65 детей погибли в Узбекистане от приема препаратов индийской Marion Biotech

08:01 11.08.2023

После приема препаратов индийской Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане скончались 65 детей. Об этом говорится в обвинительном заключении в отношении сотрудников Quramax Medikal и Фармагентства. Последняя цифра погибших, которую сообщали власти, - 20 жертв.



После приема лекарств индийской Marion Biotech в Узбекистане скончались 65 детей. Это следует из обвинительного заключения по уголовное делу, связанному со смертями от сиропа "Док-1 Макс", сообщила пресс-служба Верховного суда.



Последняя цифра погибших, которую сообщали власти, - 20 детей - озвучивалась еще в начале января. После данные о смертях не раскрывались.



СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" и задержании должностных лиц компании-импортера Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список), включая "Цинепар кид", "Травамакс" и "Амбронол".



По данным ведомства, лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.



В начале года Фармагентство сообщало о выявлении в составе партии препаратов, поставленных Marion Biotech, этиленгликоля, объем которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе лекарств должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).



В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключен под стражу. Правоохранительные органы после этого не сообщали о статусе дела.



По данным Reuters, Marion Biotech могла использовать в своих продуктах промышленный пропиленгликоль - токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.



Отметим, что продажу сиропа "Док-1 Макс" приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провел спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" скрывали от Минздрава.



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Обвиняемыми по делу о "Док-1 Макс" проходит 21 человек, включая экс-главу Фармагентства

Суд начнет рассмотрение уголовного дела, связанного со смертью 65 детей от приема лекарств индийской Marion Biotech. Подсудимыми проходит 21 человек, включая экс-главу Фармагентства и директора импортера препаратов Quramax Medikal. Обвинения предъявлены по девяти статьям УК.

Вчера, 18:37 Общество

Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа в 10:00 начнет рассматривать дело, связанное со смертью 65 детей от приема лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Подсудимыми проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин). Им предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса:



184 (уклонение от уплаты налогов или сборов);

186−3 и 186−3 через статью 28 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества) и соучастие в этом преступлении;

205 и 205 через статью 25 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и покушение на это преступление);

207 (должностная халатность);

209 и 209 через статью 28 (должностной подлог) и соучастие в этом преступлении;

210 (получение взятки);

211 (дача взятки);

212 (посредничество во взяточничестве);

228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

Среди обвиняемых - бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, который обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 186−3 УК (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшее человеческие жертвы / наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет) и части 1 статьи 209 УК (должностной подлог).



Директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар (Singh Ragvendra Pratar) также обвиняется по аналогичным статьями, а также по части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере), пункту "а" части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет), по пункту "а" части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа).



Обвинения также предъявлены бывшему первому заместителю директора Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Амирхону Азимову, менеджеру Quramax Medikal Бахтиеру Камбаралиеву, сотрудникам Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и другии.



В отношении 7 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 12 - подписки о надлежащем поведении и 2 - залога.