В Эквадоре застрелили (три пули в голову) кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио

07:46 10.08.2023

В Эквадоре после предвыборной встречи застрелили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Мужчина получил три выстрела в голову. Политика доставили в реанимацию, где он и умер, не приходя в сознание.



"Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце", - написал действующий лидер Эквадора Гильермо Лассо в соцсети X (ранее Twitter).



По предварительным данным, нападавших было несколько. Кроме убийства политика, они ранили еще порядка восьми человек, сейчас они находятся в больнице.



Кстати, досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. При этом убитый Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы.



Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник застрелил мэра города Лажеаду-ду-Бугре Роберто Масиэла Сантуша. Вооруженный мужчина в маске ворвался прямо в кабинет градоначальника и несколько раз выстрелил в него.