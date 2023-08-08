Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача

08:51 10.08.2023

Турецкая Cengiz Holding представила президенту Узбекистана проекты на $5,2 млрд

Президент поручил ускорить полномасштабную реализацию проектов турецкой Cengiz Holding на 5,2 млрд долларов и дал старт строительству ТЭС в Джизакской области на 520 МВт. Инвестор из Турции планирует построить туннель через перевал Тахтакарача, освоить месторождение, управлять энергообъектами.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 августа принял делегацию турецкой компании Cengiz Holding во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом, сообщила пресс-служба главы государства.



C участием холдинга Турции были реализованы два проекта в Узбекистане - введены в эксплуатацию тепловые электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 МВт.



В ходе встречи главе государства подробно доложено о показателях работы данных энергетических объектов.



Кроме того, президент дал старт строительству еще одной электростанции в Джизакской области. Изначально планировалась мощность в 450 МВт с коэффициентом полезного действия 56%, но инвестор предложил увеличить мощность до 520 МВт, а КПД до 62%, сообщил в сюжете телеканала "Узбекистан 24" первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедходжаев.



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Хоким Джизакской области Эргаш Солиев, Азим Ахмедходжаев и представитель Cengiz Holding.



По его словам, объект планируется запустить в 2025 году. Ожидается, что он будет производить 4,1 млрд кВт/ч электроэнергии и покрывать годовое потребление Джизакской области с резервом в 1,6 млрд кВт/ч. ТЭС позволит экономить 700 млн кубометров газа.



Компания Cengiz Holding представила планы по реализации новых проектов общей стоимостью 5,2 млрд долларов.



В их числе - модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей (два проекта на $2,7 млрд), проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых (один проект на $780 млн), управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства (четыре проекта на $1,7 млрд).



В частности, Cengiz Holding планирует построить туннель через перевал Тахтакарача в Кашкадарьинской области протяженностью 7 км. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов и предусматривает передачу объекта частному партнеру на 30 лет. Если проект одобрят, то его практическая реализация начнется с июля 2024 года.



Шавкат Мирзиеев дал поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора.