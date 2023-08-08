В Оше приостановлена деятельность 39 мечетей: Сколько их в общем по области?

00:53 10.08.2023

Turmush - В Ошской области приостановлена деятельность 39 мечетей и 21 религиозного учебного заведения.



Об этом корреспонденту Turmush сообщили в казыяте Ошской области.



По данным ведомства, 7 из них находятся в городе Ош.



"Неделю назад члены комиссии, созданной из представителей ряда правоохранительных и государственных органов, провели проверку. Нас не было в составе комиссии. После этого было принято решение о закрытии этих мечетей и религиозных учебных заведений. Причины были разные: отсутствие соответствующих документов, несоблюдение санитарных норм, нарушение архитектурных и противопожарных требований", - говорится в сообщении.



В казыяте отметили, что по Ошской области в общем насчитывается 1044 мечети и 41 религиозное учебное заведение.



Ранее ГКНБ сообщал, что В Ошской области приостановлена деятельность 39 мечетей и 21 религиозного учебного заведения. На основании выписанных протоколов наложены штрафы в отношении 39 религиозных и культовых объектов. Также проведена проверка деятельности 18 религиозных объектов христианской направленности.