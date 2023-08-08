Новый поход. Как Си Цзиньпин соединил марксизм и конфуцианство, - Юрий Тавровский

08:26 10.08.2023 Новый поход. Как Си Цзиньпин соединил марксизм и конфуцианство

Юрий Тавровский



Обеспечив Поднебесной устойчивый рост экономики, социальную стабильность и повышение роли в мировом управлении, Компартия Китая поставила новую стратегическую задачу на сей раз в духовной жизни: "Построить великую державу с сильной культурой и формировать современную цивилизацию китайской нации". Именно так эта задача была сформулирована председателем Си Цзиньпином в установочном выступлении во время посещения 2 июня нынешнего года сначала Государственного архива публикаций и культуры, а затем Академии истории Китая.



В сопровождении других партийных руководителей, светил исторической науки и археологии, председатель Си с неподдельным интересом разглядывал древние рукописи, слушал объяснения специалистов. Затем состоялся симпозиум по сохранению и развитию культурного наследия, на котором и прозвучало установочное выступление. Си Цзиньпин призвал, "находясь в новой отправной точке, продолжать содействовать культурному процветанию, строить великую державу с сильной культурой и формировать современную цивилизацию китайской нации". Реализация долгосрочного плана "Великого возрождения китайской нации", которая происходит с 2012 года по плану Си Цзиньпина, должна базироваться на прочной основе, желательно многовековой. Поэтому он подчеркнул "важность проведения исследований и предоставления интерпретаций истоков китайской цивилизации". Си Цзиньпин обратил внимание, что китайская цивилизация имеет долгую и непрерывную историю, уходящую корнями в глубокую древность. По его словам, "всестороннее и углубленное понимание этой истории имеет важнейшее значение для более эффективного содействия творческому преобразованию и инновационному развитию блестящих традиций китайской культуры, а также для построения современной цивилизации китайской нации. Необходимо "из поколения в поколение передавать традиции китайской цивилизации, единственной непрерывной мировой цивилизации".



Среди основных традиций "главный китаец планеты" выделил предприимчивость, миролюбие и инклюзивность, под которой подразумевается гармоничное сосуществование различных религиозных верований в Китае, а также открытое мировоззрение по отношению к различным мировым цивилизациям. Эти фундаментальные черты китайской цивилизации определяют и ее будущее. "Китайский народ должен следовать своим собственным путем, а инновационность определяет предприимчивый дух китайского народа", - подчеркнул Си Цзиньпин.



Из его выступления следует, что 5000-летнюю историю китайской цивилизации решено поставить на службу не только настоящему, но и будущему Поднебесной. "Находясь в этой новой исторической точке отсчета, Китай должен сохранять твердую уверенность в ценности своей культуры и продолжать следовать своим собственным путем, а также развить китайский опыт для создания китайской теории с тем, чтобы достичь интеллектуальной независимости и самодостаточности".



Под "новой точкой отсчета" подразумевается "Новый поход", который по решению ХХ съезда КПК (октябрь 2022) пришел на смену "Новой эпохе", первому десятилетию руководства Си Цзиньпина. Само название "Новый поход" призвано напомнить о Великом походе отрядов коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в середине 30-х годов прошлого века. За прошедшие месяцы эта политическая конструкция наполнилась целым рядом теоретических новаций. Среди них "китайская модернизация", "глобальная безопасность", "глобальная цивилизация" и другие.



"Духовный вакуум" должен быть заполнен



Создавая несущие конструкции следующего этапа "Китайской мечты" под названием "Новый поход", его архитектор не мог не думать о ее идейном наполнении. Для него становится приоритетом восполнение духовного вакуума в китайском обществе, который сложился за минувшие десятилетия. Фатальным ударом по традиционным моральным ценностям стала Великая пролетарская культурная революция (1966–1976). Разрушались не только памятники искусства и архитектуры, но вытравлялись гуманные принципы учения Конфуция, объявленного "лжеучителем". С началом проведения Дэн Сяопином политики реформы и открытости (1978) главным ориентиром общественной жизни на несколько десятилетий стал лозунг "Обогащайтесь!" Погоня за прибылью любой ценой стала для нескольких поколений главной жизненной установкой. Резко упал интерес к литературе и искусству, понизился престиж ученых и учености. Массированный приток капиталов и технологий из стран Запада неизбежно сопровождался заимствованием моральных принципов и моделей поведения либерального капитализма. Вытеснению высоких образцов традиционной культуры и этики способствовал приток массовой культуры с Тайваня, Гонконга и других регионов "Большого Китая". Одновременно продолжалось разочарование в принципах социализма, принимавшее формы волнений и даже бунтов. Руководство Компартии видело опасность "духовного вакуума". На высоком уровне не раз принимались решения о борьбе с буржуазным либерализмом. Однако преобладание либерально-капиталистического "базиса" в обществе делало малоэффективными попытки изменить настроения в "надстройке".



Намерение заполнять духовный вакуум традиционными и социалистическими ценностями стало проявляться в политике Си Цзиньпина с первых дней его руководства Компартией и Китаем. Вовсе не случайно он выбрал Национальный музей местом провозглашения "Китайской мечты о великом возрождении китайской нации". 29 ноября 2012 года новый генеральный секретарь вместе с другими высшими руководителями КПК осмотрел экспозицию "Путем возрождения", которая рассказывала об истории натиска Запада со времен Опиумных войн и о роли Компартии в поисках выхода из цивилизационного тупика.



На этом фоне и прозвучала тогда главная установка "главного коммуниста", которому предстояло по праву стать еще и "главным китайцем планеты". Он заявил: "Нескончаемая борьба, продолжающаяся со времен Опиумных войн вот уже 170 лет, открыла блистательные перспективы великого возрождения китайской нации. В настоящее время мы, как ни в один исторический период ранее, близки к осуществлению нашей цели - великому возрождению китайской нации, и, как никогда раньше, мы уверены в нашей способности достигнуть этой цели". Эти слова повторяются и по сей день в важнейших документах Компартии, став своеобразной мантрой. Для краткости она называется "Китайская мечта". Именно она была призвана заполнить духовный вакуум предыдущих десятилетий. Главной духовной потребностью для каждого китайца должно было стать преодоление унижений минувших веков, возрождение уверенности в самоценности китайской культуры и восстановление законного места китайской цивилизации в мире.



Три источника и три составные части "Китайской мечты"



Само собой разумеется, руководитель Компартии рассматривает достижения "китаизированного марксизма" как важнейший компонент "Китайской мечты". Он не открещивается от идей Мао Цзэдуна и теоретических изысканий Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао.



Еще один компонент - патриотические, националистические идеи революционеров поколения Сунь Ятсена, свергнувших в 1911 году почти трехвековое правление маньчжурской династии Цин, образовавших Китайскую Республику и первую правящую партию - Гоминьдан. Национализм, народовластие и народное благоденствие - эти "три народных принципа" Сунь Ятсена отчетливо просматриваются в программных заявлениях и практических действиях архитектора "Китайской мечты". Словами Си Цзиньпина: "Взять судьбу нации в свои руки и быть гордым китайцем, которому везде и всюду почет и уважение - это цель, которой добиваются сыновья и дочери китайской нации со времен новой истории. Осуществление великого возрождения китайской нации, достижение могущества и процветания государства, национального подъема и счастья народа - это сокровенные чаяния Сунь Ятсена, китайских коммунистов и всех китайцев со времен новой истории".



Третьей составной частью "Китайской мечты" стало наследие Конфуция, "учителя десяти тысяч поколений". Уже в первых своих публичных выступлениях Си Цзиньпин стал цитировать его чаще, чем Мао Цзэдуна или философов древности: Мэн-цзы, Шан Яна, Гуань-цзы. Обращаясь к молодежи 4 мая 2014 года, он отметил, что за несколько тысячелетий у китайцев сложилась особая система ценностей. Си Цзиньпин перечислил эти ценности в 17 конфуцианских цитатах. "Народ - основа государства", "природа и человек едины", "достигать согласия при наличии разногласий", "как небесные светила движутся без остановки, так и благородный муж должен постоянно самосовершенствоваться", "когда осуществляются признанные обществом нормы, Поднебесная становится общественным достоянием", "на каждом человеке лежит ответственность за судьбу страны", "благородный муж думает о долге", "благородный муж в душе безмятежен", "благородный муж во всех делах считает справедливость самым главным", "и слово должно быть верным, и дело решительным", "человек, которому нельзя доверять, ни на что не годен", "высоконравственный муж не одинок - у него всегда найдутся сторонники", "гуманный муж всегда любит других людей", "помогать другим в добрых делах", "не делать другим того, чего себе не пожелаешь", "быть со всеми в дружеских отношениях, оказывать взаимопомощь в охране территории и наблюдении за врагом", "уважать своих стариков, а также стариков других людей, заботиться о своих детях, а также о детях других людей", "приходить на помощь в трудную минуту", "не бояться бедности, но бояться неравенства".



Свое особое отношение к Конфуцию и его учению Си Цзиньпин подчеркнул, совершив несколько поездок на родину философа в город Цюйфу в провинции Шаньдун. В минувшие века императоры всех китайских и даже некитайских (чжурчжэни, монголы, маньчжуры) династий совершали многодневные торжественные паломничества в Цюйфу. Там сохранилась усадьба Конфуция, его могильный холм на самом большом в мире фамильном кладбище, а также Храм Конфуция, напоминающий масштабом и роскошью павильоны Императорского дворца. Ни Мао Цзэдун, ни другие руководители КПК и КНР ни в своем официальном, ни в личном качестве никогда не посещали эти священные для всех китайцев места. Поводом для приезда 24 сентября 2014 года стало участие в мероприятиях по случаю 2565-й годовщины со дня рождения "Учителя десяти тысяч поколений" (551–479 гг. до н.э.).



Си Цзиньпин выступил с докладом на международной конференции исследователей учения Конфуция и одновременно проходившем там же V Конгрессе Международной конфуцианской ассоциации. Главной мыслью доклада стала преемственность проблем мира и развития в учении Конфуция и в интеллектуальном арсенале китайских коммунистов. "Именно Компартия является преемником и продолжателем ценностей духовного мира Китая, которые глубоко укоренились в плодородной толще традиционной культуры", - подчеркивал глава китайских коммунистов.



Си Цзиньпин еще раз поклонился скромной могиле философа в 2018 году. К приезду Си было приурочено открытие нового грандиозного музея. 700 тысяч экспонатов разместились в удобных залах с новейшим оборудованием. В Китае сохранилось более тысячи объектов конфуцианского культурного наследия, в том числе 327 действующих храмов и 144 академии изучения трудов мудреца. Стоит отметить, что на 2020 год в 162 странах мира действовало 650 Институтов Конфуция, которые дают местным жителям основы языка и культуры Поднебесной.



Инженер-химик по образованию, но гуманитарий по складу ума, Си Цзиньпин не раз проявлял искренний интерес к духовному наследию Поднебесной. Этот интерес не ограничивается постоянным цитированием Конфуция и других мыслителей прошлого в выступлениях и документах. На китайских интеллектуалов и зарубежных специалистов по Китаю глубокое впечатление произвела его поездка в Иньсюй, на родину китайских иероглифов. 29 октября 2022 года во время инспекционной поездки по провинции Хэнань Си Цзиньпин совершил "путешествие во времени", осмотрев подземный музей "цзягувэнь" - гадательных надписей на черепашьих панцирях и костях животных. На северо-западной окраине города Аньян находятся развалины поздней столицы династии Шан (1600–1046 гг. до н.э.). Си Цзиньпин спустился на несколько метров вглубь многовекового культурного слоя, где действует музей. Там он осмотрел древние гадательные надписи на панцирях черепах, которые стали источниками иероглифической письменности. Председатель указал, что китайская цивилизация с ее самой долгой непрерывной историей в мире сформировала великую китайскую нацию. Эта нация продолжит оставаться великой и впредь, подчеркнул он: "Мы должны укрепить нашу культурную уверенность, упрочить нашу веру в себя и чувство гордости за то, что мы китайцы".



Старые иероглифы пригодятся в "Новом походе"



Характерно, что посещение музея древних иероглифов состоялось параллельно с поездкой в город Яньань в соседней провинции Шэньси. Он на протяжении нескольких лет (1934–1946 гг.) был "столицей" Особого района Китая, находившегося под контролем Компартии. В пещерах Яньани жили и работали Мао Цзэдун, Чжу Дэ, Чжоу Эньлай и другие руководители Компартии, которые добрались до провинции Шэньси после целого года боев и странствий по горам и лесам труднодоступных районов Китая. Этот героический период истории КПК известен как "Великий поход". Не случайно новый этап реализации долгосрочного плана "Китайская мечта", который начался после ХХ съезда КПК (16–22 октября 2022 г.) был назван "Новый поход". Приезд Си Цзиньпина буквально через неделю после окончания съезда в святые для коммунистов места был глубоко символичен. Точно так же символично было и посещение музея иероглифики в Иньсюй.



Убеждение в гармонии китаизированного марксизма и традиций китайской культуры характерно для Си Цзиньпина. Во время посещения Государственного архива публикаций и культуры, а также Академии истории Китая в июне этого года он, в частности, сказал: "Несмотря на разные культурные истоки, марксизм и прекрасная традиционная китайская культура в значительной степени совместимы друг с другом". Он подчеркнул: "Сочетание основных постулатов марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими традициями китайской культуры - это путь, по которому необходимо следовать для изучения и развития социализма с китайской спецификой на основе китайской цивилизации, которая существует на протяжении уже более 5000 лет. Эта интеграция является самым важным инструментом партии для достижения успеха".



План "Китайская мечта" начинал строиться в 2012 году на историческом фундаменте "новой истории" с ее культурным слоем в 170 лет. В Китае период "новой истории" открывается событиями Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860 гг.). Необходимо было мобилизовать патриотическую энергию китайцев на выполнение задачи "великого возрождения китайской нации" в условиях сохранения духовного вакуума. По прошествии десятилетия успехов и побед стала очевидной необратимость движения к созданию "богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства". Настало время двигаться дальше.



Величественная "пагода" Поднебесной за минувшее десятилетие была надстроена новым ярусом. Следующий ярус требует еще более прочного фундамента. Этим фундаментом как раз и станет 5000-летняя китайская цивилизация. На наших глазах она отправляется в "новый поход". Источник - zavtra.ru

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