Токаев заинтриговал - анонсировал "кардинальные решения" и новое Послание

02:26 10.08.2023

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение", - заявил Президент в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область.



Он указал, что задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.



"Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели", - отметил Президент.



Токаев рассказал о прошедшем недавно заседании Высшего экономического совета.



"Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы.



Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", - заявил Токаев.



Напомним, Токаев находится в рабочей поездке в Павлодарской области.