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Каковы перспективы транзитных коридоров Евразии?
01:24 10.08.2023

В условиях санкционного давления и сведения к минимуму контактов с Европой восточный вектор российской политики становится все более значимым. Развитие экономической и транспортной взаимосвязанности Евразии является одной из важных задач, отраженных в новой Концепции внешней политики России. О ключевых звеньях новой евразийской политики читайте в статье доктора политических наук Дины Малышевой.

Коридор "Север – Юг" как ключевой элемент транспортного каркаса Евразии

На фоне возросшего с началом российской специальной военной операции (СВО) стремления Запада изолировать Россию в Москве стали осознавать необходимость скорейшего конструирования в восточном направлении новой транспортной и логистической инфраструктуры. Особая роль в ней отводится транспортному коридору "Север – Юг", который в условиях смещения центров экономической активности может составить конкуренцию самым крупным логистическим коридорам.

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Коридор становится для России одним из важнейших как в плане преодоления международной изоляции, так и с точки зрения организации импортно-экспортных операций, позволяющих обходить западные санкции. Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии с Азербайджаном и Ираном как государствами, от которых во многом зависит реализация одного из важных логистических направлений коридора "Север – Юг".

Политический кризис, омрачивший в январе 2023 года ирано-азербайджанские отношения, не отвечает интересам России, как и любые другие проявления дестабилизации в Каспийском регионе.

Она способна помешать совместной работе государств в освоении и развитии этого важного транспортного маршрута.

В напряженной геополитической обстановке все большее внимание привлекают вопросы модификации старых маршрутов. Таковым является и проект Зангезурского коридора.

Перспективы Зангезурского коридора

Соединить Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой, географически отделенной от него территорией Армении, планируется посредством железной дороги, проходящей через Зангезурский (согласно армянскому наименованию – Сюникский. – Прим. Ia-centr.ru) район Армении.

Баку продолжает строительство железных дорог на подконтрольных ему участках, в то время как Ереван усматривает угрозу своей безопасности в лоббируемом азербайджанской стороной проекте. Согласие Армении на прокладку по ее территории нового транспортного коридора зависит от результатов переговоров с Азербайджаном о делимитации и демаркации границы.

На позицию России в отношении Зангезурского коридора влияет стремление Москвы сохранить дружественные отношения со всеми причастными к этому проекту государствами ‒ Азербайджаном, Арменией, Ираном и Турцией. К тому же Азербайджан и Иран интересны России не только как торгово-экономические партнеры, но и как ключевые участники МТК "Север ‒ Юг".

В целом Зангезурский коридор имел больше шансов быть реализованным в качестве локального логистического проекта, нежели сейчас, когда развитие проекта затруднено соперничающими интересами и региональной политикой. Столь же неоднозначны возможности функционирования другого проекта ‒ обновленного транскаспийского, который нацелен на обход территории России.

Транскаспийская транспортная альтернатива России

Транскаспийская инициатива "Средний коридор Восток – Запад" задумывалась для транспортировки через Россию и Казахстан грузов из Китая в Европу. С 2014 года происходят попытки изменить географию маршрута. Поиск альтернатив ведется в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), где лидирующие позиции занимают Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция.

ТМТМ и другие альтернативные российским транспортные проекты интересны Западу с целью ограничить контакты стран Центральной Азии с Россией и реализовать собственные планы.

На роль главных лоббистов ТМТМ выдвинулись Казахстан и Азербайджан, за спиной которых присутствует Турция вместе с западными (в основном британскими) компаниями, контролирующими нефтегазовый сектор этих двух бывших советских республик и кровно заинтересованными в прокладке альтернативных российским маршрутов поставки энергоресурсов на рынки Евросоюза.

У данного проекта есть и существенные недостатки. Страны, через которые пытаются проложить альтернативные российским торговые и транспортные пути, похоже, не обладают инфраструктурой с адекватной пропускной способностью.

Так, транзит товаров по маршруту ТМТМ осложнен непростой географией, вынуждающей перевозчиков сначала перегружать товары, доставляемые из Китая и других стран железнодорожным или автомобильным транспортом, на суда, следующие через Каспийское и Черное моря, а на обратном пути повторять ту же процедуру.

Этот вариант доставки грузов намного дороже, и он занимает значительно больше времени, нежели товаропоток, осуществляемый через российскую территорию.

В итоге объем перевозок из Китая, например, использующего инфраструктуру российской РЖД, оказывается выше, чем объем услуг ТМТМ. Даже если участникам ТМТМ удастся взять на себе доставку какой-то части грузов, этот коридор вследствие своей ограниченной пропускной способности не сможет стать полноценной заменой транспортным маршрутам через территорию России.

Если у Зангезурского коридора и могут в будущем возникнуть перспективы в силу экономической целесообразности этого проекта, то усиленно подстраиваемая под интересы Запада и Турции инициатива ТМТМ остается пока в основном в политической повестке заинтересованных стран.

Полную версию статьи "Россия и транзитные коридоры Евразии" читайте на сайте ИМЭМО РАН.
https://www.imemo.ru/publications/periodical/RNSE/archive/2023/ii-lix

Д. Малышева
Россия и транзитные коридоры Евразии
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_02/12-Malysheva.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691619840


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