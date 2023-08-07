 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.08.2023
22:34  Сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов
22:16  За 2022 год около миллиона человек прибыло в Россию из Кыргызстана в поисках работы
21:06  Дочь опального экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову на Западе цинично продолжают "раздевать", - МК
14:17  Назначены новые заместители генпрокурора Узбекистана - Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов
13:11  Китай в Джидде... далее со всеми остановками в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка), - "Завтра"
13:09  Размышления о народе на фоне СВО, - Римма Соколова
11:37  Военные в Нигере отвергают все предложения США и готовы к отражению интервенции, - Айнур Курманов

11:27  США не хотят мира на Украине и делают все для эскалации войны, - Д.Сансоне
11:21  Икром Наримов назначен транспортным прокурором Узбекистана
11:13  Д.Ашимбаев: Астана пытается консолидировать все оттенки политического спектра, и...
10:50  РосСенаторшу от Тывы и гражданку Израиля Нарусову-Собчак все-таки выставляют из СовФеда... осенью... наверное
10:46  Изменения в наднациональной элите, - Андрей Школьников
10:44  Ряд руководителей Андижанского мединститута уволены за взятки
09:10  Американский сенатор Менендес призвал Киргизию соблюдать санкции против России
03:26  Российские компании сложатся в Киргизии
01:37  Даврон Назармухамедов назначен замминистра внутренних дел Узбекистана
00:34  Китай модернизирует устаревшие эсминцы
00:32  Нигерия пытается избежать интервенции в Нигер, - НГ
00:29  ОБСЕ поддержит дистанцирование Казахстана от России, - В.Панфилова
00:20  Гагаузская политика: автономисты начинают побеждать прагматиков
00:01  Вот вам вотум. Индийская оппозиция бросила вызов премьеру
Вторник, 08.08.2023
22:21  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне
22:03  Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое имя в честь Путина
21:15  За пытки каракалпаков осуждены 3 сотрудника МВД Узбекистана
20:55  Выборы в Пакистане могут отложить
20:53  Китай замедлит мировой ВВП
14:35  "Я еврей с Казахстана!" – сооснователь "Яндекса" отрекся от России
14:33  "Пророссийские элиты" Украины обманули руководство РФ накануне СВО, – Клинцевич
14:24  Конкуренция между странами Центральной Азии растет. Главы государств региона соберутся в Душанбе для консультаций
14:18  Китайские хакеры в 2020 году взломали сеть Минобороны Японии - Washington Post
13:21  Трудовая миграция в ЕАЭС обрела встречный характер
13:19  "Российский" Polymetal перебежал в казахстанскую юрисдикцию
13:16  Узбекистанцам разрешили оформлять ID-карты и загранпаспорта не выходя из дома
13:14  "Узбекнефтегаз" опроверг заявление талибов о низком качестве узбекистанской нефти
13:00  Почему война на Украине идет без братаний и массовой сдачи в плен? - Роман Рейнекин
12:53  Андрей Полонский: Понимание справедливости СВО изменило российское общество
11:23  Почти 60% госслужащих Узбекистана привлекаются к сверхурочной работе
11:22  Американская приманка для Узбекистана, - Сергей Кожемякин
10:23  "Таджпромбанк" официально объявлен банкротом: 26 миллионов сомони рассосались в никуда
10:21  Рахмон поменял командование погранвойск Таджикистана
09:31  Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области сознался в коррупции
09:24  Некто бросил атомные бомбы на Японию. Но мы не скажем кто, - Дм.Седов
09:02  В Бишкекском гарнизоне офицер вывел из строя системы ПВО
08:44  Некому работать: Латвия готовит почву для массового ввоза гастарбайтеров
08:40  Зачем президент Медведев в 2010-м подарил Норвегии 80 тысяч км в Баренцевом море? - СП
00:50  Бывшие силовики подают голос в политике Казахстана, - Георгий Бондарев
00:27  Битва флотов: яхты олигархов разгромили новые боевые корабли России
00:04  От гастарбайтеров в РФ потребуют справки о хорошем здоровье
Понедельник, 07.08.2023
20:56  Лидия Графова открыла соотечественникам путь на Родину
20:26  Интервенция в Нигер откладывается. Соседние страны не решились подавить путч силой, - НГ
20:22  Ашхабадский дебют приафганского трио. Водные проблемы объединили Туркмению, Таджикистан и Узбекистан, - Сердар Айтаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
За 2022 год около миллиона человек прибыло в Россию из Кыргызстана в поисках работы
22:16 09.08.2023

9 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В 2022 году на работу в Россию из остальных четырех стран ЕАЭС прибыло 1,7 миллиона человек - столько же и в 2021-м. Более половины из них приехали из Кыргызстана (1 миллион человек). Такие данные содержатся в информационном докладе "Евразийская экономическая интеграция", который подготовили Министерство экономики РФ, аналитический центр при правительстве и Всероссийская академия внешней торговли.

Отмечается, что единый рынок труда стран ЕАЭС стал постепенно формироваться с момента образования союза в 2014–2015 годах. Первыми были приняты нормы, позволяющие гражданам стран союза работать без оформления патента или разрешения на работу. На них не распространяются квоты Минтруда на допустимую долю иностранцев в отраслях экономики. К 2019-м были урегулированы вопросы пенсионного, медицинского и социального страхования приезжающих работников.

Из доклада следует, что большинство приезжающих на заработки мигрантов заняты в таких отраслях, как строительство и розничная торговля. Переводы, которые они пересылают на родину, могут составлять до четверти ВВП страны, как, например, в случае с Кыргызстаном (в 2022 году - 23,8 процента ВВП).

Относительно массовый выезд россиян из страны, случившийся после начала военных действий в Украине, а затем и в связи с мобилизацией, несколько изменил миграционные потоки в ЕАЭС.

Например, по оценкам правительства Армении, в прошлом году в эту страну переехали примерно 100 тысяч россиян, в то время как трудовая миграция из Армении в РФ оценивается авторами доклада в 300 тысяч человек.

Пока невозможно оценить, какая часть из уехавших продолжает удаленно работать на российские компании, фактически оставаясь таким образом частью трудового рынка РФ.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691608560


Новости Казахстана
- Алихан Смаилов потребовал усилить контроль безопасности детей в интернатных и медико-социальных учреждениях
- Паводок не простит ошибок и невыполненной работы - Алихан Смаилов о подготовке регионов к предстоящей весне
- Единую систему регулирования миграционных процессов планируется внедрить в Казахстане
- Любовь к многосторонним форматам и иностранным инвесторам
- Ежегодная модернизация 1000 школ малых городов и сел РК: ход работы рассмотрели в Правительстве
- Ошибки топ-менеджеров "повесят" на потребителей – эксперт
- Ряд ключевых объектов в железнодорожной сфере возвращают в собственность государства
- Кадровые перестановки
- Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  