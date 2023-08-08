 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других, - Евдокия Шереметьева
11:10 10.08.2023

Результатом Майдана были не "гордость" и "достоинство", а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

Самая большая дыра в логике наших оппонентов, условных "либералов" (в кавычках, конечно), ненавидящих свою же страну, – это, конечно, Майдан.

Некоторые из поддерживающих Украину наших сограждан бывают порой умными, а не клоунами, как коллективные невзоровы/марголис, чьи высказывания растаскиваются на мемы. Умные, в отличие от вышеуказанных эталонных, говорят складно-ладно, но все-таки у них точка отсчета рассуждений о текущем "конфликте" начинается с весны 2014 года, с Крыма. "А вот Крым!" – вскидывают палец, а дальше однообразное, в котором тонет все. И не просто тонет, а оправдывается. Сожжение людей в Одессе 2 мая, бомбежка Луганска 2 июня и так далее. Собственно, хоть ядерная бомба – "заслужили же!" Их остервенелая поддержка Украины граничит с мазохизмом – некоторые все же не уехали и живут в России, могут и сами пострадать.

Так вот, про логику. Майдан и Крым. Когда общаешься с "либералами" и украинцами, у них всегда виновата Россия. Всегда и во всем. Но если ты вдруг посмеешь спросить: "А Майдан же был до Крыма, разве нет?" Но Майдана в их логике нет. Он отдельно стоит, как священная корова. А все остальные негативные, позорные, страшные события, которые в нормальной логике нормального человека плавно вытекают из этой революции, у них возникли из-за Москвы. Вот, как хотите, но Майдан отдельно, Крым отдельно, массовое убийство людей в Донбассе отдельно, 2 мая в Одессе тем более отдельно.

Майдан же у них – сплошная гордость и достоинство. А если спросишь: в чем собственно достоинство-то? – в ответ услышишь разное, но никогда прямого и ясного ответа на вопрос. Европейский образ жизни (где?), демократия (где?), процветание (тут вообще говорить не о чем).

И я вспоминаю один диалог, очень памятный, если хотите – знаковый, в понимании логики "а что у них там в головах?" Так вот, как-то в пылу жарких споров о Майдане один мой знакомый украинец на полном серьезе в качестве аргумента за Майдан сказал: "А какие в Киеве гаишники стали вежливые!"

Вежливые гаишники! Не шучу. Где-то в то же время, когда мой собеседник наслаждался поездкой на машине по Киеву и приятными разговорами с гаишниками, в 2014 году другой человек, его зовут Виктор, на той же тогда еще Украине, в районе Зеленхоза в городе Первомайске, ЛНР, вышел за калитку своего дома. И – в этот момент его жизнь оборвалась, хотя он сам не пострадал.

Я записала подробно разговор с ним. Приведу часть из него:

– Около семи часов я вышел за калитку, вдруг слышу "Бух! Бух!"
– Грады?
– Нет, две мины пришли. Разворотило все вокруг. Будку, все пристройки, огород, шифер с дома посшибало.

Виктор показывает, потом рукой прокручивает воздух, имея в виду, какая каша тут была.

– Я захожу в огород, а там двери входные валяются. Холодильник кинуло в другой конец сада. Смотрю – жена лежит без головы.

Виктор отвернулся. Смотрю на него. Думала – плачет. Но слез нет. Он показывает рукой на место, где лежала жена. Потом резко поворачивается:

– Рядом с домом куча. Я потом в ней сына нашел. Ногу оторвало. Валялась в другой стороне. Собаку тоже насмерть сразу.

Наверное, на этом месте стоило бы поставить точку, но все же напишу еще. В тот момент, когда Виктор в куче мусора нашел ошметки сына, другие на полном серьезе радовались вежливости сотрудников "державной автоинспекции", или как она у них там называется, и считали, что Майдан того стоил. А вот эти две мины уничтожили в один момент всю жизнь человека, который трудился и не сильно вникал в политику. Эти мины убили людей не потому, что СВО, это было сильно задолго до СВО, и это тогда была территория Украины.

Это две параллельные реальности. И им не пересечься – никогда. И у этого моего знакомого украинца в голове впоследствии не возникло и тени сомнения, что СВО, мягко говоря, не на пустом месте началась. Не потому, что кому-то захотелось ее начать, а потому, что не начать ее было невозможно.

Хочу напомнить тем, у кого провал в памяти. Результатом Майдана были не "гордость" и "достоинство", а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана. Но и вежливые гаишники, конечно, тоже, как без них. Хотя у нас гаишники давно стали вежливыми и без всякого Майдана.

Каждому любителю новой Украины, свободы и нового мира без "совка" надо бить наотмашь живыми историями живых людей, которые по всему участку находили остатки близких, убитых этими "гордыми" и "достойными". Просто так убитых, ни за что.

В этом и есть весь Майдан с его достоинством – наслаждаться жизнью за счет смертей других.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691655000


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