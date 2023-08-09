Пакистан имранен. Лидера оппозиции лишили возможности баллотироваться, - С.Строкань

00:11 10.08.2023

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду объявил о роспуске нижней палаты парламента и приступил к формированию временного кабинета, который будет управлять страной до новых выборов. Такой шаг позволит правящей партии сделать выборы внеочередными и, как следствие, перенести их на более поздний срок, чтобы получить больше времени для подготовки. Предварительно власти обезглавили оппозицию. Арестованный в конце прошлой недели лидер "Движения за справедливость" экс-премьер Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы и на пять лет лишен права заниматься политической деятельностью.



В поединке пакистанских властей и оппозиции, готовящихся к выборам на фоне протестов сторонников Имрана Хана, действующий премьер-министр Шахбаз Шариф сыграл на опережение. Всего за несколько дней до истечения срока полномочий Национального собрания - нижней палаты парламента - глава пакистанского правительства инициировал его досрочный роспуск, направив соответствующее прошение президенту Арифу Алви. После досрочного роспуска нижней палаты нынешнее руководство страны уйдет в отставку, передав власть временному кабинету, который еще не сформирован. Кандидатура временного премьер-министра, который будет управлять страной до новых выборов, пока не определена. Как заявил в среду премьер Шариф, его партия "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" ведет по этому вопросу консультации с партнерами по правящей коалиции.



Решение Шахбаза Шарифа распустить Национальное собрание чуть раньше срока, который наступал 12 августа, вносит серьезные коррективы в сценарий будущей битвы за власть.



Согласно конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после планового роспуска нижней палаты парламента, однако в случае ее досрочного роспуска этот срок увеличивается до 90 дней. Таким образом, теперь власти получили законное право не проводить новые парламентские выборы до ноября.



Однако весьма вероятно, что в этом году выборы в Пакистане вообще не состоятся, учитывая, что на прошлой неделе власти прибегли к еще одной процедурной хитрости. Совет общих интересов - конституционный орган в правительстве Пакистана - на своем заседании принял решение о проведении переписи населения. Это потребует от избирательной комиссии проведения работы по новому разграничению избирательных округов. "Правительство Пакистана решило проводить выборы в парламент на основе данных новой переписи населения. Из-за необходимости ее проведения голосование может быть отложено до конца февраля или до начала марта 2024 года",- предупредил глава МВД Рана Санаулла.



Проведение парламентских выборов в октябре было одним из ключевых требований оппозиции, учитывая происходивший на протяжении первой половины этого года рост популярности лидера "Движения за справедливость" Имрана Хана. По мере усиления давления на харизматичного оппонента пакистанских властей, против которого было возбуждено около 150 уголовных дел, происходила консолидация оппозиции, демонстрировавшей решимость уже этой осенью вернуться к власти.



Однако последние ходы непопулярной, но обладающей административным ресурсом партии власти показали: перспективы реванша "Движения за справедливость" становятся все более неопределенными, в то время как его лидеру Имрану Хану вместо кресла премьера нашли место в тюремной камере.



Решению премьера Шарифа о досрочном роспуске парламента предшествовало вынесение окружным судом Исламабада обвинительного приговора Имрану Хану по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Экс-премьера приговорили к трем годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тыс. пакистанских рупий ($1,2 тыс.). После этого он был арестован в своей резиденции Заман-Парк в городе Лахоре, доставлен на армейском вертолете в Исламабад, а уже оттуда отконвоирован в центральную тюрьму города Равалпинди, где и будет отбывать свой срок.



Непосредственно перед арестом он успел записать видеообращение, которое было обнародовано пресс-службой "Движения за справедливость" уже после его задержания. "Мой арест был ожидаем, но мы не преклоняемся ни перед кем, кроме Аллаха",- заявил своим сторонникам Имран Хан, призвав их "проявлять миролюбие, сохранять стойкость и быть сильными". Несмотря на убежденность оппозиции в выполнении судом заказа властей по устранению Имрана Хана со сцены на решающем этапе борьбы за власть, опальный экс-премьер на сей раз воздержался от призывов к своим сторонникам переходить к массовым акциям гражданского неповиновения.



"Я отвергаю вердикт суда и считаю, что это политически мотивированное и предопределенное решение, которое ожидалось. Мы будем защищать Имрана Хана всеми законными средствами",- пообещал вице-президент "Движения за справедливость" Шах Мехмуд Куреши, в предыдущем правительстве Имрана Хана возглавлявший МИД страны.



Впрочем, как следует из его заявления, руководство партии пока не решило, какой теперь должна стать стратегия фактически обезглавленного "Движения за справедливость".



Первые заявления партийного руководства свидетельствуют о том, что пока активисты партии будут устраивать мирные протесты, в то время как команда юристов будет оспаривать вердикт окружного суда Исламабада в судах высшей инстанции.



В свою очередь, пакистанские власти отрицают политическую составляющую в обвинительном приговоре Имрану Хану, настаивая, что правительство к этому не причастно. "Если бы правительство хотело арестовать Имрана Хана, то он был бы задержан еще в апреле 2022 года. Его арест не был нашей целью. Наша цель - экономическая стабильность страны",- заявила министр информации и телерадиовещания Марриум Аурангзеб. Впрочем, она не пояснила, каким образом арест экс-премьера будет способствовать улучшению показателей пакистанской экономики, пребывающей в незавидном положении в ожидании кредитов МВФ.



Имран Хан хочет вернуться во власть, но пока не выходит из судов

Напомним, что в апреле прошлого года Имран Хан лишился поста премьера после внезапного распада правящей коалиции, который он объяснил внешним заговором во главе с США. Возбуждение нескольких десятков уголовных дел против лидера оппозиции, который выступал с жесткими антиамериканскими заявлениями и в итоге лишился возможности участвовать в выборах, не заставило Вашингтон усомниться в справедливости приговора Имрану Хану.



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"Дела против Имрана Хана и других политиков в Пакистане являются внутренним вопросом исламской республики. Мы призываем к уважению принципов демократии и верховенства закона как в Пакистане, так и во всем мире",- процитировала уклончивое заявление Госдепартамента США пакистанская газета News.



В свою очередь, накануне ареста Имрана Хана его однофамилец пакистанский посол в Вашингтоне Масуд Хан назвал США одним из ключевых гарантов мира и стабильности в Пакистане и регионе в целом. "Я думаю, что США необходимо уделять больше внимания этому региону. Мы знаем, что они заняты Украиной, а также Индо-Тихоокеанской стратегией, но эти районы по соседству с Пакистаном - Центральная Азия, Западная Азия, Персидский залив, Ближний Восток, Северная Африка - не должны быть оставлены без внимания",- отметил Масуд Хан.



Сергей Строкань

9.08.2023,