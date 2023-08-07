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    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Российские компании сложатся в Киргизии
03:26 09.08.2023

Они ищут возможности для параллельного импорта в Центральной Азии

Попытка российского бизнеса построить новые маршруты для параллельного импорта в том числе из Центральной Азии стимулирует развитие рынков логистической недвижимости в этих странах. В окрестностях Бишкека структуры, связанные с семьей политика Омурбека Бабанова, построят комплекс площадью 163 тыс. кв. м. Его появление увеличит объем качественных складов в Киргизии почти в четыре раза. Российские профильные девелоперы, в свою очередь, работать в этой части постсоветского пространства пока не готовы, опасаясь высоких рисков.

Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса - Asia Park на 163 тыс. кв. м, сообщили "Ъ" в NF Group (консультант проекта). Там уточнили, что основные претенденты на аренду будущих площадей - компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы...

Полный текст
https://www.kommersant.ru/doc/6148648

Источник - Коммерсант
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