Повстанцы пригрозили убить свергнутого президента Нигера, если на них пойдут войной

22:53 10.08.2023

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум будет казнен, если соседние страны решатся на военное вмешательство. Об этом заявили лидеры повстанцев, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.



Военные поставили об этом в известность заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд во время ее недавнего визита в Ниамей, столицу Нигера.



"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть",

- передает агентство.



Как сообщало EADaily, визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер свидетельствует о попытке перехватить ситуацию, чтобы включить Нигер в свою орбиту влияния. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "ZеРада".



Все это затевается ради перераспределения дефицитного урана в пользу Глобального Севера, не допустив контроля над ним со стороны Глобального Юга, куда ТК включил по какой-то причине Россию и Китай.