За 2022 год около миллиона человек прибыло в Россию из Кыргызстана в поисках работы

22:16 09.08.2023

9 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



В 2022 году на работу в Россию из остальных четырех стран ЕАЭС прибыло 1,7 миллиона человек - столько же и в 2021-м. Более половины из них приехали из Кыргызстана (1 миллион человек). Такие данные содержатся в информационном докладе "Евразийская экономическая интеграция", который подготовили Министерство экономики РФ, аналитический центр при правительстве и Всероссийская академия внешней торговли.



Отмечается, что единый рынок труда стран ЕАЭС стал постепенно формироваться с момента образования союза в 2014–2015 годах. Первыми были приняты нормы, позволяющие гражданам стран союза работать без оформления патента или разрешения на работу. На них не распространяются квоты Минтруда на допустимую долю иностранцев в отраслях экономики. К 2019-м были урегулированы вопросы пенсионного, медицинского и социального страхования приезжающих работников.



Из доклада следует, что большинство приезжающих на заработки мигрантов заняты в таких отраслях, как строительство и розничная торговля. Переводы, которые они пересылают на родину, могут составлять до четверти ВВП страны, как, например, в случае с Кыргызстаном (в 2022 году - 23,8 процента ВВП).



Относительно массовый выезд россиян из страны, случившийся после начала военных действий в Украине, а затем и в связи с мобилизацией, несколько изменил миграционные потоки в ЕАЭС.



Например, по оценкам правительства Армении, в прошлом году в эту страну переехали примерно 100 тысяч россиян, в то время как трудовая миграция из Армении в РФ оценивается авторами доклада в 300 тысяч человек.



Пока невозможно оценить, какая часть из уехавших продолжает удаленно работать на российские компании, фактически оставаясь таким образом частью трудового рынка РФ.