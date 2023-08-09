Утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируют строительство 30 населенных пунктов, - МК

07:55 11.08.2023

В России планируют построить 30 деревень для переселенцев из Африки. Проект уже вызвал множество вопросов. Тем временем, в качестве пилотного региона выбрана Тверь, где уже заложили первый камень африканской деревни. "МК" выяснил подробности амбициозного проекта.



Для начала планируют строительство 30 населенных пунктов



На саммите "Россия-Африка" представителями Тверской области заключено соглашение с крупной танзанийской компанией, основной деятельностью которой является виноградарство, виноделие, производство изюма, имбиря и авокадо.



Также предполагается сотрудничество с с Руандой, Алжиром, Конго и Эфиопией. В общем, вот они - кандидаты в первые переселенцы?



Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. В СМИ тут же появились опровержения: речь идет не о чернокожих иммигрантах, а о потомках белых колонизаторов, которые сами стали жертвами расизма в Африке. То есть о так называемых африканерах, белых фермерах.



А это "совсем другое". Прежде всего, это потомки голландцев, которые в XVII-XIX веках перебирались на черный континент в надежде на лучшую жизнь. Сперва они устроили апартеид коренным обитателям Африки. Затем им те устроили обратный апартеид. В общем, сейчас все с этим сложно, особенно в ЮАР.



Но зачем Россия африканерам и что они станут делать на земле, куда сами россияне не очень-то стремятся перебираться?



Русская глубинка опустела не просто так. Во многих регионах нет работы, нет культурного досуга, не просматривается будущего - вообще ничего.



Да и спрос на сельскохозяйственный труд падает во всем мире. Это проблема не только России. Та же Тверская область, куда зовут жителей Африки, не из самых плодородных. Кого привлекут дерново-подзолистые почвы?



Тем более, что ждут здесь не маргиналов и перекати-поле на пособия, а инвесторов. Чтобы строили дома, школы, открывали магазины. Но люди с деньгами и у себя дома, наверное, неплохо живут, независимо от цвета кожи.



Но мы можем им реально предложить - это отсутствие "черного апартеида". Факт!



Тем временем в Тверской области уже заложили краеугольный камень на том месте, где будущие переселенцы (3000 глав семейств по предварительному плану) станут сажать картошку, доить коров, рожать белых детишек…



Как отметил Минсельхоз Тверской области, "деревня Поречье Бологовского округа стала центром международной повестки региона, а именно заявила о себе как отправная точка в построении прочных российско-африканских отношений".



Картина, что и говорить, благостная.



Да, африканеры, если это будут они, действительно придерживаются достаточно традиционного уклада, патриархальны, хоть и не до фанатизма. Но к русскому культурному коду никакого отношения не имеют. И менталитет у них точно не такой, как у обычных россиян. У себя дома они еще и свои права периодически отстаивают. Готова ли Тверская область к такому? Тут иногда с нашими-то соотечественниками сложно разобраться.



***



Помню, десять лет назад я ездила на Дальний Восток к староверам из Южной Африки, которых позвали в Россию как раз восстанавливать общество традиционных семейных ценностей и распахивать дальневосточный гектар.



Тогда это еще не было в едином русле государственной политики - создание эталонного мира, богобоязненного и патриархального, где секс только для деторождения и безо всяких там извращений.



Уцелевшие в неприкосновенности люди из крошечной общины раскольников-староверов с берегов Амазонки, попытались привезти свое представление о настоящей России к нам.



Ходили в ярких лентах и сарафанах, ткани из которых купили еще у себя, и поэтому больше, чем на наших традиционных предков, были похожи на участников карнавала в Рио-де-Жанейро.



"Нужно выжигать": директор православного радио призвал "жить по Ветхому Завету"



Если честно, зачем их позвали - я так и не поняла.



Заселить пустующие русские деревни? Да много ли их заселишь несколькими десятками семей... Передать передовой фермерский опыт? Но наша картошка - это вам не их бананы...



В качестве образцово-показательной духоподъемный экзотики? Но, кроме журналистов, которые мотались в эту деревню, как к себе домой, эти люди никому особо интересны не были.



Умом Россию не понять...



Деревенька Корфовка под Уссурийском стала предпоследней каплей. Заселили староверов в пустующую пятиэтажную хрущевку, возведенную на фоне живописных сопок и брошенную предыдущими жильцами. Попытались заставить ходить ребятишек в школу. Тот же ИНН хотели вручить, для пенсий и детских пособий...



Из Корфовки переселенцы ломанули уже в самую глухую тайгу. Как-то мечтательно рассчитывая, что им будут помогать и содействовать, ничего от них не требуя взамен. А они, став гражданами Российской Федерации, продолжат жить, как привыкли.



Все бытовые проблемы общинники решали просто - сразу писали в МИД. То дрова им запрещают рубить в тайге, то генератор не тянет, то требуют с них оплату аренды дальневосточного гектара…



За пять лет проживания в России переселенцы, как писали СМИ, родили 12 новых детей. Не так уж и много на самом деле, если считать, что семьи здесь заводят в подростковом возрасте и к 20 годам становятся уже многодетными родителями. Все переехавшие, конечно, оформили гражданство России. Но не смогли, как хотели, получить землю в окончательную собственность - мешали бюрократические препоны. В общем, после пандемии про них уже никто не слышал.



Возможно, африканеры - так же, как староверы, станут распиаренным пиар-проектом в тренде улучшения связей с угнетенными колонизаторами народами Африки. Только бы не перепутать, кто и кого угнетает.



Мнения экспертов



Алексей Трофимов, тверской фермер, который курирует этот проект: "Мы ждем всех - и буров, и студентов из Африки, которые заканчивают сейчас российские вузы и владеют русским языком. То есть африканцев, которые уже сейчас живут в России и не планируют возвращаться домой.



И тех, кто готов инвестировать в строительство жилья и развитие своего рода деятельности. Мы им даем сырье и даем сбыт. Пока земля у них будет в аренде, а дальше посмотрим, что и как. На данный момент этот проект пилотный. Желающих много.



Нам в принципе все равно, кто это будет, главное, чтобы это были добродушные и работящие люди, готовые трудится на земле".



Алексей Ракша, демограф: "Программа переселения соотечественников РФ существует много лет, но она долго буксовала в том числе и потому, что сперва для этого переселения выбирали достаточно депрессивные места, куда мало кто хотел ехать. Но затем переселенцам разрешили переезжать почти во все регионы, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. И перед самой пандемией потоки достигали порядка 100 тысяч в год.



Думаю, что сегодня потенциал именно русской иммиграции в Россию практически иссяк. Больше всего русских в РФ может переселиться из Казахстана. Остальные, кто хотел это сделать, полагаю, уже сделали.



Поскольку в сельском хозяйстве идет постоянный прогресс, то сельских работников становится все меньше и меньше. Возможно, нужны какие-то сезонные рабочие, как те же мексиканцы, которые приезжать поработать на полях в США, им платят наличные, и потом они возвращаются к себе. Не нужно сейчас много людей, чтобы производить много еды. Чем в этих деревнях планируют заниматься приезжие африканцы, я не очень понимаю.



Если к нам ждут белых фермеров из Южной Африки, то не очень понятно, зачем мы им нужны? Я не думаю, что они у себя живут настолько плохо, что готовы все бросить и перебраться в Россию. Кстати, всего белых фермеров, занимающихся коммерческим производством, в ЮАР около 32 тысяч.



Если к нам реально приедет не десять, а хотя бы пара сотен семей африканеров, то я посчитаю это за чудо" .



Екатерина Сажнева