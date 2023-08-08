В Казахстане разоблачено порно-модельное агентство "транснациональной ОПГ"

10:59 10.08.2023

В Казахстане пресекли работу транснациональной ОПГ. Они вели деятельность в сфере порноиндустрии под видом модельного агентства. В состав входили граждане РК и ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

В МВД сообщили, что под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов.



Члены преступной группы на протяжении длительного времени через соцсети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы.



В ОПГ были организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры.



Установленный оборот за последние 5 лет превысил 3 млрд тенге.