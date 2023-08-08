Кадровые перестановки в Узбекистане: кого уволил Мирзиеев после выборов?

00:48 10.08.2023

Автор: Тимур Альмуков

Дата: Август 9, 2023



Несмотря на то, что серьезных отставок в кабмине по итогам выборов не случилось, президент Шавкат Мирзиеев уволил несколько руководителей крупных госкомпаний. Причинами кадровых перестановок июля, по словам президента, стали ухудшающийся инвестиционный климат в регионах, а также "предательство" руководителей госкомпаний. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Плохой работник = предатель



На первом же расширенном совещании после своего переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиеев заявил о масштабных перестановках как на уровне комитетов министерств, так и в руководстве госкомпаний.



Под раздачу попал заместитель министра транспорта Абдусамат Муминов, занимающий свой пост с 2021 года. Ранее он работал в Администрации президента. Должность заместителя министра транспорта осталась вакантной. Помимо Муминова в Минтрансе работают еще два заместителя.



Президент также уволил заместителя министра водного хозяйства Бахтиера Камалова, который проработал на этой должности чуть больше шести месяцев - с января 2023 года. Примечательно, что Камалову удалось сохранить свое место в коллегии министерства, где он занимает пост директора Центра реализации зарубежных инвестиционных проектов в водном хозяйстве. На увольнении Камалова ротации в водном хозяйстве не закончились. Президент отстранил главу "Узводоснабжения" Сахиба Саифназарова, который возглавлял компанию с 2019 года. Исполняющим обязанности председателя правления компании стал Дилшод Азимов. В предыдущие годы он занимал должности первого заместителя и заместителя министра жилищно-коммунального обслуживания.



Президент Мирзиеев отметил, что в водное хозяйство до конца года поручено направить 1 млрд долларов прямых инвестиций для модернизации 16 крупных насосных станций. Глава государства поставил задачу повышения энергоэффективности не менее чем на 50 %.



Последние несколько лет в Узбекистане идет процесс индустриализации - модернизируется старые промышленные объекты, запускаются новые производства. Ташкент нацелен на создание новых генерирующих мощностей - осваивает технологии солнечной энергии и намеревается возводить АЭС. Основной партнер по проекту - "Росатом". Узбекистан и Россия готовятся подписать контракты в ближайшее время.



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Своей должности лишился председатель Комитета по автодорогам при Минтрансе Абдурахмон Абдувалиев. Эту должность он занимает с января этого года, а до этого в течение трех лет являлся заместителем министра транспорта. Его место занял Жамшид Турсунов, который был первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности. С 2021 по 2023 год он занимал пост замглавы "Узавтойул".



По словам президента, еще в 2019 году чиновники получили поручения о строительстве платных дорог Ташкент - Самарканд, Ташкент - Андижан и платного тоннеля на перевале Тахтакорача. Однако ни проект, ни практическая работа по привлечению инвесторов еще не начаты.



В железнодорожной сфере также не обошлось без перестановок. Президент отправил в отставку главу "Узбекистанских железных дорог" Хуснитдина Хасилова. Исполняющим обязанности главы компании стал Зафар Нарзуллаев, который работает в железнодорожной сфере с 1996 года. Примечательно, что в 2009-2016 годах он возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал участие в строительстве электрифицированной железной дороги Ангрен - Пап через перевал Камчик.



Комментируя увольнение чиновников, президент сравнил их неэффективную работу с предательством.



"Работающего, ошибающегося человека я прощу, но предающего человека не прощу никогда", - заявил глава государства.



Президент сделал "последнее предупреждение" и строгий выговор председателю "Узтекстильпрома" Илхому Хайдарову, председателю компании "Тепловые электрические станции" Баходиру Жураеву, а также председателю "Узпромстройбанка" Сахи Аннакличеву.



По словам президента, у чиновников есть три месяца, чтобы исправить положение в курируемых сферах. В ином случае вся недополученная прибыль будет взиматься с них.



Публичные выговоры чиновникам и показательные увольнения не являются событием, свойственным исключительно Узбекистану. В разные годы схожим образом поступали лидеры Казахстана и Киргизии.



"Хокимы сидят и дремлют": Мирзиеев уволил глав районов за недостаточный объем инвестиций



Следующая череда увольнений в рамках первого совещания после переизбрания Мирзиеева произошла в региональных органах власти. Причиной отставок стал неудовлетворительный инвестиционный климат в целом ряде городов и районов. Своих должностей лишились хокимы городов Навои, Нукуса и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского и Аккурганского районов.



"С какими сложностями я, посещая зарубежные страны, встречаюсь с банками, предпринимателями, договариваюсь о крупных-крупных проектах. Однако люди, являющиеся моими представителями, сидят и спят, дремлют", - отметил Мирзиеев. Он указал на то, что инвестиционные проекты, разработанные хокимами областей, районов и городов, не соответствуют потенциалу и возможностям этих регионов.



Для решения проблемы инвестиционного климата в Минпромторге анонсировали введение должности инвестиционных менеджеров, которые "должны сопровождать каждого нового инвестора". Министерству поручено до конца года разработать новые инвестиционные проекты на сумму 30 млрд долларов во всех районах, городах и отраслях.



Узбекистан за последние несколько лет значительно расширил географию поиска внешних инвесторов. Кроме давних партнеров - России, Китая и Казахстана - Ташкент активизирует переговоры со странами Ближнего Востока, Южной Азии и Европы.



Так, 19 июля 2023 г. состоялась первая встреча лидеров стран Центральной Азии и государств Персидского залива. Ключевой темой переговоров стало экономическое сближение двух регионов. Ташкент заинтересован в сотрудничестве по проектам в сферах логистики и возобновляемых источников энергии.



Силовики в регионах не справляются с ростом преступности



Кадровые ротации в конце июля затронули силовые структуры. О них стало известно в ходе расширенного совещания коллегии МВД, которое состоялось в Фергане 28 июля. Так, в отставку отправился замминистра внутренних дел Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев, который отвечает за цифровизацию. Президент заявил, что он не выполнил ни одной возложенной на него задачи. Тураходжаев занимал этот пост с февраля 2021 года. Ранее он возглавлял Государственный центр персонализации при кабмине.



Однако основная часть перестановок затронула правоохранителей из регионов. Президент отправил в отставку 15 начальников ОВД, 3 из которых работали в столице. Причиной их отставок стали "неудовлетворительные результаты по сдерживанию преступности" в стране.



По словам президента, за первое полугодие больше всего тяжких преступлений произошло в Ферганской и Ташкентской областях, городе Ташкенте, Бухарской, Андижанской и Кашкадарьинской областях.



Мирзиев также намекнул на коррупцию в рядах ОВД, отметив, что "среди руководителей ОВД есть те, кто поставил личную выгоду выше профессиональных интересов".



Мирзиееев также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Шавкату Рахмонову, а также заместителю главы МВД Бекмуроду Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Они получили три месяца, чтобы исправить ситуацию и избежать увольнения.



Президент Узбекистана поставили перед чиновниками амбициозную задачу. В ближайшие годы страна должна совершить скачок в экономическом развитии. Для этого Узбекистану необходимо привлечь значительные объемы инвестиций. Любые сбои в этом процессе, включая те, которые вызваны халатностью, бездействием и непрофессионализмом чиновников, ставят выполнение этой задачи под угрозу.