистов. Тем не менее практически все ЭМ УРО производства 1990-х годов и более позднего не выводятся из состава флота. Вместо того, они проходят глубокую модернизацию и возвращаются в строй. Причем такой подход последовательно реализуется с начала нового века.



1. Эсминцы проекта 052 постройки конца 1980-х – середины 1990-х прошли модернизацию в 2003 и 2004 годах и затем еще раз в 2010 году. В процессе перевооружения корабли получили новые радиолокационные станции (РЛС), системы радиоэлектронного подавления (РЭП), новую гидроакустическую станцию (ГАС), противолодочное вооружение и зенитные автоматы повышенной скорострельности с вражающимися блоками стволов.



2. Эсминец проекта 051B постройки середины 1990-х годов прошел модернизацию в 2015 году с обновлением зенитно-ракетного вооружения, РЛС, РЭП и ГАС. Корабль также получил новые сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты (СПКР).



3. Приобретенные в России эскадренные миноносцы, построенные по проектам 956Э и 956ЭМ на рубеже веков, последовательно проходят глубокую модернизацию начиная с 2015 года.



4. Эсминцы проекта 052B проходят глубокую модернизацию с 2019 года по настоящее время.



Начиная с типа 051B модернизация китайских эсминцев УРО осуществляется по весьма схожему проекту. С кораблей по возможности демонтируются однобалочные и контейнерные пусковые установки (заметно увеличивающие радиолокационную заметность судна). Их заменяют на врезанные в корпус установки управляемого вертикального пуска (УВП). При этом полностью обновляется сенсорное оборудование (РЛС и ГАС), а также ударное ракетное и оборонительное зенитное вооружение эсминцев УРО.



ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ И ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТЫ



Дозвуковые противокорабельные ракеты YJ-83 (дальность полета – около 180 км) в ходе модернизации заменяются на гораздо более продвинутый комплекс (ПКРК) с ракетами YJ-12 оборудованными сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). При следовании по низкой траектории (высота до 15 м) максимальная скорость снаряда составлят два числа Маха полета (М=2), а радиус действия – 230 км. В то же время при использовании высотной траектории крылатая ракета YJ-12 разгоняется до М=3 и обладает дальностью около 300 км.



Старые комплексы "Ураган/Штиль" и HQ-7 (китайская копия французского ЗРК малой дальности Crotale) заменяются на более современный ЗРК HQ-16, по сути, являющийся копией российского "Бук-М2" от концерна ПВО "Алмаз-Антей".



Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) HQ-16 на модернизированных кораблях устанавливаются в индивидуальные ячейки УВП и имеют полуактивное наведение.



Таким образом, по своим тактико-техническим характеристикам ЗРК HQ-16 весьма близок к российскому ЗРК "Штиль-1", который устанавливается на современные фрегаты проекта 11356Р ("Адмирал Григорович").



При этом, так же как и их российский визави, китайская версия "Бука" продолжает модифицироваться, что нашло отражение в появлении нового исполнения "Бук-М3".



В последних модификациях ЗУР получила активную головку самонаведения и более мощные двигатели, увеличивающие дальность стрельбы с 40 км до 70–160 км (в последней версии HQ-16FE, продемонстрированной на выставке в Airshow China 2022).



Всего в ходе модернизации эсминцев проектов 051B, 956Э/956ЭМ и 052B на корабли устанавливаются 32 ячейки УВП.



СТАРЫЕ КОНИ ЗАЙМУТ СВОИ БОРОЗДЫ



Словом, ВМФ НОАК получают модернизированные корабли, по общему техническому соответствующие многоцелевым ФР УРО проекта 054А, но значительно превосходящие последние по автономности и дальности плавания. Помимо того, благодаря наличию полноценного ангара, они способны нести тяжелые вертолеты марки "Камов" (противолодочные Ка-27 и радиолокационного дозора Ка-31). А новые системы ПВО-ПРО позволяют отражать налеты крылатых ракет. Более мощное (по сравнению с фрегатами) ударное вооружение представляет значительную угрозу кораблям противника в зоне действия.



По сравнению с фрегатами, модернизированные эсминцы лучше приспособлены для дальних походов. Это экономит ресурс более современных ЭМ УРО при сохранении высокой концентрации мощных надводных кораблей ВМФ НОАК вблизи побережья КНР.



С учетом ЭМ "Ухань" общее число обновленных эсминцев прошлого поколения составит семь единиц. Хотя эта цифра не выглядит очень уж внушительно в условиях ежегодного принятия в состав китайских ВМС новых фрегатов, эсминцев и крейсеров, она свидетельствует о системном подходе к строительству флота. Словом, военно-политическое руководство КНР "не разбрасывается корпусами" и бережно подходит к продлению эффективного жизненного цикла старых кораблей. А отказ от списания устаревших эсминцев подтверждает курс Пекина на наращивание численного состава ВМФ НОАК. Новые корабли не заменяют старые, а дополняют их. Китай стремится сохранить гибкость своего надводного флота. Помимо крупносерийного строительства новых ЭМ и ФР, старые корабли унифицируются с ними по корпусному насыщению.



ВЫВОДЫ



Согласно взглядам китайских стратегов, на современном этапе и в ближайшей перспективе развитие данного вида вооруженных сил будет направлено на строительство крупных надводных кораблей с мощным ракетным оружием. Предполагается, что будет продолжен процесс совершенствования имеющегося на флоте вооружения и разработки новых систем на базе достигнутого уровня науки и техники, не уступающего таковому стран Запада. Представляется, что данному типу кораблей и в будущем будет уделяться повышенное внимание, поскольку они составляют основу боевой мощи ВМФ НОАК.



Кроме того, в соответствии с военно-морской стратегией КНР на них будут возложены задачи поражения морских целей, охранения формируемых авианосных ударных соединений и демонстрации флага в удаленных акваториях. Источник - НВО

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