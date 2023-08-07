Американский сенатор Менендес призвал Киргизию соблюдать санкции против России

09:10 09.08.2023

Сенатор США Менендес обратился к президенту Киргизии Жапарову с призывом соблюдать санкции против России



Tекст: Антон Антонов



Киргизия, которая была "сияющим маяком демократии в Центральной Азии", вступила на "опасный путь к автократии", заявил американский сенатор Роберт Менендес в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову.

В письме Менендес, который руководит комитетом Сената США по иностранным делам, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Киргизии в "содействии" обходу международных санкций против России. Сенатор считает, что власти Киргизии должны оперативно расследовать обвинения. Он призвал Киргизию ввести "более надежные процедуры", чтобы помешать "незаконному потоку товаров" в Россию, передает РИА "Новости".



Напомним, США пытаются разорвать финансовые и торговые связи Москвы со среднеазиатскими государствами, выбрав Киргизию главным объектом для предупреждения о недопустимости нарушений. По мнению экспертов, Вашингтон выбрал ее как наименее значимого для США партнера в регионе.