Киргизия становится хабом для переброски товаров в Россию

00:05 11.08.2023

10.08.2023



Бишкек не откажется от реэкспорта даже под угрозой санкций

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Колонны автомашин ежедневно движутся из Китая в РФ через территорию Киргизии.

Транзит грузов из Китая, ЕС, Турции и других стран в Россию проходит через Киргизию. Она становится хабом для переброски подсанкционных товаров в РФ. США обеспокоены тем, что Бишкек эти ограничения не соблюдает и помогает РФ или ее доверенным лицам уклоняться от санкций. Накануне обвинения в адрес киргизской власти прозвучали из уст председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса. Президент Садыр Жапаров назвал это попытками давления на Киргизию.



Киргизия переживает логистический бум. Создается глобальная сеть поставок товаров из Китая в страны Центральной Азии и в первую очередь – в Киргизию. Объем внешней и взаимной торговли Киргизии за январь–апрель 2023 года составил 3 млрд 885,5 млн долл.



За этот период республика экспортировала товары и продукцию на сумму 616,4 млн долл., сообщает экономическое издание tazabek.kg со ссылкой на статистические данные. Большая часть товаров идет в Киргизию из Китая. Уже сегодня требуется срочное расширение пропускной способности двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Торугарт" и "Иркештан".



Транспортные компании, занятые в перевозке грузов, стали миллиардерами. Как сказал "НГ" главный редактор экономического Telegram-канала LogiStan Григорий Михайлов, транзит грузов – это золотая жила для тех, кто сейчас занимается этим бизнесом. "Транзит грузов в первую очередь идет из Китая в Россию, из ЕС в РФ, из Турции – туда же и так далее. Официально ни Киргизия, ни Казахстан транзит санкционных товаров не одобряют. Более того, они заявляют, что готовы бороться с реэкспортом. Но как тогда объяснить строительство десятков логистических комплексов в окрестностях Бишкека, предназначенных для хранения и перевалки грузов?" – задал риторический вопрос Михайлов. По словам эксперта, есть еще один тренд – развертывание европейских и китайских брендовых фабрик. Например, Узбекистан начал производить продукцию мирового бренда Nike.



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Садыр Жапаров не считает, что Россия

и Китай зависят от "маленького Кыргызстана".

Фото с сайта www.president.kg"Открываются фабрики, заводы, мелкие производства электроники, бытовой техники, продуктов питания и многого другого, с тем чтобы производить продукцию на месте. Тем более что, вероятно, с 1 сентября страны ЕС могут полностью запретить транзит санкционных грузов по территории России в страны Центральной Азии", – отметил Михайлов.

Для Киргизии, по его словам, это второй шанс, чтобы поднять свою экономику. Первым шансом в начале 2000-х годов, когда в республике расцветал рынок "Дордой", через который шел китайский реэкспорт, страна не воспользовалась. Сегодня у Киргизии, по сути, возник этакий мега "Дордой". В Казахстане аналогичная ситуация. Это говорит о том, что обвинения США не беспочвенны. Но для России и Киргизии это благо. Существенный процент Бишкек получит и за транзит грузов по железной дороге Китай-Киргизия-Узбекистан, к реализации которой стороны приступили с большим опозданием, кстати, из-за несговорчивости Киргизии.



Поэтому логично, что значительное увеличение импортно-экспортных операций между Киргизией и Россией после начала СВО в Украине стало вызывать беспокойство на Западе. В письме сенатора Менендеса указывается, что власти Киргизии "не регулируют такую торговлю, фактически становясь соучастниками России, которая незаконно импортирует предметы оборонного назначения, включая беспилотники, детали для самолетов, запчасти для оружия и микросхемы". Он призвал киргизское правительство немедленно расследовать эти серьезные обвинения в уклонении от санкций и установить более надежные процедуры для предотвращения незаконного потока товаров через территорию республики.



Разумеется, не обошлось и без "идеологии". Менендес высказал опасения относительно того, что "неспособность Киргизии соблюдать международные санкции в отношении России является... симптомом продолжающегося отступления от демократии и широко распространенных нарушений прав человека в стране". Сенатор напомнил, что действующее правительство "неоднократно нарушало права журналистов и независимых СМИ, преследовало правозащитников и налагало ограничения на представителей гражданского общества".



"Некогда являвшаяся ориентиром демократии в Центральной Азии Кыргызская Республика движется по опасному пути к автократии. Я призываю вас снять все ограничения в отношении независимых СМИ и журналистов, освободить заключенных правозащитников и отменить меры, ограничивающие основные свободы, такие как свобода объединений", – добавил Менендес.



На что Садыр Жапаров заявил, что нет никаких оснований думать, что "Кыргызстан помогает России обходить санкции". "Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тыс. км общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает", – отметил Жапаров. Кроме того, он сообщил, что Бишкек придерживается нейтральной позиции, а письмо Менендеса охарактеризовал как попытку давления на республику.



Однако слова американского сенатора могут означать, что теперь уже и Бишкек окажется под санкционным давлением. Правда, реализовать какие-либо санкции торгово-экономического характера будет нелегко, учитывая тесные связи Киргизии с китайским, казахстанским и российским рынками. Эксперты допускают, что если санкции и будут введены, то лишь точечно и в отношении частных компаний.