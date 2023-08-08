 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 09.08.2023
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Иранский след: в Российской армии замечены северокорейские снаряды
22:39 10.08.2023

Корейские снаряды. Иллюстрация: ТК "Военный осведомитель"
Впервые на вооружении Российской армии замечены боеприпасы производства КНДР. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".

Отмечается, что маркировка с боеприпасов удалена.

"Так, в боекомплекте 122-мм РСЗО „Град" были замечены соответствующие северокорейские реактивные снаряды Р-122. Характерно, что маркировка с боеприпасов были удалены. Однако наиболее вероятно, что это не прямые поставки из КНДР, а переданные боеприпасы из Ирана, на вооружении которого находились данные корейские ракеты. Ранее Иран уже был замечен в поставках для нужд ВС РФ китайских снарядов со своих складов",
- пишет ТК.

Источник - eadaily.com
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