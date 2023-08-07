Ряд руководителей Андижанского мединститута уволены за взятки

10:44 09.08.2023

Пять должностных лиц Андижанского мединститута уволены "в связи с серьезными недостатками в работе и нарушениями законодательства". Ректор вуза также может покинуть пост. В июле при получении $16 тысяч были задержаны два сотрудника вуза.



На совещании, проведенном министром здравоохранения Узбекистана 8 августа, подверглась критике коррупционная ситуация в Андижанском государственном медицинском институте. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.



Должностные лица вуза - главный бухгалтер А. Рахмонов, начальник отдела кадров Д. Назарова, начальник планово-финансового отдела А. Ахмедова, начальник отдела контроля качества образования Х. Алиев и начальник учебно-методического отдела К. Юсупов были освобождены от должностей "в связи с серьезными недостатками в работе и нарушениями законодательства".



Кроме того, было поручено подготовить предложение об освобождении от должности ректора института М. Мадазимова "в связи с его нерешительностью в устранении обстоятельств и условий, приведших к возникновению коррупциионных ситуаций и допущением совершения коррупционного преступления".



"Газета.uz" писала, что в июле были задержаны замдекана А. Н. и преподаватель вуза К. Х., которые обещали организовать поступление в институт за 19 тысяч долларов.