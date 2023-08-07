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Дочь опального экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову на Западе цинично продолжают "раздевать", - МК
21:06 09.08.2023

Уже три страны "национализировали" ее квартиры и особняки

Пока дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара продолжает отбывать срок в женской колонии под Ташкентом, в мире продолжается разбирательство по поводу ее коррупционных деяний. 8 августа Верховный суд Британии принял решение о конфискации трех объектов недвижимости, принадлежащих Гульнаре Каримовой. Речь идет о двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Общая стоимость этих объектов недвижимости - более 20 млн фунтов стерлингов ($25,5 млн).

Иск об изъятии британских активов старшей дочери первого президента Узбекистана Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office) подало еще в 2018 году. По мнению SFO, недвижимость была приобретена на средства, полученные в результате коррупционных схем. "Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане", - пояснили суду свою позицию в Бюро. В результате суд встал на сторону истца - три объекта элитной недвижимости Каримовой переданы под контроль SFО.

Всего, по данным Freedom for Eurasia, Гульнара Каримова через подставные фирмы приобрела в Великобритании пять объектов недвижимости - на 50 млн.фунтов. Но две квартиры успели перепродать в 2013-м году. Осталось еще две - стоимостью 8 млн фунтов( $10,4 млн) и 2 млн фунтов ( $2,6 млн). Как настоящая принцесса, приобрела Гульнара себе в Британии и настоящий замок в 2010 году - поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей. В момент покупки особняк 1912 года постройки стоил 18 млн фунтов ($23 млн).

Гульнара Каримова, напомним, исчезла из политического пространства Узбекистана еще в 2015 году. Еще при жизни Ислама Каримова ее приговорили к пяти годам лишения свободы за содействие преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательством денег у предпринимателей, уклонением от налогов. В 2017 году Каримовой добавили десять лет лишения свободы, но затем снизили срок до пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в 2019-м за неоднократное нарушение режима пребывания под арестом Гульнару вновь отправили в колонию. А в 2020-м уже по новому делу о создании преступного сообщества, занимавшегося хищением госсредств и вымогательством, увеличили ей срок тюремного заключения до 13 лет.

Параллельно шел процесс "раскулачивания" старшей дочери первого президента. Узбекистан намеревается по возможности вернуть в страну все средства, спрятанные Гульнарой на счетах в разных странах. Минюст Узбекистана оценивает зарубежные активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд. Уже удалось вернуть $20 млн из Франции, где с молотка были проданы квартиры Каримовой в Париже и принадлежащий ей замок "Шато де Груссе". В 2020 году Узбекистан достиг договоренностей со Швейцарией о возврате со швейцарских счетов почти $131 млн Каримовой. Средства поступят в специальный трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, из которого будут передаваться на нужды населения страны. Всего же Швейцария заблокировала счетов Каримовой на сумму в 800 млн. франков ($912 млн.)

В феврале 2022 года решением Московского городского суда были конфискованы шесть московских квартир Гульнары. По решению суда, полученные от их перепродажи средства в равных долях будут обращены в пользу Узбекистана и России. Причем сумма получается немаленькая. Только один пентхаус Гульнары Каримовой, расположенный в отеле Radisson, оценен в 1,6 миллиарда рублей.

Между тем, дочь Гульнары Иман Каримова, покинувшая Узбекистан сразу после последнего задержания ее матери и проживающая все это время в Лондоне, впервые за четыре года прибыла в Ташкент. Причем не одна, а вместе с двоюродной сестрой Мирьям Тилляевой - дочерью родной сестры Гульнары Лолы. С Лолой Гульнара поссорилась еще задолго до своего задержания. Сестры не разговаривали много лет, соответственно, не давали общаться и своим дочерям. И вот теперь повзрослевшие Иман и Мирьям сами нашли друг друга и вместе приехали в Узбекистан - на могилу к деду.

Елена ГАМАЮН

Источник - МК
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