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Вода из Кыргызстана не подается. Ситуацию в Жамбылской области Казахстана назвали критической
11:16 11.08.2023

Серьезный дефицит поливной воды наблюдается в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Накануне вице-министр экологии Галидулла Азидуллин посетил регион, чтобы ознакомиться с водохозяйственной обстановкой. Как сообщили в министерстве, по данным на 9 августа, объем Кировского водохранилища составил 32,48 миллиона кубических метров, что на 144,8 миллиона кубических метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 177,28 миллиона кубических метров.

"По реке Талас в августе по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 кубических метров в секунду, фактически вода не подается - 0 кубических метров в секунду", - заявили в Минэкологии.

Фото пресс-службы Минэкологии

Казахстанская сторона ведет переговоры с Кыргызстаном о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубических метров в секунду. Именно такой объем необходим для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас.

Объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 кубического метра в секунду. Вода пропорционально распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.

Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тысяч гектаров лука и сахарной свеклы.

Уменьшить объем потерь урожая планируют за счет очистки коллекторно-дренажных сетей вдоль государственной границы. Это увеличит поступление воды в реку Талас от 5 до 8 кубических метров в секунду.

Также в Минэкологии рассказали о проблеме с водой в Кордайском районе, где имеется 28 тысяч гектаров орошаемых земель. Потребность канала составляет 14 кубических метров в секунду. Однако сейчас фактически подается от 7 до 6 кубических метров в секунду, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 кубического метра в секунду. При таком расходе регулировать водораспределение на 60 километров канала оказалось практически невозможно.

В связи с острой нехваткой воды сельские округа Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тысяч гектаров в общем) отключены от полива.

Жамбылские аграрии давно говорят об угрозе урожаю из-за нехватки воды. В мае они заявили, что не могут полить 1,5 тысячи гектаров лука, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Причем перебои с водой фермеры испытывают с середины апреля, то есть с начала поливного сезона.

Жители Байзакского района, где почти 90 процентов населения живет за счет высаженных полей, считают, что они уже на грани разорения. Их поля давно не поливались, и посевы засыхают. В июне люди заявляли, что на распределительном шлюзе в их сторону заслонка почти закрыта. И та вода, которая идет по каналу, не доходит. Сельчане считают, что во всем виноваты водники, которые странно распределяют ресурс.

Источник - tengrinews.kz
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