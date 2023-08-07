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|Даврон Назармухамедов назначен замминистра внутренних дел Узбекистана
01:37 09.08.2023
Президент Узбекистана назначил заместителем министра внутренних дел генерал-майора Даврона Назармухамедова. Предыдущий замминистра Азизбек Икрамов был недавно назначен главой УВД Ферганской области.
Постановлением президента Узбекистана генерал-майор Даврон Абитович Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел - начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Даврон Назармухамедов c июня 2019 года работал начальником УВД Хорезмской области. До этого - с сентября 2014 года - был первым замминистра внутренних дел.
Ранее работал в Аппарате президента, был заместителем начальника Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД.
Предыдущий замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов в конце июля был назначен начальником УВД Ферганской области. Бывший глава УВД этой области Мухиддин Жураев был уволен президентом Шавкатом Мирзиеевым из-за роста преступности.