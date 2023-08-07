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Россия и КНР: кому в "большой игре" начал подыгрывать Китай? - Татьяна Полоскова
22:38 10.08.2023

7 августа 2023

Владимир Путин, Си Цзиньпин. Фото: Greg Baker / Getty Images.
Официальное участие представителя Китая Ли Хуэя в международных переговорах "без России" по "украинскому кризису" в Джидде, похоже, большого ажиотажа в прессе КНР не вызвало. И даже не засветилось в разделах т. н. горячих тем. В отличие от российских СМИ. Правда, сегодняшняя новость полностью перебила интерес к поведению Китая в Джидде у значительной части российского населения, планировавшей деловые и туристические поездки в КНР.

С 7 августа Китай ужесточил правила въезда в страну для россиян от 14 до 70 лет. А вот обещанный безвизовой въезд для групповых туров из России в КНР так и остается на бумаге. Хотя должен был вступить в действие еще 1 августа. Теперь нашим гражданам придется сдавать обязательную биометрию, для чего введена запись (в Визовой центр КНР в Москве уже сейчас можно записаться только на вторую половину августа). Сама же процедура биометрии, как пояснили в одном из крупных московских турагентств, занимает 7 дней. Плюс, кроме визового сбора за визу, введен и обязательный сервисный сбор. С точки зрения "развития и укрепления сотрудничества" эти шаги понять сложно. Но, возможно, у Китая существуют для таких шагов вполне объективные причины. Равно, как и для участия Ли Хуэя в переговорах "без России" в Джидде.

Напомним. что в первой встрече данного формата Китай не участвовал, да и на переговоры в Джидду поездка не планировалась. Официальное инфорагентство Китая Синьхуа ограничилось коротким комментарием:

"Переговоры по украинскому кризису завершились в воскресенье в городе Джидда Саудовской Аравии, участники которых призвали к продолжению международных усилий по созданию общей основы для мира, сообщило саудовское агентство печати. Участники также подчеркнули важность использования мнений и позитивных предложений, представленных в ходе двухдневной встречи. На встрече, проходившей под председательством государственного министра Саудовской Аравии и советника по национальной безопасности Мусаада бен Мохаммеда Аль-Айбана, присутствовали советники по вопросам безопасности и представители более 40 стран и международных организаций, включая Китай и Организацию Объединенных Наций".
Так что же все-таки произошло в Джидде? The Wall Street Journal так цитирует высказывания западных дипломатов:

"Одной из причин выбора Саудовской Аравии для проведения этой встречи было желание убедить Китай принять участие в этих переговорах, поскольку Саудовская Аравия и Китай поддерживают тесные отношения".
Однако, как пишет обозреватель китайского издания China.com, "участие китайских представителей во встрече рассматривается некоторыми западными СМИ как „дипломатическая награда", но некоторые аналитики полагают, что это не представляет собой какого-либо изменения политики Китая по украинскому вопросу".

Анализируя итоги встречи, агентство Reuters приводит слова Сунь Юна, директора китайской программы Центра Стимсона, о том, что Китай привержен мирному урегулированию российско-украинского конфликта, "но Пекин также знает, что на данном этапе Запад вряд ли примет мирную инициативу, предложенную Китаем… А участие во встрече лишь показывает, что (Китай) готов слушать и участвовать в обсуждении. Это никоим образом не означает, что Китай на что-либо соглашается".

По данным CNN, украинские официальные лица заявили, что место проведения конференции было для них благом и "полностью разрушило заявление России" о том, что Украина "получает поддержку только от западных стран". В свою очередь, как пишут политические обозреватели китайского издания China.com, западные дипломаты высказывают мнение, что Пекин, в целом, сыграл конструктивную роль в переговорах. На встрече в Джидде представители Китая выдвинули позицию из 12 пунктов по мирному урегулированию украинского кризиса. План был впервые обнародован в феврале. Журналисты ставят вопрос: приближается ли время для реальных мирных переговоров? Отвечая на этот вопрос, политические обозреватели China.com цитируют высказывание одного из французских дипломатов:

"Создала ли эта встреча необходимые условия для таких переговоров? Очевидно, что нет. Это долгосрочная работа."
По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, Китай готов взаимодействовать с мировым сообществом, чтобы продолжить играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса, сообщает ИА "Синьхуа".

Отметим, что российское издание "Коммерсант" пишет:

"По оценкам участников консультаций, по сравнению с Копенгагеном, разногласий на встрече в Джидде было меньше. В частности, потому что ее участники старались проявлять гибкость".
Одним из проявлений этой "гибкости", по оценке итальянской газеты Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе, было то, что встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине "достигли договоренности об уважении целостности украинской территории". А также принято решение о формировании рабочих групп по ключевым вопросам предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но вполне вероятно, это произойдет до конца года". Отметим, что в российских и китайских СМИ подобной информации не обнаружено. Но это не значит, что она не соответствует действительности. Необходимо учитывать, что на подобных встречах имеют место и т.н. переговоры на полях.

Напомним, что в Джидде для поиска дипломатического решения конфликта на Украине собрались представители около 40 государств. Так что это все-таки за встреча? Очередная переговорная площадка или что-то иное?

Вот что говорит известный российский политолог Григорий Трофимчук:

"Совет ведущих стран мира в саудовской Джидде по украинскому вопросу - первый явный, демонстративный шаг к устройству завтрашнего мира без участия России. Для этого все сделано как бы неофициально: не в столице страны Эр-Рияде, не на уровне первых лиц и без итоговой декларации, которая для совещаний такого рода не требуется в принципе. Самое неприятное для Москвы, что этот Совет стран - не антироссийский, это было бы полбеды, а безроссийский. И это не „одна из многих мирных инициатив по Украине (более 20-и)", по мнению российского МИДа. К сожалению, это первая инициатива совсем иного рода. И - плохо скрываемое неудовольствие по поводу участия Китая, который, похоже, не просто формально посидел за столом, а сделал выбор на будущее. Джиддийские инициаторы способны обсудить и замену ООН, оставляя РФ сзади и в этой сфере. „Это начиналось в Джидде". Возможно, книги с подобными заголовками будут выходить в мире лет через 30−50".
Никто из здравомыслящих людей и не ожидал, что Китай будет выстраивать в отношениях с Россией альтруистическую игру. Китай всегда нацелен на получение преференций и старается не играть в заведомо проигрышные партии. Разговоры о вечной дружбе - это одно, а политические и экономические интересы - другое.

Однако возникает закономерное опасение, а есть ли сейчас у нас игроки, в том числе, во внешнеполитических ведомствах, способные вести с Китаем адекватную шахматную игру? Мы уже проиграли Китаю борьбу за геополитическое присутствие в Латинской Америке. А сейчас некоторые китайские эксперты в частных беседах иронично комментируют наши африканские инициативы, типа, извините, но мы там уже работаем. И предостерегают от конфликта интересов.

Китай необходим России сейчас как союзник. Необходим жизненно. Потому что в случае провала этой шахматной партии "перезагрузить доску" для других успешных игр у нас точно не получится.

Татьяна Полоскова

Источник - eadaily.com
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