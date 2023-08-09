Все в БРИКС. в преддверии встречи "кирпичной" пятерки, - Арсений Латов

03:14 11.08.2023

Все в БРИКС. в преддверии встречи "кирпичной" пятерки

Арсений Латов



На юге Африки - в Йоханнесбурге - с 22 по 24 августа пройдет саммит содружества БРИКС. Существующий с 2006 года и объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР (полноценно с 2011 года), этот "кирпичный" союз знавал разные времена и сумел накопить за свою историю достаточный багаж как успешных инициатив, так и трений среди участников. Долгое время считалось, что БРИКС - это местечковая версия "Большой семерки", провинциальный клуб для тех стран, кому не хватило апломба заявить о себе как о лидере. Однако там, где не доставало внешнеполитической самоуверенности, в гору шел экономический рост. И вот уже нынешнее лето, раздувающее каждую политическую новость до масштабов исторического события, внесло свои коррективы: августовский саммит БРИКС глобально и для Востока, и для Запада видится близким маяком геополитического передела. И потому же в преддверии встречи "кирпичной" пятерки активно муссируются слухи и затеваются скандалы.



Возможный тон предстоящего саммита задала несуразица, связанная с приездом Владимира Путина. После того, как 17 марта Международный суд в Гааге (далее - МУС) выдал ордер на арест российского президента по обвинению в незаконной депортации населения с территории Украины, ЮАР в качестве страны - организатора встречи оказалась в юридической западне. С одной стороны, Йоханнесбург должен бы выполнять распоряжения МУС, так как подписал договор по Римскому статуту, а с другой - государство само вправе решать, выдавать обвиняемого или нет. Еще одна сторона проблемы - отсутствие юридического прецедента, по которому, как по шаблону, можно было бы принять решение. Острота ситуации привела к тому, что президент ЮАР Сирил Рамафоса обращался напрямую к МУС за разрешением не арестовывать Владимира Путина. Чтобы не превращать эту комедию совсем уж в фарс, было решено, что на саммит лично отправится глава отечественного МИДа Сергей Лавров - президент РФ подключится через видеосвязь.



Спокойствие Путина подействовало и на коллег по БРИКС. После пригожинского маневра украинской стороной были организованы 24 июня тайные переговоры в Копенгагене по сложившейся ситуации. На встречу приехали не только некоторые члены БРИКС, но и представители Великобритании, Дании, Италии, Канады, Германии, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Японии. Украинские переговорщики вновь повторили детали "формулы мира", скорее всего разбавив ее алармизмом вокруг "возможного переворота в России". Но, что удивительно, согласно официальным заявлениям, участники переговоров сошлись только на том, что подобные встречи - крайне полезны.



На фоне решения о физическом отсутствии Владимира Путина в Йоханнесбурге мировое инфополе стало полниться предположениями о том, что заседание БРИКС не посетит и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Такие домыслы начали распространяться в индийской прессе: 4 августа издание Financial Times, ссылаясь на государственные источники, сообщило, что "существует вероятность того, что Моди может присутствовать на саммите виртуально". Хотя газета особо подчеркивала, что "окончательное решение будет принято в надлежащее время", западные аналитики связывали неприезд главы Нью-Дели в Йоханнесбург с накопившимися взаимными противоречиями с Пекином. Несмотря на то, что Индия и Китай, будучи странами-соседями, состоят в БРИКС, они в своих отношениях тяготеют скорее к соперничеству, а не к сотрудничеству. Показательным примером в данном смысле является пограничный конфликт 2020 года в районе Ладакха, унесший жизни более пятидесяти военнослужащих с обеих сторон. В итоге в 2021 году Индия в лице министра обороны Раджана Сингха провела встречу с главой американской армии Ллойдом Остином и запустила долгосрочную инициативу по военно-дипломатической дружбе против Китая.



Не согласны в кое-чем с Пекином и в Бразилиа. С того момента, как БРИКС расправил плечи, многие страны желают присоединиться к союзу. Считается, что новыми членами в скором времени станут Индонезия, Саудовская Аравия, Египет - и это вдобавок к более двум десяткам других государств, только объявившим о желании войти в состав объединения. Совсем недавно в "кирпичный" союз пожелали включиться Венесуэла и Боливия. И пока Китай желает скорейшего расширения БРИКС, Бразилия, в свою очередь, нацелена на более постепенное включение новых государств в число содружества. Такая политика латиноамериканцев связана, во-первых, с нежеланием превращать клуб взаимовыручки в бездонную кормушку для стран с тяжелой экономической ситуацией (к слову, Бразилия совсем не хочет разбираться, например, с соседней Аргентиной, утонувшей в госдолге) и, во-вторых, с желанием бразильцев отстоять эксклюзивность БРИКС. По источникам Reuters, Бразилиа опасается, что "расширение может превратить блок во что-то другое". Не стоит ли тогда вспомнить, для чего именно содружество создавалось?



Центральная идея БРИКС заключается в своеобразной альтернативе установившимся политико-экономическим связям в мире 2000-х и 2010-х годов. Ангажированность Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка для стран - участниц "кирпичного" союза была видна невооруженным взглядом. Вместе с тем БРИКС стремился - и стремится - создать единую валюту, противоположную вездесущему доллару. В свете безнаказанности американских военных авантюр в Афганистане и Ираке развивающимся экономикам мира требовалось единство против финансового аркана западного мира.



В качестве замены МВФ был запущен Новый банк развития (НБР), чей капитал приравнивается к 100 миллиардам долларов. НБР заточен под спонсирование проектов по налаживанию инфраструктур, инвестиционные программы в энергетику. Заметным нам делом НБР стал "коронавирусный" кредит в пользу России - используемые средства пошли на борьбу с заболеванием и зарплаты медицинских работников. С 2021 года пайщиками банка стали Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Египет - страны, рассматриваемые в качестве членов БРИКС, но не являющиеся ими. Выходит, что даже без членства в содружестве некоторые страны все равно получают преференции в свою пользу? Не видится ли с такой точки зрения сопротивление Бразилии алогичным?



Отнюдь нет, ведь бразильцы, видимо, инстинктивно нащупали более широкую проблему: у БРИКС отсутствует нормативно закрепленная процедура включения в свой состав новых стран. Пускай содружество породило инициативу-тезку БРИКС+, в которой участвуют государства, являющиеся возможными кандидатами, чтобы в будущем стать полноценным "кирпичиком", нет ни единого документа, ратифицирующего такое вступление.



И выходит, что надвигающийся саммит, который должен бы перевернуть шахматную доску геополитической игры, пока что остается без правил, регулирующих, как включать в эту самую игру новых участников.