"Учебник Мединского": история Руси была и остается продажной девкой идеологов

11:09 10.08.2023 Решено слегка переписать события последнего полувека - кому это пойдет на пользу



Александр Широкорад



Что такое "история по-киевски"? Это когда детям и взрослым власть сообщает только то, что ей выгодно в текущий момент. А всех, у кого есть иное мнение, поначалу лишают доступа к СМИ, а затем отправляют за решетку.



Увы, у нас пока не было иной истории. Большую половину исторических документов уничтожили московские дьяки в XIV-XVIII веках. Потом появились служивые историки типа Карамзина, которые без всякого пристрастия доказали "необходимость самовластья и прелести кнута".



В 1920-х годах явились революционные историки типа академиков Покровского и Нечкиной. Они записали Александра Невского в ставленники новгородской буржуазии, а Дмитрия Пожарского, соответственно, в ставленники нижегородской буржуазии.



В 1930-х годах революционеров от истории было велено забыть, а взамен появилась "магистральная линия истории", то есть те же Карамзин, Соловьев и прочая, сильно разбавленные идеями классовой борьбы.



В 1991 году явился ельцинский вариант истории - смотри знаменитый мультфильм в Ельцин-центре.



В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории.



И вот 7 августа 2023 года помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов заявил: "Полностью переработаны, переписаны разделы „70-е", „80-е", „90-е" и „нулевые" годы".



Мединский пояснил, что авторы учебников добавили в них раздел с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию.



"Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного", - заключил он.



Занятия по новому учебнику по истории для 10−11 классов начнутся с 1 сентября.



Я занимаюсь историей с 12 лет и, естественно, полез в Интернет, чтобы найти текст столь разрекламированного учебника. Увы, его нет! Мединский по телевизору из рук показал нам корочку учебника и тотчас спрятал.



Ладно, я понимаю, когда по телевидению показывают внешний вид нового дрона - и тут же говорят, что все его характеристики засекречены. Но зачем тотально секретить работы над школьным учебником? Наоборот, следовало бы еще макет показать в Интернете, после чего сотни историков могли б внести свои коррективы. И только после всенародного обсуждения учебник должно было дать детям.



Кстати, все историки XIX-ХХ веков от Карамзина до Покровского публиковали свои труды по частям. А тут - топ-секрет!



А кто такой Мединский? Это не тот ли, кто в Петербурге произносил зажигательные речи, открывая памятную доску финскому маршалу барону Маннергейму, который несет равную с Гитлером ответственность за гибель сотен тысяч ленинградцев?



А далее Мединский открыл памятник "примирению" в Севастополе, который возмущенные севастопольцы именуют не иначе как "золотой бабой". Там Мединский заявил, что Гражданская война закончилась в ноябре 1920 года, а победителей в ней не было. А мы-то, дураки, пели про ноябрь 1922 года: "И на Тихом океане свой закончили поход…".



Итак, по Мединскому Гражданская война закончилась без победителей - вничью. Объявились несколько бородатых профессоров, утверждающих, что Россия не проиграла Японии войну в 1905 году, то есть сражения при Цусиме и Мукдене тоже закончились вничью.



Куда там киевской профессуре с ее древними украми, построившими Ноев ковчег и выкопавшими Черное море!



Мало того, все историки, начиная с Гомера и Нестора Летописца, вели историю с начала, а не с конца, как Мединский. А уж Авгиевы конюшни нашей истории тем более надо чистить с самого начала, а не с конца.



Лично я очень сомневаюсь, что Мединский и Ко когда-либо дойдут до Рюрика. Как говорится, "или осел сдохнет, или падишах".



Уж больно оболгана и загажена наша российская история. До сих пор господа историки спорят, где крестился Владимир Святославович - в Херсонесе или в Киеве? Кто же убил князя Бориса - Святополк Окаянный или Ярослав Мудрый?



Авторы жития Бориса и Глеба валят все на Святополка. А вот древняя норманнская "Сага об Эйдмунде" повествует, как князь Ярицлейв приказал своему наемнику конунгу Эйдмунду убить своего брата князя Бурицлава. Описание убиения братца в "Житии…" и "Саге…" совпадают в деталях. Наши служивые историки признают, что главной ударной силой Ярослава в борьбе за власть была дружина конунга Эйдмунда. А далее - все по "Житию…".



То есть Ярослав воевал с братьями Судиславом, Мстиславом и племянником Брячеславом, но с Борисом - ни-ни.



Что же делать составителям учебников в этом и в десятках других спорных вопросов? В учебниках 4−9 классов обойти их или просто констатировать факт. Например, указать, что в ходе братской усобицы был убит князь Борис. А в учебниках 10−11 класса кратко рассказать о двух версиях и дать ссылки, где старшеклассники смогут получить более подробную информацию.



Пора объяснить преподавателям истории, за что они должны ставить пятерки - за глубокое знание истории и умение ее анализировать или за преданность идеологии, принятой в текущий момент.



Пока у нас оценки ставят за преданность. Недавно в Забайкальском поселке Любовь 14-летний Вадим Т. прочел 900-страничную монографию историка Евгения Понасенкова, после чего усомнился в полководческих способностях Михаила Кутузова и заявил, что в войне 1812 года виновата Россия.



Я читал книгу Понасенкова, что-то в ней спорно, а что-то весьма интересно. Так что Вадима Т. надо хвалить уже за то, что он прочел 900 страниц научного труда. Пусть у учителя иное мнение. Так докажи Вадиму, что он не прав! Не можешь сам, отправь его почитать другие источники, благо, они выложены в Интернете. Правда, кого именно, я сам не знаю. У Тарле и Манфреда четких ответов Понасенкову нет, а почитает Вадим Покровского и Нечкину, на него директор школы еще и ФСБ натравит.



Ну, а пока над Вадимом издеваются учитель истории, директор и сам Никита Сергеевич Михалков, который заявил, что Вадим должен штудировать школьную программу, а не читать "сомнительных" авторов.



Пусть лучше смотрит дорогого Никиту Сергеевича, убеждающего нас, что демонстрация 9 января 1905 года - дело английской разведки, воспевающего белогвардейские кадетские корпуса в Югославии, которые так славно воевали в 1941-1945 годах против югославских партизан и Красной Армии, и т. д.



О полководческом же даре Кутузова идет много споров. В сентябре 1812 года он втянул свою армию в узкие и кривые улицы Москвы, где войска смешались с 200-тысячной толпой москвичей, бегущих из столицы. А если бы польская кавалерия Понятовского подожгла Москву с севера, а конница Мюрата - с юга? Что осталось бы от армии Кутузова? Пепел на улицах Москвы?



Вне всякого сомнения, в аналогичной ситуации в 1941 году немцы бы сожгли Москву. Да и в марте 1611 года, когда москвичи и ратники Первого ополчения напали на поляков, те просто подожгли Москву, а сами заперлись в каменном Кремле. А из русских кто убежал, а кто сгорел.



Кутузов же в сентябре 1812 года верил, что Наполеон по политическим соображениям даст русской армии "золотой мост", и оказался прав. Да и вообще победителей не судят.



Я тоже люблю Кутузова. Но не за этот эпизод, а за богатырский храп Михаила Илларионовича на совете перед Аустерлицким сражением. За веселое времяпровождение с юной боярыней в Бухаресте в 1811 году, пока бедные турки голодали и в конце концов сдались.



И чем ближе к XXI веку наша история, тем она забавнее. Наши служивые историки в одном и том же опусе в красках повествуют о зверствах Красной Армии в Крыму в конце 1920 года, где красноармейцы изничтожили стотысячную русскую элиту. А через несколько страниц повествуется, как Красная Армия в 1941-1942 годах проявила массовый героизм в борьбе с немцами.



Наши служивые историки играют в наперстки и доказывают нам, что подавляющее большинство русских эмигрантов ненавидели Гитлера. В одном наперстке у них 7 миллионов эмигрантов, бежавших от царя Николая II в 1894-1914 годах, а также 800 тысяч, бежавших от ужасов Гражданской войны, то есть от Троцкого, Деникина, Петлюры, Махно и далее по списку. Ну, а многие из этих 800 тысяч вообще никуда не бежали, а оказались в эмиграции вместе со своими домами и могилами предков. И вина тут не большевиков, а исключительно белогвардейцев и Антанты. И вот эти эмигранты в подавляющем большинстве ненавидели Гитлера.



А в другом наперстке - 150 тысяч белогвардейцев, которые практически оказались на стороне Гитлера. А затем наперсточники представляют всю русскую эмиграцию белогвардейской, которая на самом деле не составляла и двух процентов от всей эмиграции. И тогда получается все наоборот - подавляющее большинство белогвардейцев были против Гитлера.



Не пора ли гнать наперсточников от истории, за полвека как минимум три раза сменивших свои убеждения и партбилеты? Нам нужна объективная история от Рюрика до нынешних времен. В век Интернета любые "киевские" варианты истории опасны для самого существования государства. Источник - СвободнаяПресса

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