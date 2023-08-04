Китай в Джидде... далее со всеми остановками в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка), - "Завтра"

13:11 09.08.2023 Китай в Джидде...

далее со всеми остановками в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка)

Елена Ларина Владимир Овчинский



Пекин 7 августа 2023 года высоко оценил переговоры, направленные на поиск формулы мира н Украине, которые состоялись 5 – 6 августа 2023 года в портовом городе Джидда в Саудовской Аравии.



В переговорах приняли участие более 40 стран, в том числе Украина, Соединенные Штаты, европейские государства и страны БРИКС. "Возможно, - пишет CNN, - ни одна из них не наблюдала за ними так внимательно, как Китай, самый могущественный союзник России". Представители Кремля заявили, что Россию не приглашали на переговоры, но она следит за ними, сообщают государственные СМИ.



Пекин избегал предыдущего раунда переговоров в Дании в июне 2023 года, но в последние годы углубил связи с Саудовской Аравией.



Китай получил видное место за столом в Джидде. На фотографиях, опубликованных государственным информационным агентством Саудовской Аравии, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед бин Мохаммед Аль-Аиба сидит между своим американским коллегой Джейком Салливаном и специальным представителем Китая по евразийским делам Ли Хуэем.



Ли "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса… выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", - говорится в письменном заявлении министерства иностранных дел Китая.



"Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам", - говорится в заявлении, и добавляется, что Пекин продолжит работу по укреплению диалога на основе своего предложения по Украине, состоящего из 12 пунктов.



CNN обратился в МИД Китая за комментариями:



"Китай утверждает, что является нейтральной стороной в конфликте, но лидер Си Цзиньпин углубил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и повторил риторику Кремля о войне.



Пекин, который рассматривает Москву в качестве ключевого партнера и противовеса на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом, отказался осудить российскую специальную военную операцию или призвать к выводу российских войск с территории Украины, а также отказался присоединиться к западным санкциям против Кремля.



Нет никаких признаков того, что присутствие Китая на саммите приведет к каким-либо изменениям в его непоколебимой поддержке России, но Пекин все больше стремится, чтобы его считали международным миротворцем".



Ранее в 2023 году Китай одержал дипломатическую победу на Ближнем Востоке, когда помог заключить знаковое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.



Тем временем Саудовская Аравия координирует добычу нефти с Россией - обе страны являются членами группы экспортеров нефти ОПЕК+, несмотря на возражения со стороны Запада и обвинения в том, что Эр-Рияд "встал на сторону Москвы" в некоторых своих сокращениях нефти.



В заявлении Саудовского агентства печати (SPA) Саудовская Аравия подчеркнула важность "извлечения пользы из мнений и положительных предложений", высказанных в ходе встречи.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что участие стран БРИКС во встрече в Джидде, таких как Китай и Индия, было потенциально полезным, поскольку они могут "внушить здравый смысл западным покровителям Киева". Россия обсудит итоги переговоров со своими партнерами по БРИКС, добавил Рябков.



Участвуя в переговорах в Джидде, Китай вновь обозначил свою растущую роль в дипломатических, экономических и военных проблемах развития Ближнего Востока и Северной Африки – региона MENA.



Синие – принято считать странами MENA.



Голубые – иногда считаются странами MENA.



Китай и Ближний Восток + Северная Африка (MENA)



Китай расширяет свои дипломатические, экономические связи и связи в области безопасности со странами региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) с конца 1990-х годов. Как и в других регионах, более тесные политические отношения сопровождались развитием коммерческих связей между КНР и странами MENA. Со своей стороны, правительства некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки изучают и используют потенциал Китая в качестве дополнения или альтернативы Соединенным Штатам в качестве партнера в некоторых секторах, особенно в энергетике и торговле.



Растущая роль Китая в регионе, в котором участвуют как союзники, так и противники Соединенных Штатов, побудила американских политиков и некоторых членов Конгресса задуматься о том, как Соединенным Штатам следует реагировать на эти меняющиеся отношения.



Этому посвящен специальный отчет Исследовательской службы Конгресса США от 4 августа 2023 года.



Дипломатические отношения



КНР поддерживает прочные двусторонние связи со многими странами региона MENA, включая "всеобъемлющее стратегическое партнерство" с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Алжиром, Ираном и Саудовской Аравией. Китай также взаимодействует с несколькими многосторонними группами региона, включая Лигу арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Китай взаимодействует с ЛАГ через Форум сотрудничества Китая и арабских государств, который проводит встречи на уровне министров раз в два года, ежегодные заседания комитетов старших должностных лиц и несколько аффилированных обменов. В декабре 2022 года высший руководитель Китая Си Цзиньпин отправился в Эр-Рияд для участия в первом саммите Китая и арабских государств и первом саммите Совета сотрудничества Китая и стран Персидского залива, что фактически подняло регулярное взаимодействие КНР с ЛАГ и ССЗ на высший государственный уровень.



Китай также стремился позиционировать себя в качестве потенциального миротворца в регионе посредством активного дипломатического присутствия. В марте 2023 года в Китае состоялось подписание соглашения между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Некоторые аналитики отмечают, что основа для соглашения была заложена до вмешательства Китая. Другие комментаторы интерпретировали этот шаг как признак большей готовности и способности Китая участвовать в политической жизни региона MENA и получить в результате признание.



В июне 2023 года Си Цзиньпин принял в Пекине президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и выдвинул предложение, состоящее из трех пунктов, для решения палестинского вопроса.



КНР официально поддерживает и является участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, также известного как ядерное соглашение с Ираном). После выхода Соединенных Штатов из СВПД в 2018 году КНР "упорно работала, чтобы помочь закрепить консенсус всех сторон в отношении защиты сделки" и стремилась "принудить США и Иран к полному и эффективному выполнению СВПД".



Сообщается, что КНР была основным покупателем иранской сырой нефти с 2018 года, что подрывает политику санкций США.



В июне 2023 года Министерство финансов США наложило санкции на 13 иранских и китайских юридических и физических лиц за содействие в закупке чувствительных деталей и технологий для субъектов, участвующих в иранской программе создания баллистических ракет.



Экономические отношения



Согласно Управлению торговой статистики Международного валютного фонда, общий годовой объем двусторонней торговли товарами Китая со странами региона MENA достиг примерно 368,4 млрд долларов в 2022 году по сравнению с 284,3 млрд долларов в 2021 году и предыдущим максимумом в 264,6 млрд долларов в 2014 году.



Для сравнения: торговля США с регионом в 2022 году оценивалась примерно в 144 миллиарда долларов.



В то время как основные категории товаров, которыми Китай торгует с каждой страной, различаются, экспорт региона в Китай сосредоточен в энергетическом, минеральном и химическом секторах. Импорт региона из Китая включает бытовую электронику, современное оборудование, сталь и фармацевтическую продукцию.



В отличие от США, у Китая в настоящее время нет двусторонних соглашений о свободной торговле со странами региона MENA. Однако правительство КНР предприняло ряд инициатив по развитию торговли с регионом на многосторонней основе. Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 г. создало возможности для доступа к рынку за счет снижения тарифов на импорт КНР среди стран ВТО в регионе MENA. Чтобы достичь стран региона, не входящих в ВТО, Китай использовал возможности доступа к рынку через альтернативные форумы, включая инициативу "Один пояс, один путь" (ОПОП), а также через двусторонние соглашения, такие как Программа сотрудничества между Ираном и Китаем на 25 лет.



Оценки общего размера инвестиций и финансирования Китая в регионе разнятся. По данным China Global Investment Tracker Американского института предпринимательства, в период с 2013 по 2021 год страны MENA получили около 152,4 млрд долларов инвестиций и финансирования строительства из Китая. В настоящее время Китай имеет действующие двусторонние инвестиционные договоры с 11 странами региона MENA.



Для справки (Е.Л., В.О.):



По сообщениям REUTERS (04.08.2023) фондовые биржи Китая и Саудовской Аравии ведут переговоры о том, чтобы позволить биржевым фондам (ETF) размещаться на биржах друг друга, поскольку страны стремятся углубить финансовые связи на фоне потепления дипломатических отношений.



По словам источников, переговоры находятся на ранней стадии и могут стать важным первым шагом Пекина и Эр-Рияда на пути к расширению сотрудничества за пределы секторов энергетики, безопасности и чувствительных технологий.



Шэньчжэньская фондовая биржа, одна из двух крупнейших бирж материкового Китая, ведет переговоры с оператором саудовской фондовой биржи Saudi Tadawul Group (1111.SE) о ETF Connect, как называется программа двух.



Для Китая объединение "ETF Connect" с Саудовской Аравией станет первым подобным соглашением за пределами Восточной Азии и подтвердит обязательство открыть свои финансовые рынки стоимостью в триллионы долларов для международных инвесторов.



По словам одного из источников, в последние месяцы 2023 года некоторые из крупнейших китайских операторов ETF были уведомлены о возможности заключения соглашения о перекрестном листинге с Саудовской Аравией, и некоторые из них рассматривают этот вариант.



Перекрестный листинг ETF позволит инвесторам в Китае и Саудовской Аравии торговать фондами, отслеживая определенные акции или индексы облигаций, котирующиеся на фондовых биржах друг друга.



В последние годы Китай запустил проекты "ETF Connect" с оффшорными фондовыми биржами в Гонконге, Японии, Южной Корее и Сингапуре.



ETF индекса государственных облигаций Китая ICBC CSOP FTSE, запущенный китайской компанией CSOP Asset Management в 2020 году в рамках схемы "ETF Connect" с Сингапуром, является одним из крупнейших ETF, зарегистрированных в городе-государстве.



По данным Morningstar, на конец июня 2023 года на китайских и гонконгских биржах было зарегистрировано 886 ETF на сумму 256,8 млрд долларов.



Рынок ETF в Саудовской Аравии относительно зарождается, и на бирже котируются всего восемь продуктов, хотя это один из крупнейших фондовых рынков на развивающихся рынках с капитализацией в 2,7 триллиона долларов.



Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) (0388.HK) также ведет отдельные переговоры со своим саудовским коллегой по аналогичной программе.



Гонконгская биржа сообщила, что в феврале 2023 года HKEX подписала соглашение с Tadawul Group о сотрудничестве в ряде областей, включая перекрестные листинги, для взаимной выгоды финансовых рынков обеих организаций.



В то время как экономическое сотрудничество между Пекином и Эр-Риядом по-прежнему основано на энергетических интересах, расширяются связи в сфере торговли, инвестиций и безопасности. Китай является главным торговым партнером Саудовской Аравии с объемом торговли в 87,3 миллиарда долларов в 2021 году.



Министерство инвестиций Саудовской Аравии подписало соглашение на сумму 5,6 млрд долларов с китайским производителем электромобилей Human Horizons о сотрудничестве в области разработки, производства и продажи автомобилей, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии в июне.



В марте 2023 года нефтяной гигант Saudi Aramco (2222.SE) увеличил свои многомиллиардные инвестиции в Китай, завершив и модернизировав запланированное совместное предприятие на северо-востоке Китая и приобретя расширенную долю в частной нефтехимической группе.



Саудовская Аравия, которая 4 августа 2023 года запустила свой первый прямой рейс в Пекин, заявила, что надеется принять более 4 миллионов китайских туристов к 2030 году на фоне значительного роста своего туристического сектора.



"Китай - очень важный маршрут для Саудовской Аравии. Введение новых прямых рейсов в Пекин и из Пекина не только стимулирует туризм, но и укрепляет общие экономические и культурные связи между двумя странами", - сказал генеральный директор группы "Saudia" Ибрагим Аль-Омар. "Туризм является одним из столпов "Видения Саудовской Аравии 2030", и Китай входит в число ведущих мировых источников туристов.



Военные и оборонные отношения



Соединенные Штаты остаются основным партнером в области безопасности для боеспособных и стратегически расположенных стран региона MENA, таких как Израиль, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Однако правительства этих и других стран Ближнего Востока и Северной Африки, похоже, стремятся диверсифицировать свои отношения в области безопасности и закупок оружия. Алжир, Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Египет закупили оружие китайского происхождения и провели тренировки и учения с вооруженными силами Китая, Народно-освободительной армией.



Первая и единственная на сегодняшний день идентифицированная зарубежная военная база Китая расположена в Джибути, на берегу Красного моря и Аденского залива, а также в непосредственной близости от юго-западной части Аравийского полуострова. Министерство обороны США заявляет, что правительство Китая стремится использовать свои вооруженные силы для обеспечения своего доступа к жизненно важным энергетическим и другим ресурсам, проходящим через морские коммуникации региона.



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать платформой для сотрудничества в области безопасности между Китаем и некоторыми государствами MENA. Основанная в 2001 году ШОС, состоящая из восьми членов, традиционно была группой, ориентированной на Евразию. Тем не менее присоединение Ирана к ШОС в июле 2023 года и добавление в 2022 году Египта, Катара и Саудовской Аравии в качестве партнеров по диалогу подчеркивают потенциал ШОС по привлечению членов из региона.



Проблемы политики США



Сменявшие друг друга администрации США и многие члены Конгресса выражали обеспокоенность по поводу расширения глобального влияния КНР, в том числе в регионе MENA, особенно в связи с тем, что некоторые правительства MENA, похоже, рассматривают Китай в качестве альтернативы Соединенным Штатам в некоторых секторах.



В августе 2022 года в показаниях перед сенатским комитетом по международным отношениям помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф признала "растущее влияние" Китая в регионе MENA и обозначила связанные с этим проблемы национальной безопасности США. Официальные лица США заявили, что Соединенные Штаты не оставят вакуум в регионе MENA для заполнения Китаем или Россией, и указали, что администрация проинформировала региональных партнеров США о том, что определенные формы сотрудничества в области безопасности с Китаем могут поставить под угрозу их партнерские отношения с Китаем в области обороны и безопасности.



Проблемы, стоящие перед Конгрессом США



При рассмотрении вопроса о том, могут ли и как Соединенные Штаты отреагировать на развивающиеся отношения между КНР и БВСА, члены Конгресса могут изучить и обсудить, действительно ли расширяющееся присутствие и партнерские отношения Китая в регионе бросают вызов или угрожают жизненно важным интересам США. Они также могут обсудить, являются ли некоторые виды конкуренции или сотрудничества между США и КНР в регионе уместными и управляемыми, и если да, то какие. Вопросы, которые Конгресс может рассмотреть, включают:



Стратегическое соревнование. Конгресс может рассмотреть вопрос о том, чтобы потребовать от администрации разработать стратегию для решения проблемы растущего авторитета Китая в регионе, как это происходит в других регионах.



Конгресс может также рассмотреть вопрос о том, следует ли и каким образом осуществлять надзор за использованием администрацией Фонда противодействия влиянию КНР, который, согласно USAID, "будет использоваться для финансирования [...] новых программ по всему миру, чтобы противостоять пагубной авторитарной модели правительства КНР, продвигая при этом нашу собственную утвердительную глобальная повестка дня в области развития" - и усилия Центра глобального взаимодействия Государственного департамента по противодействию государственным нарративам КНР в регионе. В рамках этих усилий Конгресс может также рассмотреть вопрос о том, следует ли и как лучше всего доводить позицию США в отношении Китая до партнеров и соперников в регионе MENA.



Поставка энергии. Учитывая важность стран MENA для цепочек поставок энергии, Конгресс может рассмотреть вопрос о том, следует ли Соединенным Штатам разработать энергетическую стратегию MENA, аналогичную той, которая предлагается в Законе об Индо-Тихоокеанской стратегической энергетической инициативе. В свете положения региона MENA вдоль основных морских коммуникаций и важной роли региона в энергетической безопасности Индо-Тихоокеанского региона Конгресс может рассмотреть возможность изучения уязвимостей, рисков и возможностей, связанных с торговлей энергоносителями, в случае эскалации напряженности с участием Китая.



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Ясно, что Китай, реализуя свою внешнеполитическую деятельность, использует любые возможности, чтобы застолбить приоритеты в противоборстве с главным конкурентом – США. При этом Пекин расширяет круг союзников и партнеров. Поэтому переговоры в Джидде, организованные Саудовской Аравией, Китай по определению не мог обойти стороной.



При этом в Пекине прекрасно понимают, что без участия России НИКАКИХ РЕШЕНИЙ в разрешении украинского кризиса выработано не может быть. Но здесь Китай руководствуется олимпийским принципом – "Главное не Победа, а участие".



УЧАСТИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД !! Источник - завтра

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