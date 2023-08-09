Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

11:39 11.08.2023

Роскосмос заявил о запуске ракеты со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный



В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени, с комплекса площадки 1С космодрома Восточный стартовала средняя ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией (АМС) "Луна-25" - первой в истории современной России научной миссией к естественному спутнику Земли.



