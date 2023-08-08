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Изменения в наднациональной элите, - Андрей Школьников
10:46 09.08.2023

в элите сохранятся самые умные, способные быстро перестроить свое отношение и подходы
Андрей Школьников

Мы много говорим и обсуждаем мировую / наднациональную социальную элиту - около 10 тыс. человек, плюс члены их семей и помощники, преимущественно представители англосаксов и еврейских семей. После победы в Холодной войне, они вытеснили с Олимпа практически всех конкурентов и автоматически стали элитой всего мира. Отличительной их чертой является горизонтальная, сетевая структура, любой может выйти на любого через общие учебные заведения, проекты, клубы и т.д.

Даже самые влиятельные и авторитетные лишь первые среди равных, никакой привычной нам жесткой иерархии. На таком уровне происхождение и капиталы между своими уже не имеют большого значения, важен личный авторитет, связи, возможности обеспечить исполнение обязательств, дать гарантии, направить потоки, достичь результата и т.д., своего рода меритократия и классическая демократия среди равных.

Среди наднациональной элиты можно выделить группы, для лучшего понимания. Деление во многом условное и иллюстративное, носит характер гипотезы. В порядке снижения веса и влияния:

▪️первые среди равных – наиболее влиятельные и авторитетные, "патриархи";

▪️элитарии первого мира – большая часть связей, проектов и влияния у них внутри развитых стран и головных структур транснациональных корпораций, практически не взаимодействуют со странами не-Запада;

▪️элитарии, работающие с вассалами – поддерживают долгосрочные связи с бывшими колониями, обеспечивают поступление ресурсов в страны Запада и ограничение развития бывших колоний;

▪️элитарии, работающие с фрондерами – поддерживают отношения с крупными странами не-Запада, проекты с которыми затруднены и не всегда выгодны, но отношения необходимы.

Мы привыкли считать, что взаимоотношения России, Китая, Индии и др. очень важны для Запада, но для наднациональных, мировых элит все по-другому. На первом месте экономика и выгода, а не геополитика, которой приходилось заниматься постольку-поскольку.

После краха однополярного мира ситуация кардинально изменится, самые авторитетные сохранят свое влияние, а вот элитарии, завязанные на страны Запада, сократятся в разы, как и привыкшие работать с бывшими колониями. Многие из развивающихся стран просто исчезнут, в других произойдет замена элит и переориентация на новые центры сил. Зато произойдет резкое усиление влияния элитариев, способных обеспечить достижение и исполнение договоренностей с новыми полюсами мира, не с позиции хамства, а с уважением.

В элите сохранятся самые умные, способные быстро перестроить свое отношение и подходы. По мере перехода к Миру панрегионов, текущая мировая элита перестанет быть наднациональной, спустившись до уровня отдельных панрегионов, превратившись из одной семьи в братьев, у каждого из которых свои семьи. Отношения поддерживаются, но бюджет и интересы сильно разнятся. В 50е годы произойдет формирование новой наднациональной элиты, уже из представителей разных панрегионов или новых глобалистов, что смогут победить всех.

И, да, забавно, но условный Роман Абрамович имеет шансы стать частью западной элиты, как их специалист и переговорщик с Россией, с кандидатами у них плохо, но только, если у нас с ним будут продолжать вести дела, а вот тут будет большой вопрос…

8 августа 2023

Источник - zavtra.ru
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