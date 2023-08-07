РосСенаторшу от Тывы и гражданку Израиля Нарусову-Собчак все-таки выставляют из СовФеда... осенью... наверное

10:50 09.08.2023

"Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью"

Алексей Иванов



5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье. Также на видео присутствовала ее маманя Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака, член Совета Федерации от Республики Тыва, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, президент Фонда Анатолия Собчака, экс-председатель наблюдательного совета Фонда взаимопонимания и примирения (помните ловкое распределение поступавших в Россию "денег Холокоста"?), владелица элитной недвижимости и одиозная русофобка.



Посыпались вопросы: почему член Совета Федерации проводит время в явно недружественной стране, входящей в состав НАТО и поддерживающей киевский нацистский режим? Не является ли это основанием для инициирования разбирательства?



"Да вы благодарите Ксению Собчак за то, что она засветила свою маму-сенатора Нарусову на отдыхе в Марбелье. Они нам сигнал подают, будущее вырисовывают: "Вот отвоюетесь, вата, а дальше снова мыздесьвласть". А вы развели, понимаешь, мантифолию, имеет право сенатор на отдых во вражеской стране или не имеет. Не в Одессу же, в конце-концов, поехали, и не в Жмеринку. А то, что у сенатора Нарусовой паспорт гражданки Израиля, так это вообще прекрасно. Кто-то же должен будет отстаивать права испуганных патриотов по возвращении их в Россию", - написал журналист Михаил Шахназаров.



Что любопытно, сама Людмила Борисовна в телефонном разговоре с РИА Новости опровергла информацию о том, что находится в Испании: "Нет, я нахожусь в Санкт-Петербурге".



6 августа стало известно, что группа депутатов Госдумы готовит запросы в Конституционный суд, Генпрокуратуру РФ, Комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, главе Республике Тыва и в некоторые другие ведомства. "Суть запросов - проверить, насколько соответствует российскому законодательству и имеющимся ограничениям для должностных лиц пребывание члена СФ от Тувы Нарусовой в Испании, куда она въехала по своему паспорту гражданина Израиля. В условиях СВО и западной гибридной агрессии, полагают депутаты, такая поездка высокого должностного лица в страну НАТО, в высшей степени дискредитирует цели и ход операции СВО, а также может стать поводом для нарастания недоверия к высшим органам государственной власти и к институтам демократии в целом. Обращение депутатов является основанием, чтобы провести, как минимум, доследственную проверку и возбудить уголовное дело. Проводимые в моменте экспресс-опросы среди избирателей Тувы свидетельствуют, что в республике рейтинги органов госвласти и партии "Единая Россия" неизменно откатываются на 3-5 пунктов после публичных акций Нарусовой и ее дочери Собчак ("крабовое дело", высказывания по СВО, оценки народа и истории России, "телеграмм-шантаж" и т.д.)", - сообщил ТГ-канал "Незыгарь".



На этом фоне вновь активизировались слухи о возможном уходе 72-летней госпожи Нарусович из Совфеда на политическую пенсию.



Вечером 7 августа ТГ-канал "Образ будущего" поделился долгожданной новостью: "Сенатор Нарусова добровольно-принудительно и по соглашению сторон уходит из СФ осенью. Пенсия, Бали, Нетания, Сен-Мало, Канны, Монте-Карло и счет в Дойче Банке. Тыва ликует".



"Инсайды" канала ОБ часто сомнительны, однако в данном случае инфа похожа на правду.