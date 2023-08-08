 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Безногий инвалид украл... чугунные батареи в Кыргызстанском министерстве
11:19 10.08.2023

В ночь на 8 августа в отдел охраны Первомайского района Бишкека позвонил милиционер одного из министерств и сообщил, что в здании находятся 4 человека.

Как рассказали 10 августа в пресс-службе МВД, на место направили группу захвата, успевшие остановить машину "Мерседес", которая отъезжала от ведомства. При обыске там обнаружили чугунные батареи, принадлежавшие министерству.

Р.Г., 1973 года рождения, А.А., 1991 года рождения, Т.В., 1990 года рождения, и М.М., 1972 года рождения, доставили в ГОМ-5 УВД Первомайского района.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:1967112?f=cp

Источник - svodka.akipress.org
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