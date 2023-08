Вышла в свет книга-разоблачение Марины Мироновой "Пандемия: технологии глобального беззакония"

08:20 11.08.2023 Психоманипуляции

из книги Марина Мироновой "Пандемия: технологии глобального беззакония"



Миронова Марина. Пандемия : технологии глобального беззакония. - М. : Наше Завтра, 2023. - 208 с.



Существует известная шутка о том, что лучший врач мира - это российский президент Владимир Путин, который своим указом о начале Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в феврале прошлого года прекратил коронавирусную пандемию COVID-19 с почти 7 миллионами подтвержденных смертей и 7 трлн долл. убытков для мировой экономики за 2020–2021 годы (оценка Организации экономического сотрудничества и развития - ОЭСР). Во всяком случае, эта странная по многим своим эпидемиологическим параметрам болезнь с тех пор ушла из фокуса внимания глобальных СМИ, уступив место сводкам с фронтов боевых действий. Навсегда или только на время?



Если в известной книге Клауса Шваба и Тьерри Маллере, вышедшей в 2020 году, COVID-19 подавался как необходимый и достаточный повод для Great Reset ("Большого Сброса" или "Большой Отмены") всей прежней человеческой цивилизации, то Марина Миронова, напротив, рассматривает само появление и продвижение этой инфекции прежде всего как ключевой этап действий глобального "глубинного государства" (Deep State, DS) по созданию нового миропорядка, "новой нормальности", как "глобальную психоманипуляцию", результат многомерной, длительной, согласованной и целенаправленной работы по уничтожению человека и человечества в их традиционном понимании. Этот смысл и стоит, по мнению автора, за наукообразными формулировками "четвертая промышленная революция", "великая перезагрузка", "устойчивое развитие", "инклюзивный капитализм" и т. п. "Кто же был властью в эти два года "пандемии"?", - задается вопросом Марина Миронова и дает на него ответ: "ВОЗ, ВЭФ, а за ними стояло "глубинное государство", DS".



При этом она обращается к более ранним работам главного советника Шваба, Юваля Ноя Харари, в которых провозглашается необходимость создания и господства Homo Deus, "человека божественного", биоробота, интегрированного с искусственным интеллектом, по сравнению с которым "рано или поздно обычные, немодернизированные, люди станут абсолютно бесполезными". Харари постоянно настаивает на необходимости скорейшего и любой ценой, невзирая ни на какое сопротивление, создания "цифрочеловечества", но одновременно отрицает утверждения, согласно которым небольшая группа людей, теневая элита миллиардеров и глобалистов, скрыто управляет всем миром. Якобы мир для этого - слишком большая и сложная система (уже имеющийся и активно применяемый комплекс технологий массовой депопуляции, к числу которых относится и биооружие, при этом исключается из рассмотрения), а потому всех сторонников таких, по мнению Харари, опасных и антисемитских в основе своей "теорий заговора" он требует полностью устранить - пока из медиапространства, но дальнейший механизм подавления и уничтожения "заговорщиков" вполне прозрачен.



Здесь необходимо отметить, что по отношению к российской СВО представители "альянса демократий" проявляют столь же поразительное, явно в ущерб интересам собственных стран и народов, единство действий и риторики, которое активно демонстрировалось ими во время пандемии COVID-19. Вряд ли подобное единство может носить стихийный характер и объясняться естественными объективными причинами. Наличие же механизмов столь жесткого управления (даже "бесструктурного") предполагает и наличие центров управления, или, как выразился президент России, "центров принятия решений" коллективного Запада, которые ведут "глобальную гибридную войну" не только против нашей страны, но и против человечества в целом.



"Появились сообщения о том, что в США создан гибридный вирус с летальностью 80% и заразительностью "Омикрона". ВОЗ упорно готовит "Соглашение о пандемии", предполагающее фактическое уничтожение суверенитета странучастниц, а главный спонсор ВОЗ Билл Гейтс и президент США Джо Байден неоднократно заявляли о неизбежности новых пандемий…"



Сегодня никто уже не сомневается в том, что смертельный коронавирус 2019 года имеет не природное, а рукотворное происхождение и сконструирован он в США. Дискутируют только о том, является ли его появление целенаправленной диверсией или это непреднамеренная утечка. Однако тот факт, что сценарий пандемии, вызванный рукотворным вирусом, был выложен в Интернете в форме документа "Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010" ("Сценарии будущего технологий и международного развития") - свидетельствует в пользу первого предположения. Доклад на 54-х страницах был представлен Фондом Рокфеллера в мае 2010 года. Этот материал нашел американский экономист и политолог из Принстонского университета Уильям Энгдаль. Он опубликовал статью "Приставной шаг - это не футуристический сценарий: паника и постпандемическое будущее?", благодаря чему общество узнало о содержании доклада.



Из документа следует, что возврата к прежней жизни не предвидится. Будет объявлено, что мир входит в полосу страшных угроз (климатические изменения, международный терроризм, вирусные пандемии, загрязнение окружающей среды), поэтому надо забыть о демократии, свободе, правах человека, к которым приучали десятилетиями, забыть о прежнем уровне жизни: безопасность требует жертв!



8 марта 2020 года МВФ объявил пандемию (что указывает на адрес ее интересантов), а 11 марта 2020 года на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что ситуация похожа (всего лишь!) на пандемию, - и во всех странах одновременно было объявлено о ее начале. В России на тот момент было два человека, больных COVID-19!



ВОЗ - специализированное учреждение ООН, в которое входят 196 государств-членов и основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария) при доминирующем участии Дэвида Рокфеллера, одного из поклонников идеи "единого мирового правительства". В результате с первых лет создания организация была активным проводником далеко идущих планов по реализации идеи. В частности, первый президент ВОЗ Г.Б. Чисхольм говорил: "Чтобы прийти к мировому правительству, нужно очистить разум людей от индивидуализма, верности семейным традициям, национального патриотизма и религиозных догм… Перетолковывание и окончательное искоренение концепции правого и неправого, которая является основой детского воспитания, замена веры старых людей в непреложность фактов на разумное и целесообразное мышление - таковы заждавшиеся цели для планирования изменений в человеческом поведении".



Финансируется ВОЗ странами-участниками, однако в настоящее время значительные средства поступают из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Этот источник фактически определяет цели и нормы данной международной организации. Поэтому сегодня центральная фигура ВОЗ - Билл Гейтс, бывший председатель совета директоров, ныне основной акционер корпорации Microsoft, занимающейся проектом цифровой идентичности Альянс ID2020. В альянс, помимо Microsoft, входит и The Vaccine Alliance, организация, занимающаяся активным продвижением и распространением различного рода вакцин по всему миру.



Билл Гейтс также является акционером компании Pfizer, производящей вакцины. Этот многоликий персонаж выполняет сразу несколько пунктов программы построения "нового дивного мира".



Гейтс неоднократно был уличен в том, что его вакцины далеко не всегда приносят пользу. Например, известна скандальная история с детскими вакцинами от полиомиелита в Индии по программе Polio free (свобода от полиомиелита), сделавшая 491 тыс. детей инвалидами. Кроме того, Гейтс неоднократно говорил о снижении численности населения через вакцинацию.



Фотография его давнего выступления с тезисом о депопуляции через вакцинацию и видео в Сети это подтверждают. Есть и сообщения о том, что в лаборатории, спонсируемой Гейтсом, разрабатывается самораспространяющаяся вакцина, которая потенциально может стать биооружием…



В ходе пандемии ВОЗ (а фактически Гейтс) требует, чтобы население всей планеты было стопроцентно вакцинировано, а затем получило вакцинационные сертификаты, или QR-коды. И все государства удивительным образом подчиняются. Почему?



Дело в том, что ВОЗ создала так называемые Международные медико-санитарные правила (ММСП), по сути, международный договор (закон), устанавливающий глобальные правила в области общественного здравоохранения с целью усиления медико-социальной безопасности. В 2009 году Россия подписала ММПС и была обязана законодательно подчиняться им. О том, что́ представляет этот договор для страны, можно судить по аналогичному договору, заключенному Казахстаном в 2015 году.



Статус Международного договора с ВОЗ выше статуса Конституции Казахстана. В договоре указывается, что ВОЗ обладает иммунитетом от судебных решений, от любых форм судебных вмешательств, обладает такими правами в своей деятельности, какие необходимы для выполнения ее функций. Должностные лица не подлежат судебной ответственности ни во время исполнения обязанностей, ни по его истечению. Далее ВОЗ подготовила меры по усилению своего влияния.



Есть еще одна причина, по которой руководители государств действовали столь слаженно: многие из них были "выпускниками" так называемого питомника Шваба, созданного в 1992 году при ВЭФ под названием "Глобальные лидеры завтрашнего дня" (Global Leaders for Tomorrow - GTD). В 2004 году он был преобразован в школу "Молодые глобальные лидеры" (Young Global Leaders - YGL). Через нее прошли такие лидеры стран, как Ангела Меркель, Николя Саркози, Джастин Трюдо, Эмманюэль Макрон, Тони Блэр, Билл Гейтс, Джефф Безос (Amazon), Ричард Брэнсон (Virgin Group), Челси Клинтон (Фонд Клинтона) и др.



Большинство выпускников школы со временем заняли важные посты в правительствах, центральных банках, правоохранительных органах, международных институтах, учреждениях культуры и образования, бизнесе, СМИ. Они стали серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику своих государств. В настоящее время насчитывается около 1300 выпускников школы Шваба, целый ряд из них заняли ключевые позиции в министерствах здравоохранения своих стран.



Известна еще одна причина: руководители стран, которые не подчинились указанию о вакцинации, были наказаны; известно, что шестеро из них погибли при подозрительных обстоятельствах практически одновременно, после чего в этих странах вакцинация началась. Кстати, и поражение в выборах бывшего президента США Дональда Трампа тесно связано с его деятельностью, направленной против ВОЗ, пандемии и "глубинного государства". В апреле 2020 года Трамп приостановил финансирование ВОЗ: он был против пандемических мероприятий. Причем с начала своего президентства пытался "осушить болото", но силы оказались не равны…



Все, что случилось в мире за печально известные два года, стало возможным потому, что использовалась особая манипулятивная "кнопка" в психологии людей, на которую легко воздействовать, - естественный страх за свою жизнь. Ничто так не ценит человек, как свою жизнь, особенно люди с либерально-гуманистическим мировоззрением, даже если формально это человек церковный - ценит выше свободы и перспективы духовного спасения.



Эта особенность предоставила самые благоприятные условия для реализации целей "четвертой промышленной революции". Поэтому и была объявлена пандемия, которую, как оказалось, никто и не объявлял юридически, а по своим параметрам она не соответствовала данному понятию.



По рекомендациям ВОЗ властями государств, представителями ВОЗ, руководителями медицины различных уровней, СМИ искусственно разжигался страх, создавалась атмосфера массового психоза. Для этого заранее население было оповещено о смертельности нового заболевания…



Далее по законам психологии манипуляции действовал уже психологический "рычаг", который увеличивал страх смерти до максимума. Повсеместно демонстрировались образы смерти: ежедневные сводки о количестве заболевших (без сравнительного анализа с эпидемическими порогами или количеством заболевших другими заболеваниями), о количестве умерших (при этом, по мнению американского вирусолога и иммунолога доктора Роберта Мелоуна, статистика завышала летальность от ковида). И это справедливо не только для США.



На всех экранах мира транслировались кадры с грузовиками, гружеными гробами или черными мешками (как потом оказалось, это были кадры, снятые в других местах и в иное время, задолго до этого), экскурсии в "красную зону" и в коридоры моргов, сопровождаемые текстом о том, что тот, кто не сделал прививку, там окажется (таким образом, как будто специально активизировались механизмы внушения и подражания). В нагнетании паники участвовали политики, чиновники, режиссеры, актеры, журналисты. И воздействие оказалось эффективным: пожар массового индуцированного психоза страха вспыхнул, люди потеряли способность критически осмысливать ситуацию. С этой точки зрения пандемия - не медицинская, а прежде всего психологическая операция с целью манипуляции сознанием и целенаправленного разжигания психической эпидемии страха ради снижения уровня сознания населения большинства стран.



Одно из психологических исследований показывает, что ответы участников на вопросы, оценивающие убеждения, связанные с вирусом, указывали на повышенное восприятие угрозы смерти. Например, когда участников опроса спросили, насколько вероятно, что они умрут, если заразятся в течение следующих 18 месяцев, средняя оценка вероятности составила 22%, что более чем в 11 раз превышало фактический уровень летальности на тот период - 2%…



Следующей нажимается еще одна психологическая кнопка - "долг перед ближними". Вводится режим социального дистанцирования, общение лицом к лицу объявляется чуть ли не преступлением: никаких объятий, рукопожатий, поцелуев.



Психологические эффекты бесконечных карантинов огромны по масштабам и эффективности, в результате были разорваны не только межгосударственные, но и родственные, и дружеские связи, возросло отчуждение и непонимание, даже близкие люди стали бояться друг друга. Это увеличило и без того имеющуюся атомизацию общества, событийная общность заменялась ущербным общением в социальных сетях, из-за чего человек переставал понимать проблемы других людей, расцвел цифровой аутизм, увеличилась потенциальная возможность манипуляций через соцсети.



Затем ВОЗ дает установку: от новой болезни нет лекарств, спасут только вакцины. А далее через правительства всех стран и администрацию всех крупных IT-корпораций ВОЗ включает административный ресурс: материалы тех, кто имеет альтернативную точку зрения, удаляют, их очерняют, не дают возможности объяснить свои взгляды. И большинство работающих граждан вынуждают привиться под страхом увольнения. Наша медицина, также безропотно "взяв под козырек", принялась установку выполнять…



Вакцинация от коронавируса - существенная сторона пандемии, но обсуждение этой темы требует специальных компетенций, которыми автор не обладает. Поэтому информация, касающаяся вакцинации, приведенная на нескольких последующих страницах, не имеет целью дать какие-либо медицинские рекомендации. Однако она необходима для освещения ведущей темы книги - глобальной психоманипуляции, которая сопровождала ситуацию пандемии…



Официальная точка зрения: вакцинация спасла миллионы жизней. Однако есть и альтернативные. Так, существует множество публикаций о том, что данная акция показала низкую эффективность против вируса. Она проводилась фактически в условиях эксперимента, не прошедшими необходимого испытания препаратами, т. е. с нарушением Нюрнбергского кодекса и Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА).



Общепринятые в науке нормы экспериментирования также нарушались. Научная экспертиза и системный сбор статистических данных отсутствовали, и до сих пор мы не знаем достоверных научных сведений об эффективности прививочной кампании. Поэтому, несмотря на то, что многие медицинские работники уверены: вакцина показала себя хорошо, - такой вывод мог бы быть сделан только при наличии научно обоснованной статистики, а в ситуации ее отсутствия это утверждение можно подвергать сомнению. Так, Нобелевский лауреат вирусолог Люк Монтанье назвал вакцинацию от коронавируса "ошибкой, которая войдет в учебники". Он подтвердил слова корреспондента RAIR Foundation USA о том, что, по данным ВОЗ, после ее начала "кривая, показывающая новые инфекции, резко пошла вверх вместе со смертями". Многие представители медицинской науки и практики предупреждали: эффект от прививок будет очень краткосрочным. Их голоса в лучшем случае заглушали, а чаще всего этих людей пытались дискредитировать, обвинять в некомпетентности и глупости…



Повсеместно велась чрезвычайно эффективная по эмоциональному воздействию и одновременно безграмотная с научной точки зрения реклама прививочной компании в СМИ. Так, в интервью из ковидария больная, сняв кислородную маску, говорит: "Как только выздоровею, сразу же побегу делать прививку!" Или в одном из видеороликов беременная женщина говорит о том, что она сделала прививку и теперь спокойно ожидает рождения здорового ребенка (и это при том, что даже в ветеринарии запрещено делать прививки беременным самкам, потому что результат непредсказуем!)…



На официальном уровне не проводилась какая-либо научная дискуссия с экспертами в области эпидемиологии, вирусологии, иммунологии и т. д., придерживающимися альтернативного мнения. Но их было достаточно много, такие специалисты подвергались шельмованию; их осмеивали, называли маргиналами и виновными в гибели жертв ковида, грозили лишением дипломов. Это явно говорит о том, что у вакцин в ту пору было не только медицинское назначение.



Между тем развернулось несколько международных медицинских движений, например, в РФ: "Врачи за правду" с конференциями в Санкт-Петербурге и Москве, и в США - "Ковид-19: второе мнение", организованная в Вашингтоне сенатором-республиканцем Роном Джонсоном и собравшая 50 светил американской медицины, вирусологии и иммунологии. Эти врачи доказывали, что более правильная тактика в случае именно этого мутирующего вируса - лечение, а не вакцинация. Их основные альтернативные посылы:



- вакцинация от мутирующих мРНК вирусов бесполезна;



- вакцинация во время эпидемий противопоказана, так как не у всех вакцинированных успевает сформироваться иммунитет после прививок, и они получают массивный удар вирусов. По мнению врачей, работавших в ковидариях, таких больных среди вакцинированных было большинство;



- большое количество антител может быть опасно для иммунитета, кроме того, иммунитет не ограничивается одними только антителами, это сложный комплекс;



- частые ревакцинации способствуют деградации естественного иммунитета организма, отучая его работать самостоятельно;



- вакцина имеет много противопоказаний и побочных эффектов, а значит, создает прямую либо косвенную опасность болезни или смерти;



- вакцинированные заражаются и заражают так же, как и невакцинированные. Одним из весомых доводов в пользу вакцинации для многих добропорядочных граждан была возможность спасения от заражения с ее помощью близких людей. Однако он был опровергнут в самом солидном медицинском журнале "Ланцет", где вышла статья о том, что привитые также являются возможным источником распространения патогена. Следовательно, вновь обнаружилась неискренность организаторов пандемии…



Оказалось, что и ПЦР-тестирование не имеет должного научного обоснования, по поводу него имеется множество возражений серьезных ученых. В частности, сам изобретатель ПЦР-тестов доктор Кэрри Муллис всегда предостерегал от их использования в диагностических целях! К выводу о том, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, пришли специалисты Сеченовского университета, которые совместно с коллегами из других стран провели масштабное исследование проблемы диагностики COVID-19 в России и изучили течение заболевания на выборке 3,5 тыс. больных. И наконец, в опубликованном заявлении ВОЗ признала то, что сотни тысяч врачей и медицинских специалистов говорили в течение нескольких месяцев: тест ПЦР, используемый для диагностики COVID-19, дает много ложных результатов.



Однако в течение всего периода пандемии тест ПЦР по-прежнему оставался основным диагностическим инструментом, поэтому причин для возникновения подозрений в том, что в вопросе вакцинации слишком много темных пятен, вполне достаточно. У многих ученых вызывает сомнение и установка, в соответствии с которой считается, что надежных методов лечения COVID-19 якобы не существует, именно поэтому единственным путем является вакцинация. Однако вопреки этому утверждению доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского научного терапевтического общества П.А. Воробьев разработал методику лечения с эффективностью 99% при COVID-19 и 75% при постковидном синдроме.



Кроме того, не все препараты, которые могли бы быть задействованы в борьбе с болезнью, оказались востребованы. Так, перфторан - препарат, который его разработчики предлагали для эффективного лечения COVID-19, не был использован.



Этот и еще несколько известных других, в том числе и заграничных, примеров могут давать пищу подозрениям о возможности умышленного блокирования эффективных лекарств, ради того, чтобы приоритет был отдан вакцинам… Источник - zavtra.ru

