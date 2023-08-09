Блогеры Санжар Икрамов и Шерали Комилов объявлены в розыск МВД Узбекистана

10:28 11.08.2023

Блогеры Санжар Икрамов и Шерали Комилов объявлены в розыск

МВД Узбекистана объявило в розыск блогеров Санжара Икрамова (Sanjar Xo’ja) и Шерали Комилова (Detektiv Uz). Им заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, Комилов также обвиняется в оскорблении.



Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в розыск двух блогеров. Их имена опубликованы в соответствующем разделе на сайте МВД. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей.



Первый - Санжар Икрамов (1988 года рождения), известный под псевдонимом Sanjar Xo’ja (свыше 200 тысяч подписчиков на YouTube, 18,3 тысячи - в Telegram, 29 тысяч - в Facebook). Он пишет и рассказывает про политику, экономику и психологию. В настоящее время проживает в Турции.



Ему предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере / наказывается штрафом от 300 до 400 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права).



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Второй разыскиваемый - Шерали Комилов (1979), автор YouTube-канала Detektiv Uz (17,8 тысячи подписчиков, Facebook - 8140). Он часто выступает на общественные темы. Во многих его постах звучит критика в адрес религиозного блогера Аброра Абдуазимова (Аброр Мухтор Алий).



Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом / наказывается штрафом от 300 до 400 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права) и пункту "а" части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга / наказывается штрафом от 400 до 600 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до 1 года).