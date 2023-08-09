Эрдоган задумал расширенную версию зернового соглашения, - И.Субботин

00:36 10.08.2023

9.08.2023



Турция намерена остаться в центре продовольственной дипломатии

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрация президента США поддержала усилия Турции по возобновлению зерновой сделки, действие которой было прекращено 17 июля. Госдепартамент США, комментируя возможность визита в республику президента России Владимира Путина, позитивно оценил роль Анкары в "оказании давления" на Москву по вопросу Черноморской инициативы. Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна работает над восстановлением и даже расширением соглашения.



О том, что Вашингтон поддерживает Анкару в попытках убедить Кремль восстановить зерновую сделку, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что ближневосточный союзник США "сыграл роль в оказании давления на Россию" по продовольственной инициативе.



"Очевидно, что они (представители Турции. – "НГ") были очень конструктивны, способствуя достижению этого соглашения, и помогли убедить Россию продолжить работать по (Черноморской. – "НГ") инициативе", – пояснил спикер дипведомства. Комментарий Миллера прозвучал в ответ на вопрос, одобряет ли администрация Байдена идею Анкары пригласить российского лидера в страну, входящую в НАТО.



Накануне, выступая на ежегодной конференции послов Турции за рубежом, Эрдоган заявил, что его страна продолжает "контакты для возобновления и расширения" сделки о зерновом коридоре. "Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов, – в то же время пояснил глава государства. – Обеспечение африканских стран зерном является для господина Путина, как и для нас, чувствительным вопросом". Эрдоган не исключил, что Москва и Анкара найдут общий фундамент для разрешения вопроса, несмотря на то что российская сторона давала понять: она считает часть договоренностей, которая касается ее интересов, неисполненной.



"Турция с самого начала конфликта в Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса, – подчеркнул Эрдоган, выступая перед турецкими дипломатами. – Переговоры (консультации по Украине в марте 2022 года. – "НГ"), которые мы организовали, были попыткой прекращения кровопролития. Черноморская зерновая инициатива позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей. Позиция Турции четкая и принципиальная: мы не хотим видеть больше крови и слез. Распространение военных действий на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона". По словам турецкого лидера, Анкара, соблюдая Конвенцию Монтре, не позволила допустить "распространения трагедии".



Срок действия сделки по зерну вышел 17 июля. На фоне прекращения инициативы объем экспорта зерновых из Украины сократился примерно на 40% в прошлом месяце, подсчитало местное Министерство аграрной политики и продовольствия. По данным ведомства, в июле объем украинского экспорта зерновых достиг уровня в 2,29 млн т, в том числе 840 тыс. т пшеницы, 1,1 млн т кукурузы и 350 тыс. т ячменя. Для сравнения: в июне объем украинского экспорта этих культур составлял 3,7 млн т (1,27 млн т пшеницы, 2,35 млн т кукурузы, 80 тыс. т ячменя). Как показывают подсчеты Министерства аграрной политики и продовольствия, в наибольшей мере сократился объем вывоза через морские порты.



"Турция является одним из главных интересантов как в политической плоскости, так и, что важнее, в сферах экономики и безопасности от реализации зерновой сделки, – пояснил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. – Анкара выиграла больше всех в предшествующие месяцы от того, что инициатива функционировала. Турецкая пищевая промышленность потребляла значительную часть того зерна, которое поступало из Украины и России, получала сырье по сниженным ценам, перерабатывала его и готовую продукцию отправляла на экспорт и на внутренний рынок со значительной выгодой для себя в виде добавленной стоимости".



То же касается вопроса политических дивидендов, считает эксперт. "Турция значительно усилила влияние на целом ряде внешнеполитических направлений, позиционируя себя в качестве главного провайдера и гаранта зернового экспорта, тем самым нередко заставляя тех или иных акторов выстраивать отношения именно с турецкими компаниями, турецкими контрагентами по обеспечению собственной продовольственной безопасности, – отметил Лукьянов. – Даже те страны, которые ранее с Турцией работали меньше, теперь были вынуждены работать больше. А те, кто и до этого получал продовольствие из Турции или через нее, увеличили объемы закупок на фоне турбулентности на мировом продовольственном рынке".



В то же время, рассуждает собеседник "НГ", зерновая сделка позволяла установить определенный режим безопасности в Черном море и в районе проливов. "Это также обеспечивало определенные гарантии для Турции, – отметил Лукьянов. – В нынешних условиях, уже после того, как выборы в Турции прошли, ситуация не поменялась. Анкара хочет сохранить свои доходы, свое эксклюзивное положение на рынке и свои гарантии безопасности, а также инструменты влияния на международные институты и на отдельные государства через ресурсы зерновой сделки. Поэтому Турция готова брать на себя определенные риски, готова активно играть на этом поприще для того, чтобы восстановить сделку или заключить новую, где роль Анкары будет ведущей и полезной".



По словам эксперта, нет такого государства, которое бы в большей степени было, с одной стороны, заинтересовано в такой роли медиатора, а с другой – обладало теми же самыми ресурсами и готовностью их тратить на продвижение сделки. "Саудовская Аравия, при всех знаках внимания к российско-украинскому конфликту, при всем вкладе в переговорный процесс, не ставила такой задачи", – считает Лукьянов. Однако это не значит, что, руководствуясь собственными интересами, та же Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты не смогут оказать определенное содействие в восстановлении зерновой сделки ради продвижения переговорного процесса, резюмирует собеседник "НГ".