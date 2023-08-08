Дебила-акима казахстанского Щучинска Нурмагамбетова наказали строгим выговором

00:28 10.08.2023

Аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов получил строгий выговор за скандальный прямой эфир с населением, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, Нурмагамбетов руководит курортным Щучинском год. Итоги проделанной работы и стали поводом для прямого эфира в соцсетях. Но бурные эмоции у населения вызвал вовсе не красноречивый доклад. Скандальную славу Нурмагамбетову принесло то, что случилось уже после. На видео попало обсуждение комментариев. Здесь-то акима и подловили на непечатной фразе. Масла в огонь подлило и то, что эфир моментально удалили. Глава города поспешил официально заявить, он не сквернословил. Но спустя несколько дней опубликовал запись того самого эфира и признался: все-таки посылал, но не жителей Щучинска. Нехорошие слова, мол, вырвались в адрес одного местного паблика.



"Информация была, нашла свое подтверждение. На Нурмагамбетова наложено взыскание дисциплинарное в виде строгого выговора. На сегодняшний день есть такой момент: если данный сотрудник признает свое нарушение, то, значит, без рассмотрения на дисциплинарном совете, совете по этике может наложиться".

Уполномоченный по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадилова



А вы поймете эти выражения из других регионов России?

Ранее, 2 августа, прямой эфир Олжаса Нурмагамбетова обернулся скандалом. Десятки жителей Щучинска, обратившиеся с вопросами и предложениями к акиму города, так и не дождались ответов. Градоначальник вместо ответов на заданные вопросы попрощался, но прямой эфир так и не был выключен. Сообщалось, что якобы аким нецензурно выразился в отношении горожан.



Елена Беляева