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События в Нигере: на смену Франсафрике приходит Российская Африка, - Вл.Прохватилов
08:04 11.08.2023

09.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

У военной интервенции ЭКОВАС в Нигер нет никаких шансов

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отложили военную интервенцию в Нигер, где был свергнут прозападный президент, из-за нехватки времени на подготовку, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС.

Ранее лидеры стран ЭКОВАС дали новым лидерам Нигера неделю, чтобы они вернули власть свергнутому президенту М. Баззуму. В противном случае входящие в эту сомнительную организацию соседи Нигера пригрозили принять "все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка", не исключая "применение силы". Шестого августа срок ультиматума истек, но ЭКОВАС отложило планировавшееся вторжение, ограничившись пока экономическими санкциями. "На данный момент нам нужно наращивать численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в такой военной акции. Успех любой военной акции зависит от хорошей подготовки", – сообщил источник WSJ.

Как известно, 26 июля в Нигере произошел переворот: группа офицеров из президентской гвардии, к которым позже присоединилось армейское командование, отстранила от власти известного своими тесными связями с Западом президента Мохамеда Баззума. Новым главой государства был объявлен начальник гвардии Абдурахман Чиани, объяснивший действия противников Баззума стремлением бороться с коррупцией и расхищением государственных средств.

Если в ЭКОВАС пока не решились применить военную силу против новых властей Нигера, то страны коллективного Запада, в первую очередь Франция, уже трезвонят о своей поддержке самых жестких решений. В африканскую страну срочно десантировалась помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, "печеньки" которой едва ли нашли понимание в Ниамее.

В настоящее время в Нигере дислоцировано более полутора тысяч французских солдат, и на днях новые власти, поддерживаемые, судя по всему, большинством населения, денонсировали все соглашения с Парижем в военной сфере, потребовав вывода французского контингента. Однако в Елисейском дворце проигнорировали это требование, заявив, что вывод войск "не стоит на повестке дня", тем самым в очередной раз продемонстрировав, что бывшую метрополию ни в малейшей степени не волнует мнение бывших колоний, которые в Париже, похоже, бывшими не считают.

Правительство Франции заявило, что "не признает хунту в качестве законных правителей страны, расположенной в стратегическом регионе, граничащем с семью другими африканскими государствами, такими как Ливия, Чад и Нигерия".

Как представляется, задержка с военной интервенцией стран ЭКОВАС в Нигер прежде всего связана с отказом сената Нигерии, обладающим, согласно рейтингу Global Firepower, четвертой по силе армией в Африке, дать согласие на вооруженное вмешательство в дела северного соседа.

Вооруженные силы более чем 10-миллионной Нигерии состоят из ВМФ, ВМС и сухопутных сил общей численностью 120 тысяч человек. Военно-воздушные силы крайне слабы, включая одну эскадрилью китайских истребителей F-7NI, представляющих собой копию советского МиГ-2, и одна эскадрилью ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35. ВМФ служит для обеспечения безопасности прибрежной зоны и состоит из легких катеров. В составе сухопутных сил 300 танков, из них боеспособны лишь около 180 британских танков "Виккерс" производства 60-х и 40 советских танков Т-72.

Нигерийская армия вполне могла бы подавить слабое сопротивление вооруженных формирований Нигера, насчитывающих немногим более пяти тысяч человек (а также Национальная гвардия и Национальная полиция – 2500 и 1500 личного состава соответственно). Однако осторожность законодателей Нигерии понятна: на севере страны проживают мусульманские племена, составляющие значительную часть населения страны. К выходцам из них принадлежит и лидер военного переворота в Нигере Чиани, в то время как свергнутый президент Мохамед Баззум – араб. Вторжение в Нигер могло бы активизировать сепаратистские группировки на неспокойном мусульманском севере Нигерии, где и без того действуют вооруженные отряды джихадистов.

Серьезную роль в отсрочке вторжения в Нигер сыграла и позиция Алжира. Возможность иностранной военной интервенции в Нигер является "прямой угрозой для Алжира. Мы категорически отвергаем любое военное вмешательство", – заявил президент этой североафриканской страны Абдельмаджид Теббун в интервью местной телевизионной сети Ennahar. Табун указал, что "без нас не будет решения", поскольку "мы являемся основной заинтересованной стороной". "Алжир имеет тысячекилометровую границу" с Нигером, – резонно напомнил глава государства. – Какова сегодня ситуация в странах, где были военные интервенции? Посмотрите, что происходит в Ливии, в Сирии".

Возможное иностранное военное вмешательство "может привести к возникновению очага напряженности во всем Сахельском регионе", предупреждает президент страны, располагающей второй по силе армией в Африке. Сухопутные войска Алжира насчитывают 110 тысяч личного состава и полторы тысячи танков российского производства (572 Т-90, 325 Т-72М1/М1М, 300 Т-62, 270 Т-54/55). В алжирских ВВС в основном российские самолеты и вертолеты: 77 истребителей (11 МиГ-25, 23 Миг-29, 43 Су-30MKA), 33 штурмовика Су-24M/MK, 7 самолетов разведки (4 МиГ-25, 3 Су-24), 6 ТЗС (Ил-78), 44 ударных вертолета (30 Ми-24, 14 Ми-28).

Отсутствие в рядах гипотетических интервентов второй и четвертой по силе армий Африки делает любые планы вторжения в Нигер, разработанные в ЭКОВАС, несбыточными.

Но могут спросить – а что, если во вторжении примет участие Франция?

Макрона объявили в розыск в Нигере

Макрона объявили в розыск в Нигере

Базовой структурой компактного французского контингента бывшей метрополии в Нигере является элитный 1-й парашютно-десантный полк морской пехоты, созданный по образцу и подобию британского 22-го полка специального назначения SAS.

Полторы тысячи французских морпехов в Нигере охраняют урановые рудники французской горнодобывающей компании Orano Mining SA, которая долгие годы паразитирует, как мы писали, на урановой промышленности Нигера.

Французские морпехи наряду с подразделениями небезызвестного Иностранного легиона участвовали в антитеррористических операциях "Бархан" и "Сервал" в Сахеле и оказались неспособными разгромить даже партизан в тапочках, не имеющих ни авиации, ни бронетехники. Репутация французских военных после этого фиаско оказалась безнадежно подорванной, а потому Макрон даже не заикается о прямом участии Парижа в интервенции, намереваясь загребать урановый "жар" чужими руками.

Впрочем, чужие руки не всегда хорошо управляемы, что поняли даже французские законодатели. Так, 94 французских сенатора разродились открытым письмом с причитаниями на тему краха Парижа в Африке: "Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо отвергли Францию, французские силы, французские предприятия", – цитирует оное Le Figaro, называя среди ставших проблемными для Парижа еще и Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко.

После провала операции "Бархан" группа "Вагнер" пришла в те страны Африки, лидеры которых объединяют свое население против "прежней колониальной власти", говорится в письме.

"На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка… Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие", – образно живописуют сенаторы провал политики Парижа.

Между тем, министр обороны Франции Себастьен Лекорню ранее заявлял об отсутствии каких-либо признаков причастности к мятежу в Нигере ЧВК "Вагнер". Бойцы компании официально действуют в соседнем Мали, а также присутствуют в Буркина-Фасо, которая граничит с Нигером. Все три страны являются бывшими французскими колониями, во всех произошли военные перевороты. По неподтвержденным утверждениям Associated Press, новые власти Нигера уже обратились к ЧВК "Вагнер" за помощью.

В одном французские правы – военная помощь России может помочь Африке сбросить колониальное иго макроновской Франции и ее глобалистским душком.

Источник - fondsk.ru
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