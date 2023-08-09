Узбекистан берет курс на Азербайджан. Мирзиеев свой первый визит после выборов совершит в Баку

02:07 10.08.2023

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.08.2023



Шавкат Мирзиеев планирует во время визита в закавказье посетить Карабах.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в августе посетит с первым после победы на состоявшихся 9 июля президентских выборах официальным визитом Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что "визит Шавката Мирзиеева станет новым этапом в развитии отношений между Баку и Ташкентом". Ожидается, что лидеры двух стран посетят Карабах, где откроют школу, построенную по инициативе Мирзиеева. Принято считать, что первый зарубежный визит главы государства определяет приоритеты внешней политики страны. Для Узбекистана это – тюркский союз, через который пройдут все логистические маршруты.



В карабахском городе Физули на средства Узбекистана построена школа на 940 учеников. "Это первый проект, который финансируется иностранным государством.



Это школа, которую вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Дай бог, в этом году будем вместе отмечать ее открытие", – сказал Ильхам Алиев в ходе рабочего визита президента Шавката Миризеева в Баку 1–2 марта 2023 года. Напомним, что помимо переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым узбекистанский лидер принял участие в саммите Движения неприсоединения. В 2027 году председательство в Движении неприсоединения перейдет Узбекистану. Кстати, Ильхам Алиев, будучи председателем этого движения, лоббировал кандидатуру Узбекистана на этот пост. По словам экспертов, это свидетельствует о тесном взаимоотношении двух стран. Например, только в прошлом году Алиев трижды посетил эту центральноазиатскую республику. Итоги встреч впечатляют: Азербайджан инвестировал в Узбекистан 12 млн долл. и открыл 204 компании. Основные сферы деятельности – машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, сфера услуг и др.



Есть потенциал и в других сферах. Например, совместное производство компонентов для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сказала руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова в ходе круглого стола на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества". По ее словам, Узбекистан нацелен довести производство возобновляемой энергии в ближайшие несколько лет до 25 тыс. МВт, с 14 до 40%. Так, к 2025 году ожидается строительство 10 солнечных и ветряных электростанций. К 2026 году планируется выработать около 3 тыс. гигаватт энергии, а к 2030 году – достигнуть показателя в 8 тыс. ГВт", – цитирует эксперта ресурс Trend.az. По мнению Базаровой, с учетом того что сектор ВИЭ является стратегическим направлением развития как для Узбекистана, так и для Азербайджана, уместно было бы построить совместное предприятие по производству соответствующих компонентов. Еще десятки проектов ожидают своей очереди. Напомним, в феврале прошел первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум, в рамках которого стороны подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда на 500 млн долл. Сообщалось, что фонд поспособствует созданию новых рабочих мест, увеличению торгового оборота и усилению производственной кооперации между двумя странами. Как считает заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев, Узбекистан рассчитывает привлечь в свою экономику примерно 170 млрд долл. "Отрадно, что Азербайджан заинтересован в развитии Центральной Азии и мы будет обсуждать эти возможности", – отметил Файзиев.



"Сотрудничество Узбекистана и Азербайджана важно с точки зрения логистики, инвестиций и привлечения иностранных партнеров", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, первый зарубежный официальный визит узбекского президента в Баку показывает значимость Азербайджана как важного партнера, в основном потенциального, потому что нынешний уровень торговли и взаимных инвестиций пока незначительный. "Здесь несколько факторов, которые нужно рассматривать. Это в первую очередь логистика, потому что у Узбекистана остро стоит вопрос выхода из того сложного географического положения за счет расширения транспортных маршрутов через Туркменистан с выходом на Каспийское море и далее в Азербайджан, Турцию и Европу. Это Транскаспийский маршрут, который в Баку называют Серединным. Объемы перевозимых грузов растут, и в этом контексте Транскаспийский маршрут играет ключевую роль", – отметил Притчин.



Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Узбекистана Бекзод Холматов считает, что судостроительный завод им. Гейдара Алиева в Баку может строить для Узбекистана различные суда. По словам эксперта, Узбекистан также заинтересован в открытии так называемого "Зангезурского коридора" и готов поддержать Азербайджан в реализации этого проекта. Отметим, что "Зангезурский коридор" – транспортное сообщение между Азербайджаном и его Нахичеванской автономией по территории Армении. Баку ведет работы по строительству железнодорожной линии Горадиз–Агбенд, которая является частью этого коридора. По сообщению азербайджанской стороны, работы завершены на 80%. Армении, по мнению Баку, требуется построить в Сюникской области короткий 40 км участок железной дороги и автотрассы между двумя азербайджанскими границами – границей с Зангиланским районом на востоке области и границей с Нахичеванской Автономной Республикой на западе. Однако власти Армении не торопятся проектировать свой участок коридора. Ильхам Алиев на форуме Движения неприсоединения обвинил Ереван в невыполнении обязательств. На что премьер-министр Никол Пашинян ответил, что "никогда ни письменно, ни устно Армения не брала на себя какого-либо обязательства по коридору и никогда не примет какую-либо подобную трактовку". Не нравится идея "Зангезурского коридора" и Ирану. Тегеран опасается, что реализация этого проекта способна лишить его свободного выхода в Армению и дальше – к грузинским портам на Черном море.



Касаясь других вопросов, Станислав Притчин отметил, что для Ташкента Азербайджан является одним из наиболее успешных с точки зрения привлечения инвестиций государств с успешной историей и успешным взаимодействием отстаивания своих интересов. "Это во многом та модель, которая для Узбекистана является ориентиром для сотрудничества", – полагает Притчин.



Эксперт обратил внимание, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность на ближайшую перспективу будет ориентирована на страны Организации тюркоязычных государств (ОТГ). "В плане культурной и языковой близости все-таки Азербайджан для Узбекистана гораздо ближе, чем Турция. Поэтому внутри ОТГ у Узбекистана складываются более тесные отношения с Азербайджаном", – отметил Притчин.