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Рейтинговый звоночек Америке. Неприкосновенность США нарушена агентством Fitch, - В.Катасонов
03:15 11.08.2023

Валентин Катасонов

"Хозяева денег" (главные акционеры Федеральной Резервной Системы США) достаточно успешно управляли до последнего времени мировой экономикой и международными финансами. Это управление они осуществляли и осуществляют через международные финансовые и экономические организации – Всемирный банк, Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Всемирную торговую организацию и целый ряд других институтов, входящих и не входящих в систему ООН. Дополнительными и весьма эффективными инструментами управления являются ведущие аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG ("Большая четверка"), международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings ("Большая тройка"), а также несколько крупнейших консалтинговых компаний вроде BCG (The Boston Consulting Group), McKinsey и Accenture.

Сейчас хочу обратить внимание на международные рейтинговые агентства "Большой тройки". Рейтинговые агентства (РА) - организации, определяющая кредитоспособность (возможность возврата долга или вложенных средств) как отдельных компаний, так и целых стран. В мире сегодня насчитывается около сотни рейтинговых агентств – международных и национальных.

Все компании "Большой тройки" имеют более чем вековой возраст. Standard & Poors – старейшее агентство, созданное в 1860 году. Moody’s существует с 1909 года. Fitch Ratings существует с 1912 года как издательство, а с 1924-го компания была реорганизована в рейтинговое агентство. Первые два агентства базируются в США, а третья (Fitch Ratings) имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне. По состоянию на 2013 год совокупная доля "Большой тройки" на мировом рынке составляла примерно 95 процентов, при этом Moody’s и Standard & Poor’s имели примерно по 40% каждое, а Fitch - около 15%.

Оценки, выставляемые компаниями "Большой тройки", являются ориентирами, которыми должны руководствоваться кредиторы и инвесторы "крупного калибра" при принятии своих решений. Есть писаные и неписаные правила, согласно которым компания или государство ("объекты оценки") могут рассчитывать на получение кредитов и инвестиций лишь при наличии высокой оценки от рейтингового агентства "Большой тройки". Эксперты прекрасно знают, что по указаниям "хозяев денег" рейтинговые агентства одним объектам оценки могут давать завышенные оценки, а другим, наоборот, заниженные. Таким образом, рейтинговые агентства "Большой тройки" выступают своеобразными "дирижерами", управляющими мировой экономикой и международными финансами. А "дирижируют" они по тем "нотам", которые им подкладывают "хозяева денег".

Мы в России постепенно стали забывать о "Большой тройке" после 2014 года, когда против нашей страны стали вводиться санкции США и их ближайших союзников в связи с возвращением Крыма в состав России. У нас стали создаваться свои национальные рейтинговые агентства. Самые известные среди них – Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Эксперт РА. О РА "Большой тройки" чаше всего российские СМИ, когда сообщают о тех или иных событиях в мире экономики и финансов зарубежных стран.

Вот и 2 августа многие отечественные СМИ неожиданно разом вспомнили агентство Fitch Ratings. А вспомнили по той причине, что данное агентство стало источником небольшой сенсации. Fitch Ratings на протяжении последних трех десятилетий (начиная с 1994 года) неизменно поддерживало рейтинг США на самой высокой планке, которая выражается символом "ААА". Всего в шкале оценок агентства 16 градаций. И вот пришло сообщение, что рейтинг США понижен на ступеньку – до "АА+".

Одно из агентств "Большой тройки" - S&P – понижало на одну ступеньку рейтинг США в уже далеком 2011 году. Тогда это вызвало большой фурор не только в финансовых, но и политических кругах Запада. Причины были очень веские. Но неужели агентство S&P не могло схитрить в 1001-й раз и поставить в очередной раз оценку "отлично" американской экономике и ее государственным финансам?

Говорят, что незадолго до этого за кулисами была проведена большая "порка" всех трех агентств, которых объявили главными виновниками мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Напомню, что кризис начался в США, причем начался он с ипотечного рынка. Обвала этого рынка никто не ожидал, поскольку все ведущие участники рынка имели самые высокие оценки "Большой тройки". Ведущие рейтинговые агентства в очередной раз оказались в ситуации, которую можно назвать "Врать нельзя правду говорить". А запятую в этой фразе следует ставить с учетом ситуации и опираясь на интуицию. Вот тогда РА S&P немного не сориентировалось, решило быть чуть-чуть честным. Решение снизить оценку всего лишь на одну ступеньку стало триггером сильнейшей распродажи на рынке активов с августа до октября 2011 (распродажи все равно было не избежать, но она наступила благодаря S&P немного раньше, чем ожидали аналитики).

За эту "честность" агентство S&P подверглось еще одной закулисной "порке" и опять вернулось к высшим оценкам американской экономики. С тех пор никаких случайностей уже не было. Вся "Большая тройка" единодушно выставляла Америке высшие оценки.

И вот как гром среди ясного неба. Рейтинговая неприкосновенность Америки была нарушена агентством Fitch. Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом. Но никто не верил в пересмотр (предупреждения пересмотров случались и раньше). Обещание пересмотра было все-таки реализовано: долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента США был понижено до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

"Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении агентства Fitch.

Агентство Fitch оценило, что дефицит американского федерального бюджета Соединенных Штатов в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП против показателя 3,7% по итогам 2022 года. Это не сильно отличается от прогнозов других агентств и независимых экспертов, которые одинаково понимают, что поступления в федеральный бюджет на годовой основе снизятся, расходы наоборот возрастут, равно как возрастет и стоимость обслуживания долга в связи с продолжающимся ростом ключевой ставки ФРС и процентных ставок по казначейским бумагам. Агентство Fitch прогнозирует дальнейшее увеличение бюджетного дефицита – до 6,6% ВВП в 2024 году и до 6,9% в 2025 году.

Показатель относительного уровня государственного долга США впервые пересек планку в 100% ВВП в 2019 году, составив 100,1%. По итогам текущего года госдолг должен составить 112,9% ВВП. А в 2025 году показатель должен вырасти до 118,4% ВВП.

Как можно присваивать Америке высший кредитный рейтинг, если у нее относительный уровень государственного долга примерно такой, как у стран, получивших низкие и очень низкие оценки? Даже у Украины показатель по итогам прошлого года составил 78,5% ВВП. И она заслуженно получила крайне низкий рейтинг – "СС" (высокая вероятность дефолта того или иного рода).

Да, есть рейтинговые отличники в списках агентства. Рейтинги "ААА" присвоены таким странам, как Австралия, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и некоторые другие. Но у них показатель долга несравнимо меньше, чем у США. Так, у Германии он равен 66%, Швейцарии – 42%, Швеции – 35%, Люксембурга – 25%, Австралии – 22% ВВП.

Конечно, Вашингтону подобная оценка агентства Fitch не понравилась. Можно сказать, что это "пятно" на "безупречную репутацию" Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что "решение понизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден обеспечил самое активное восстановление среди крупнейших экономик мира, противоречит здравому смыслу". Глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала решение Fitch "необоснованным и основанным на устаревших данных".

Чем же обусловлена такая дерзость рейтингового агентства? Некоторые комментаторы полагают, что Fitch в данном случае думало в первую очередь о своей репутации, а уже во вторую очередь – о репутации "объекта оценки". Чем обусловлена такая приоритетность? Видимо, тем, что "объект оценки" может в ближайшее время войти в жестокий экономический кризис, из которого ему живым не выйти. Иначе говоря, профессиональный врач чувствует, что высокопоставленный пациент дышит на ладан. И об этом надо честно говорить. После смерти пациента репутация врачу может оказаться очень и очень нужной.

Сейчас наблюдатели обсуждают вопрос: какие оценки могут дать Соединенным Штатам два других рейтинговых агентства? Будут ли два других врача говорить правду или по привычке соврут?

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691712900


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