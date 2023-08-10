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ЛГБТ-помешательство: западные страны соревнуются по степени безумия, - В.Ильин
07:52 11.08.2023

10.08.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

В июле Государственная дума России запретила смену пола и усыновление для трансгендеров. Чуть ранее Президент РФ поручил создать на базе федерального Центра психиатрии им. Сербского специальный психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-индивидов, а также "ряда поведенческих направлений, в том числе и общественного поведения". Об этом заявил в июне на заседании Госдумы РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также он заверил депутата Анатолия Вассермана, потребовавшего от правительства разобраться с вопросом ЛГБТ на уровне "если понадобится – психиатрии", что "это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку".

Одновременно с этим в Союзном государстве России и Белоруссии и за океаном произошли несколько знаковых событий, имеющих прямое отношение к означенной проблеме. В России думцы приняли в первом чтении законопроект о запрете на "смену пола", предложивший запретить изменение гендерного маркера в документах, а также "медицинские вмешательства при трансгендерном переходе". В Белоруссии власти утвердили клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации.

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила в своем Telegram-канале, что по ее инициативе "утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией".

Также в белорусской Генпрокуратуре отметили, что ее инициативы о проработке вопросов, касающихся "установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри", поддержаны Александром Лукашенко наряду с внедрением в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи, усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.

На фоне этого западные медиа сообщили, что Канада стала первой страной, официально поднявшей "флаг гордости ЛГБТ" (церемонию его поднятия на Парламентском холме в Оттаве посетили премьер-министр Трюдо и члены его кабинета), а в США арестован известный ученый и лауреат различных премий, профессор химии из Пенсильванского университета Темис Мацукас, который занимался в парке сексом со своей собакой. Патентованый зоофил был взят с поличным. Из одежды на нем были только носки. Свое поведение объяснил необходимостью "выпустить пар".

Чтобы избежать ареста, зоофилу из Пенсильванского университета надо было ссылаться не на "выпуск пара" (который "увеличивает углеродный след"), а на недавнее заявление ВЭФ, что пришло время легализовать секс и браки с животными, "чтобы способствовать инклюзивности"

За несколько дней до этого в Конгрессе США на слушаниях в комитете по надзору и реформам палаты представителей заявили, что мужчины тоже могут рожать. Соответствующее заявление сделал специально приглашенный медицинский директор по первичной и трансгендерной помощи в Planned Parenthood Gulf Coast, доктор Бхавик Кумар. В ответ на вопрос конгрессмена Эндрю Клайда "могут ли биологические мужчины забеременеть и родить?", Кумар сообщил, что "у мужчин могут быть беременности. Особенно у трансов"...

"Католическая церковь нуждается в ЛГБТ-святых" - уверяет журнал America, являющийся старейшим, основанным еще в 1909 году, журналом ордена Иезуитов, к которому принадлежит нынешний папа римский Франциск.

В конце июня стало известно, что в российских больницах начнут лечить гомосексуальность. С этой целью в психоневрологических диспансерах и поликлиниках России с 1 июля появятся кабинеты сексологов, в которых врачи будут помогать людям, "страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией". В тексте соответствующего приказа Минздрава РФ, опубликованного 14 ноября 2022 года, говорится, что врач-сексолог должен помогать пациентам, у которых есть расстройства полового развития и ориентации, половой идентификации и сексуальных предпочтений, а также пациентам с "семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями".

В своей работе сексолог может применять "принудительные меры медицинского характера", разработанные совместно с врачом-психиатром. По информации официального публикатора федеральных законов "Парламентской газеты": "Помощь такого специалиста [сексолога] необходима, если человек хочет избавиться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия".

На фоне этого западные медиа буквально запестрели целой радугой сообщений о достижениях европейскими и американскими извращенцами новых зияющих высот

Не успело польское ТВ сообщить согражданам о создании в армии Польши специальных военизированных ЛГБТ-подразделений и опровергнуть эту новость, как англичане назвали армией гомосеков совсем другое войско. Британская пресса заявила, что в рядах ВСУ воюет около 50 тысяч "геев". По мнению представителей второй древнейшей профессии с Туманного Альбиона, война против "противных" русских пошла на пользу гомосексуалистам на Украине, т. к. "отношение к ним явно улучшится".

Британская The Telegraph утверждает, что открытые украинские гей-вояки очень вдохновились опытом Эстонии, которая недавно легализовала гей-браки. Они надеются, что то же самое скоро случится на Украине: "Нынешние законы означают, что их партнеры сидят дома одни, просто ждут, зная, что их пара находится в батальоне на Донбассе. Это ужасно. Это так ужасно". Собеседники издания – захисники-гомосексуалисты – говорят, что таким образом "борются за свободу, за демократические ценности, за европейские ценности".

Пример давления на несогласных от украинского ЛГБТ-лобби и ТОР-14, лидирующих по наличию вырожденцев стран (в процентах от общего количества жителей): Польша на 13-м месте, Украина пока отстает даже от Перу

В Европе в лидеры по "ценностям", за которые украинские гомосексуалисты льют кровь на Донбассе, стремительно вырвалась Бельгия, ставшая первой в мире страной, где за пропаганду традиционных семейных ценностей теперь… предусматривается уголовная ответственность! В конце июня Парламентский комитет по правосудию Бельгии одобрил предложение о введении уголовной ответственности за конверсионную (репарати́вную) терапию для представителей ЛГБТ, зоофилов и т. д. и назначение тюремных сроков [до 2 лет] и штрафов [до 2500 евро] для людей, которые используют методы лечения-конверсии сексуальных извращенцев (вроде узаконенных двумя неделями ранее в Союзном государстве России и Белоруссии).

В Германии (Ганновер) предложили открыть в детском саду "комнату для сексуальных игр". По данным крупнейшего немецкого ежедневника Bild, авторы инициативы считают, что дети "заинтересованы в изучении собственного тела и тел сверстников". Поэтому им надо разрешить играть в сексуальные дочки-матери и "в доктора". Для комнаты детских извращений придумали правила: ребенок может выбирать, с кем играть в секс-развлечения, он не должен причинять другим детям вреда, "вставлять что-либо в отверстия тела другого ребенка и не облизывать его тело". Родители малышей от такого предложения пока не в восторге и попросили министра образования Нижней Саксонии разобраться в этом беспределе.

Новая концепция образования в Германии рекомендует педагогам обучать детей в возрасте от 0 до 4 лет "удовольствию", к которому отнесли мастурбацию в раннем детстве и провозглашение необходимости направлять малышей в такое русло, чтобы они "осознали свою гендерную идентичность"

За океаном лидерство в подобных "новациях" вернулось в июле от Канады к США, где продлили до конца лета начавшийся в июне т. н. "месяц гордости ЛГБТ" (Pride Month). Провозгласивший взамен его "лето гордости ЛГБТ" помощник министра здравоохранения США адмирал-трансгендер Рейчел Левин заявил, что "медицинская помощь по половой трансформации", то есть операции по смене пола и блокаторы полового созревания, являются не противоестественным извращением природы человека, а "психологической помощью" и "профилактикой самоубийств"!..

Процентный рост извращенцев в различных возрастных стратах граждан США: красный – самое молодое т. н. поколение Z или зумеры – родившиеся после 1997 г. и выросшие в эпоху интернета и популяризации ЛГБТ-пропаганды

Источник - fondsk.ru
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