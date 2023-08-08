Взявшие власть в Нигере военные сформировали гражданское "Переходное правительство", во главе с Л.З.А. Махамане

09:09 10.08.2023

Генерал Абдурахман Тчиани, глава мятежников в Нигере, подписал указ о формировании нового правительства переходного периода, сообщает Zakon.kz.

Согласно списку, новая правительственная команда состоит из 21 министра, сообщает ActuNiger.



Новое переходное правительство состоит из гражданских и военных. Переходное правительство возглавил Ламин Зейн Али Махамане.



По данным РИА Новости, минувшей ночью подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей шла с большими перебоями, практически все жилые дома были обесточены. Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов.



в ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера Мохамеда Базума. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.



Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий. Свергнувшие президента Нигера мятежники ранее заявили о закрытии над страной воздушного пространства.



Данияр Кунафин