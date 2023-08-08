Кто уронил рубль. Российская валюта оказалась без защиты, - МК

02:10 10.08.2023

Ситуация с рублем выглядит "все страньше и страньше", как сказала бы героиня сказки Льюиса Кэрролла. С одной стороны, курс продолжает буквально проваливаться в некую бездонную кроличью нору: в среду, 9 августа, российская валюта достигла на бирже значений в 97,2 за доллар и в 106,7 за евро. С другой стороны, монетарные власти в лице Минфина и Центробанка всем своим видом показывают, что оснований для тревоги нет. Может, они правы, поскольку обладают неким тайным знанием?



Российская валюта оказалась без защиты



"Сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса", – заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Заметив также, что Банк России допускает повышение ключевой ставки уже на ближайшем (15 сентября) заседании совета директоров, чиновник пояснил: основная задача ДКП (денежно-кредитной политики) состоит в стабилизации инфляции на целевом уровне 4% в долгосрочной перспективе. Таким образом, тема рубля оказалась не раскрыта. Таргетирование инфляции – вот абсолютный, на все времена, приоритет для регулятора.



Между тем, только за последние три месяца курс "деревянного" упал на 20%, войдя в тройку слабейших в мире и лидируя по волатильности. За год же рубль потерял относительно доллара 57%, евро – 73%. Прежде всего из-за одновременного сокращения экспорта и расширения импорта, из-за нарастания дисбаланса между спросом и предложением валюты. Свою роль сыграли летний туристический сезон (когда доллары и евро особенно востребованы среди населения), продажи иностранными компаниями российских активов, увеличение расходов бюджета. Наконец, с 7 августа Минфин возобновил покупку валюты и золота на нефтегазовые доходы – впервые с января 2022-го, послав рынку недвусмысленный сигнал: поддерживать рубль не собираемся.



"То, что ЦБ предпринимает сегодня, напоминает борьбу с ветряными мельницами, - говорит финансовый аналитик Сергей Дроздов. – Повысив ставку, регулятор в лучшем случае стабилизирует инфляцию на высоком уровне, но никак не снизит. Плюс пострадает экономика, ее инвестиционные перспективы.



Что касается рубля, ЦБ намеренно не афиширует тему прямой взаимосвязи между валютным курсом и инфляцией, чтобы у людей не возникало лишних неудобных вопросов. Это молчание, это отсутствие вербальных интервенций будет длиться до тех пор, пока рубль не ослабнет до совсем уж скандальной отметки, скажем, в 120 за доллар. Сейчас бесполезно гадать, каким окажется этот болевой порог, ясно лишь, что пока курсу ничего хорошего не светит.



Конечно, это негатив для импортеров, но в первую очередь – для населения, поскольку ценники в магазинах подтягиваются".



По словам Дроздова, причину происходящего с российской валютой он по-прежнему видит в негласном консенсусе между двумя столпами монетарной системы страны – ЦБ и Минфином. С точки зрения наполняемости федерального бюджета (формируемого в рублях) уровень в 100-120 за доллар логичнее, чем 60-70 за доллар. И раз регуляторы ничего не предпринимают для усиления курса, значит, такой потребности нет. Скорее, наоборот. Этой очевидной незащищенностью рубля пользуются рыночные спекулянты: чувствуя себя вполне вольготно, крупные игроки гнобят его на бирже как хотят.



"Почему финансовые власти не прибегают к "пожарным" мерам, подобным тем, на которые они пошли в феврале-марте 2022-го? Например, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, - напоминает Дроздов. – Нынешняя ситуация не столь драматична, как тогдашней весной, когда доллар стоил 120 рублей, и требовалось срочно погасить панику среди населения, ринувшегося скупать валюту и импортную технику. Сегодня такой угрозы нет, поскольку импорт (прежде всего, автомобили) стоит бешеных денег, а долларами и евро люди обзаводятся по мере необходимости, в частности, накануне отпуска. Весной 2022-го страна испытала шок и острую боль, поскольку столкнулась с неизвестными для себя вещами, а сейчас ничего этого нет: давно наступило привыкание".



Сдержанная позиция ЦБ и Минфина объясняется просто: сегодня, в отличие от весны прошлого года, финансовой системе не грозит полная разбалансировка.



Бюджет России не справился с курсом рубля



Не будем забывать, что в отношении физлиц действуют ограничения на снятие наличной валюты (не более $10 тысяч), говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.



Кроме того, отмечает собеседник "МК", в 2022-м возникли риски полного прекращения инвестиционной деятельности, остановки экономических процессов, а сейчас ничего такого нет. Тем не менее, перспектива превышения рублем отметки в 100 за доллар вырисовывается вполне четко. Похоже, это произойдет до конца августа.



Георгий Степанов