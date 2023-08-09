"Пятидневная война" между Грузией и Россией: некоторые выводы и уроки 15 лет спустя

11:42 11.08.2023 АНДРЕЙ АРЕШЕВ



В ближайшие полтора года скучно в Грузии точно не будет



15 лет назад, 8 августа 2008 года, массированным обстрелом столицы Южной Осетии Цхинвала и убийствами российских миротворцев правивший на тот момент в Грузии режим Михаила Саакашвили развязал скоротечный, однако весьма ожесточенный конфликт, продлившийся 5 дней и закончившийся разгромом усиленно накачивавшейся коллективным Западом грузинской военной машины.



Подобно кровавому государственному перевороту на Украине 2014 года, постановочная "революция роз" 2003 года в Тбилиси с экстравагантным любимцем Эдуарда Шеварднадзе, выпускником Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сделала трагический ход событий неизбежным. Это стало очевидным уже совсем скоро, после отстранения от власти в Аджарии Аслана Абашидзе, обострения в Южной Осетии в мае, а также захвата террористами школы в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 года. Эти события по разные стороны разделенного границами Кавказского хребта мы ставим в один ряд совершенно не случайно. И в последующие годы ситуация только лишь накалялась не без "миротворческих" усилий западных игроков, таких как ОБСЕ, несущих немалую долю вины за военную эскалацию, за разрушения и гибель людей (что нашло очередное подтверждение в 2014-2022 гг. в Донецке и Луганске).



Разрушенный прицельным огнем городок миротворцев



Помпезные визиты в Тбилиси Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс, массированная накачка грузинской армии передовыми наступательными вооружениями, рост в 24 раза военного бюджета небольшой республики (до 1 млрд. долл. в 2008 г.) – все это, конечно, не оставалось не замеченным в Москве. Но надежда на мирные договоренности теплилась до последнего, вплоть до предгрозовой ночи с 7 на 8 августа, когда российский посол по особым поручениям Юрий Попов встретил по дороге из Цхинвала в Тбилиси огромную колонну ударной грузинской группировки вторжения…



Однако, как и на заре постсоветской грузинской независимости, компромиссные предложения, вполне выгодные для официального Тбилиси, с порога отвергались представителями радикального крыла грузинского национального движения, неизменно задававшими в нем тон еще с позднесоветских времен. Точно так же потом обстояло дело и на Украине, уже тогда оказывавшей в лице режима Виктора Ющенко вполне серьезную военную помощь своим кавказским "братьям по разуму".



Стоит повторить: принятое в Тбилиси принципиальное решение в пользу силового варианта возвращения бывших автономий делало нападение неизбежным, вопрос заключался только в сроках военной операции и в направлении главного удара. Одно время весной 2008 года казалось, что это будет Абхазия, однако в конечном итоге тбилисские и западные планировщики выбрали Южную Осетию как более "слабое звено", не способное, по их расчетам, оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления. В пользу успеха быстротечной операции, известной как "Чистое поле", казалось бы, свидетельствовал и контроль Тбилиси над значительной частью территории непризнанной республики, и разветвленная агентурная сеть, и непреклонная уверенность в слабости российской армии, а также в том, что "западные партнеры" сумеют сдержать российское руководство от "опрометчивых" действий…



Однако вышло по-иному. Ожесточенное сопротивление местных ополченцев позволило сорвать вполне логичный план захвата территории небольшой республики, предполагавшей широкий охват Цхинвала с запада, блокирование Транскама с захватом Джавы и выходом к Рокскому тоннелю. В случае падения Южной Осетии неизбежно возросли бы риски успешной атаки и на Абхазию с перспективой захвата Сухума (со стороны Гальского района, из Кодорского ущелья и с моря одновременно) с практически неизбежным общественно-политическим взрывом на Северном Кавказе.



Во второй половине дня 8 августа стало понятно, что Российская Федерация не оставит своих граждан в беде и не допустит очередной этнической чистки на Кавказе, чреватой общественно-политическим брожением на Северном Кавказе, где воочию убедились бы в слабости центральных властей.



В 15.00 8 августа Президент России Дмитрий Медведев выступил со специальным обращением:



"Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных началах, исполняя свою миротворческую миссию в соответствии с теми международными договоренностями, которые были достигнуты. И главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа.



Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание.



Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. То, что произошло, – это грубейшее нарушение международного права и тех мандатов, которые были когда‑то выданы России мировым сообществом как партнеру по мирному урегулированию.



Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам, в том числе и среди российских миротворцев. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них – это граждане Российской Федерации.



В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством как Президент Российской Федерации я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились.



Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание".



Граница между Северной и Южной Осетией



К этому времени части 58-й армии уже выдвинулись в сторону Рокского тоннеля. Операция по принуждению Грузии к миру продлилась несколько дней, сопровождавшая уничтожением военной инфраструктуры противника, в том числе за пределами административных границ бывших автономий. О завершении военных действий было объявлено 12 августа.



Будучи верны своей многовековой тактике, тогдашние западные партнеры постарались нивелировать успехи российской армии на поле боя путем политико-дипломатических манипуляций. Именно на это была направлена "челночная дипломатия" премьер-министра Франции Николя Саркози и его пресловутые "пункты", один из которых предусматривал отвод российских войск за линию по состоянию на 8 августа. В случае реализации, это означало бы ревизию итогов войны и породило бы, мягко говоря, непонимание действий России у всех тех, кто взирал на нее с надеждой как по северную, так и по южную сторону Большого Кавказского хребта. "Пятидневная война" и возня вокруг выполнения соглашений Медведев – Саркози "уже тогда должны были стать сигналом для Москвы, что Западу нельзя верить ни в чем, что там понимают и уважают только силу", отмечает доктор политических наук Елена Пономарева.



Безупречный политико-правовой выход из этой непростой ситуации в конечном итоге был найден в форме признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия и Республики Абхазия независимыми государствами, чтобы открыть путь к подписанию с ними полноценных соглашений о военно-политическом и экономическом сотрудничестве. "Внешним" форматом обсуждения отдельных аспектов ситуации в регионе вплоть до 2022 года оставались женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза.



Памятник жертвам Зарской трагедии времен "первой" грузино-осетинской войны 1992 г.



Несмотря на разрыв дипломатических отношений с Тбилиси, поражение одиозного Саакашвили и приход к власти в 2012 году по результатам парламентских выборов коалиции "Грузинская мечта" сделали возможным диалог по отдельным направлениям двустороннего российско-грузинского сотрудничества, представляющим взаимный интерес. Несмотря на провокации агрессивного меньшинства, возобновлено авиационное сообщение, развиваются торгово-экономические связи, отсутствует визовый режим. Очевидно, прагматичная позиция правительства Ираклия Гарибашвили после начала специальной военной операции на Украине в немалой степени обусловлена событиями "пятидневной войны" 2008 года, зримо продемонстрировавшей чрезвычайно опасный и деструктивный характер военных авантюр. "Мы неоднократно говорили, что этой войны можно было избежать", – напомнил в этой связи глава правительства, в очередной раз напомнив о "большой безответственности" и о "позорном поведении" бывшего главнокомандующего, "бежавшего, падавшего на землю при звуке самолета". Власти Грузии остаются привержены мирному восстановлению территориальной целостности, говорится в письме И. Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии.



"Ни Южная Осетия, ни Российская Федерация не хотели этой войны. Как непосредственные участники переговорного процесса и тех встреч, которые проходили на высоком уровне, я хочу однозначно заявить, что ни руководство Российской Федерации, ни Владимир Владимирович Путин, ни Дмитрий Анатольевич Медведев, не хотели этой войны. Мы всячески уходили от обострения этой ситуации, но, к большому сожалению, в Грузии к власти пришли такие силы, которые были настроены на войну. Их мир не интересовал. Их мирное разрешение данного конфликта никак не интересовало. Они были не заинтересованы в войне", – с тогдашним президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты сложно не согласиться. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру, а 26 августа страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии. "В России по-прежнему убеждены, что достижение целей создания прочной безопасности в регионе возможно только при заключении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также делимитации госграниц между ними с их последующей демаркацией".



В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американцев "не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией", сосредоточившись на работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с выходом на подписание между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Однако поддержка коллективным Западом в преддверии намеченных на осень 2024 года парламентских выборов в Грузии реваншистов а-ля "Мишико" чревата перманентной напряженностью с высоким риском антироссийских провокаций. Источник - Фонд стратегической культуры

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