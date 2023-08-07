Назначены новые заместители генпрокурора Узбекистана - Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов

14:17 09.08.2023

Назначены новые заместители генпрокурора Узбекистана

Заместителями Генерального прокурора Узбекистана назначены Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов.



Указом президента Узбекистана 9 августа назначены новые заместители Генерального прокурора Узбекистана, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.



Шерзод Жалолович Тухтабаев, назначенный заместителем генпрокурора, ранее занимал должность начальника управления Генпрокуратуры.



Жахонгир Жураевич Хатамов, также назначенный заместителем Генерального прокурора, с февраля 2022 года занимал должность прокурора Самаркандской области, а до этого - прокурора Наманганской области.