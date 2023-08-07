Даврон Назармухамедов назначен замминистра внутренних дел Узбекистана

01:37 09.08.2023

Президент Узбекистана назначил заместителем министра внутренних дел генерал-майора Даврона Назармухамедова. Предыдущий замминистра Азизбек Икрамов был недавно назначен главой УВД Ферганской области.



