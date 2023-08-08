Иранский след: в Российской армии замечены северокорейские снаряды

22:39 10.08.2023

Корейские снаряды. Иллюстрация: ТК "Военный осведомитель"

Впервые на вооружении Российской армии замечены боеприпасы производства КНДР. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".



Отмечается, что маркировка с боеприпасов удалена.



"Так, в боекомплекте 122-мм РСЗО „Град" были замечены соответствующие северокорейские реактивные снаряды Р-122. Характерно, что маркировка с боеприпасов были удалены. Однако наиболее вероятно, что это не прямые поставки из КНДР, а переданные боеприпасы из Ирана, на вооружении которого находились данные корейские ракеты. Ранее Иран уже был замечен в поставках для нужд ВС РФ китайских снарядов со своих складов",

- пишет ТК.