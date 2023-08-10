Асад решил держать Эрдогана на расстоянии, - Игорь Субботин

22:24 10.08.2023

Сирия уклоняется от переговоров с Турцией на высшем уровне



На заявления Башара Асада, сделанные в ходе интервью для Sky News Arabia, в Турции отреагировали с небольшой задержкой.

Власти Сирии намеренно похоронили процесс нормализации отношений с Турцией. Такую реакцию среди арабских наблюдателей вызвало интервью президента Башара Асада каналу Sky News Arabia. В нем сирийский лидер назвал нецелесообразной встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, идею которой продвигала в том числе российская сторона, и обвинил того в стремлении "узаконить оккупацию". Немедленного официального ответа эти слова не вызвали, однако 10 августа на своем брифинге Минобороны Турции дало понять, что уходить с севера Сирии никто не намерен.



Наиболее конфликтными тезисами интервью Асада стали высказывания о потенциальных партнерах по нормализации отношений в регионе. Комментируя дебатируемую с начала этого года концепцию личных переговоров с Эрдоганом, сирийский лидер не стал стесняться в оценках: "Цель встречи Эрдогана со мной – узаконить турецкую оккупацию в Сирии… Зачем мне и Эрдогану встречаться? Выпить безалкогольных напитков?" В этом контексте Асад подчеркнул, что повестка двусторонних переговоров на высшем уровне должна быть конкретной: сирийская сторона настаивает на выводе регулярных войск Турции со своей территории. "Правда в том, что терроризм в Сирии является турецкой производной", – в то же время заявил Асад.



Комментарии вызвали бурную реакцию арабских СМИ, интерпретировавших сказанное как пренебрежение Дамаска самой идеей оттепели со странами региона. Тем более что в разговоре с базирующимся в Эмиратах телеканалом сирийский лидер снял с себя ответственность за трафик каптагона – синтетического наркотика, транзит которого идет с территории Сирии в страны Персидского залива и далее. США считают наркотрафик теневым бизнесом близких к Дамаску фигур, который, по этим оценкам, помог удержаться на плаву сирийской экономике, находящейся под мощным санкционным давлением. Проблема урегулирования ситуации с каптагоном считается частью переговорной повестки между Дамаском и столицами Аравийского полуострова.



Дискуссия о нормализации сирийско-турецких отношений с конца прошлого года ограничивалась министерскими контактами. Диалог активно поддерживала Россия. На поздних этапах к ним выразил желание присоединиться близкий союзник официального Дамаска Тегеран. Первоначально непосредственные стороны потенциальной мирной сделки обменивались позитивными сигналами, однако впоследствии Дамаск категорично дал понять, что не готов обсуждать "реставрацию" отношений без вывода турецких регулярных войск из северных районов, в которых Анкара выстраивала буфер безопасности для защиты своих южных границ.



Выступая на регулярном брифинге 10 августа, официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк заявил, что его страна продолжает работу "по установлению стабильности в Сирии и возвращению сирийцев в безопасную среду". Он добавил, что в Ираке и Сирии в течение недели Анкаре удалось устранить свыше 50 боевиков Рабочей партии Курдистана. Таким образом, наивно ожидать, что трансграничные операции прекратятся.



В разговоре с "НГ" независимый сирийский эксперт, профессор Махмуд аль-Хамза выразил сомнение, что Башар Асад способен на выполнение условий как со стороны Турции, так и со стороны стран арабского мира. "Он считает себя победителем в этой войне, поэтому убежден, что все должны искать к нему подход, – заявил аналитик. – Мне кажется, это очень вызывающая позиция. Но высказывания, прозвучавшие в интервью Sky News Arabia, не новы. Главные вопросы в этой ситуации встают перед Россией: что ей делать с ним. Режим дает понять, что не хочет согласовывать свои позиции с позициями России, с ее желанием стабилизировать положение в Сирии и перенаправить весь процесс на стадию реконструкции".



Отдельно собеседник "НГ" подчеркивает, что официальному Дамаску вряд ли выгодно возвращение беженцев: нынешняя демография контролируемых центральных правительством районов выглядит для него оптимальной. Турецкая же сторона настаивает на возвращении большинства тех, кто осел у нее на фоне гражданской войны.



"На самом деле я бы не сказал, что произошло ужесточение сирийской позиции, так как Дамаск и раньше заявлял о том, что личная встреча Асада и Эрдогана возможна только после вывода турецких войск из северных районов Сирии, – заявил, в свою очередь, "НГ" программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров, комментируя тезисы интервью сирийского лидера. – В частности, Асад заявлял об этом в марте этого года, в преддверии выборов в Турции".



Собеседник "НГ" усомнился в том, что высказывания президента Сирии подорвут усилия по возможной нормализации отношений с Турцией. "Да, говорить о сближении позиций пока не приходится, но, во всяком случае, ухудшения не произошло, усиления конфронтационной риторики тоже не наблюдается, – полагает Бочаров. – Встречу лидеров Турции и Сирии трудно представить до вывода турецких войск из Сирии, особенно в двустороннем формате. Дамаск воспринимает такую встречу как попытку закрепить статус-кво и поэтому, вероятно, продолжит от нее уклоняться, пока турецкие военнослужащие не покинут Сирию. Что, в свою очередь, тоже очень трудно представить, пока актуальной остается нерешенная "курдская проблема". Посмотрим, что будет зафиксировано в "дорожной карте" по сирийско-турецкой нормализации: возможно, там будут предложены приемлемые для всех сторон решения".



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10.08.2023